El enojo de Nicolás Figal con un ayudante de Claudio Úbeda durante la eliminación de Boca Juniors

El enojo de Nicolás Figal con un ayudante de Úbeda

La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores trajo consigo una jornada marcada por la tensión y el descontento en el estadio. Entre los episodios más llamativos que dejó la derrota ante Universidad Católica, el enojo de Nicolás Figal se convirtió en uno de los focos principales tras viralizarse un video difundido por TNT Sports en el que el defensor manifestó su descontento durante el segundo tiempo del partido.

Según mostró la grabación, el marcador central, mientras realizaba movimientos precompetitivos cerca del córner, se acercó a uno de los ayudantes de Claudio Úbeda y le realizó un reclamo tras el ingreso de Ángel Romero por Marco Pellegrino a los 63 minutos. El ambiente, ya cargado por la presión de un resultado adverso y la inminente eliminación, se tensó aún más dentro del plantel con esa reacción.

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El trasfondo de la situación se explica en el desarrollo mismo del partido. Boca Juniors quedó fuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos por primera vez en 32 años. La última ocasión en la que la institución no logró avanzar fue en 1994, bajo la conducción de César Luis Menotti. En esta edición, el equipo dirigido por Úbeda finalizó tercero en el Grupo D con siete puntos y quedó relegado a disputar la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

La noche en La Bombonera comenzó con un equipo local que buscó el arco rival. Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino generaron las primeras aproximaciones, aunque las dificultades para definir jugadas a balón detenido se hicieron evidentes. A los 33 minutos, Clemente Montes recibió un rebote tras un tiro libre, se perfiló al borde del área y concretó el único tanto del partido con un remate ajustado al palo de Leandro Brey.

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Desde ese momento, Boca Juniors quedó obligado a revertir el marcador para sostener sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, el equipo argentino repitió una fórmula infructuosa: centros al área que terminaban en rechazos y una carga ofensiva excesiva sobre Zeballos, quien fue el jugador más desequilibrante del plantel. Tomás Aranda mostró iniciativa y personalidad, pero no logró concretar sus avances en situaciones claras. En el mediocampo, Leandro Paredes no encontró socios para construir el juego y la falta de variantes quedó expuesta a lo largo de la segunda etapa.

La tensión creció tanto dentro como fuera del campo, algo que quedó en evidencia con el accionar del ex jugador de Independiente. Según lo reportado por el canal de televisión, el defensor exteriorizó su malestar por una situación que sucedía en el partido y con la que no estaba de acuerdo. La escena se viralizó rápidamente y fue interpretada como una muestra del clima interno que atraviesa el plantel tras el fracaso en el máximo torneo continental.

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El cierre del partido dejó a Boca Juniors sin opciones en la Libertadores y con la única alternativa de competir en la Copa Sudamericana. El equipo se enfrentará a O’Higgins de Chile, que terminó segundo en su grupo, en un playoff a disputarse en el segundo semestre luego del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El conjunto argentino jugará el partido de ida en su estadio y definirá la serie en Rancagua. En el sorteo de este viernes conocerá a su posible rival en octavos de final.

La eliminación despertó la reacción de los hinchas y de figuras emblemáticas del club. En La Bombonera se escucharon pedidos para que “se vayan todos” y la atención de las cámaras captó a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, observando con gesto adusto desde uno de los palcos. Las críticas se multiplicaron tanto en las tribunas como en las redes sociales, donde se cuestionó el rendimiento del equipo y las decisiones del cuerpo técnico.

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Con la derrota frente a Universidad Católica, Boca Juniors cerró una etapa marcada por la inestabilidad futbolística y quedó fuera de la pelea por la Copa Libertadores, la gran obsesión de la institución. De esta manera, el club afrontará la siguiente instancia continental en la Sudamericana, en busca de reconstruir su imagen y reencontrar el rumbo deportivo tras una de las eliminaciones más dolorosas de las últimas décadas.