Salud

Cáncer de vejiga: síntomas de alarma y factores de riesgo detrás del 70% de los casos

Una enfermedad frecuente pero poco conocida, cuyos primeros indicios suelen confundirse con otras patologías y donde el momento del diagnóstico lo cambia todo, según advierten los especialistas

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Expertos advierten que la aparición de sangre en la orina es el síntoma más habitual de este tumor
Expertos advierten que la aparición de sangre en la orina es el síntoma más habitual de este tumor

El cáncer de vejiga es uno de los tumores más frecuentes a nivel global, pero sigue siendo una enfermedad poco conocida por la población general. Los especialistas advierten que la detección precoz es determinante para el pronóstico, y que muchos pacientes ignoran los síntomas de alerta o los atribuyen a otras causas.

De acuerdo con la doctora Aránzazu González del Alba, reconocida oncóloga médica española, detalló al portal de salud CuidatePlus que el cáncer de vejiga se clasifica en dos categorías según el grado de invasión del tumor. El cáncer no músculo invasivo representa el 75% de los casos y corresponde a tumores de estadio 0 y I, donde las células cancerosas están contenidas en el revestimiento de la vejiga sin haber invadido el músculo de la pared del órgano.

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El cáncer músculo-invasivo, que supone entre el 25 y el 30% de los diagnósticos, implica que el tumor ha penetrado en el músculo de la pared vesical y, en los estadios más avanzados, comienza a diseminarse a otras partes del cuerpo.

Factores de riesgo del cáncer de vejiga

Según el artículo, el tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de vejiga. Se estima que cerca del 50% de los casos están vinculados al consumo de tabaco, cuyos compuestos carcinógenos se absorben, se eliminan por la orina y entran en contacto prolongado con el urotelio, favoreciendo la transformación maligna de sus células.

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Infografía médica sobre el cáncer de vejiga, con ilustración de vejiga con tumor, sus síntomas, factores de riesgo (tabaco, químicos) y estadísticas de España.
Esta infografía detalla síntomas clave y factores de riesgo del cáncer de vejiga, enfatizando la importancia de la detección temprana ante los 23.929 nuevos casos previstos en España para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) y coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Hospital Universitario Puerta de Hierro, detalló el mecanismo de acción del tabaco sobre la vejiga: “El tabaco contiene numerosos carcinógenos químicos que contactan con la mucosa de la vejiga del fumador mediante su eliminación por la orina y pueden aumentar el riesgo de un cáncer urotelial. Cuanto más tiempo y más cigarrillos haya fumado una persona, mayor es el riesgo. La población debe saber que está en nuestra mano prevenir casi la mitad de los casos de cáncer de vejiga”.

De acuerdo con la publicación, alrededor del 20% de los tumores de vejiga pueden estar relacionados con la exposición a carcinógenos químicos en el ámbito laboral, como tintes, pinturas, caucho, metales y algunos plásticos.

También se han asociado a este tumor la irritación crónica provocada por infecciones urinarias de repetición, los cálculos en vejiga y el uso prolongado de catéteres. Enfermedades hereditarias como el síndrome de Lynch, vinculado principalmente al cáncer de colon y de endometrio, también pueden incrementar el riesgo de desarrollarlo.

Síntomas principales y diagnóstico

Render 3D translúcido de un torso humano que muestra órganos internos como intestinos, riñones y vejiga, con un tumor iluminado en la vejiga.
Los especialistas identifican la exposición a sustancias industriales como tintes, caucho y metales como un importante factor asociado con el desarrollo de cáncer de vejiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló la experta, el síntoma más frecuente del cáncer de vejiga es la hematuria, es decir, la presencia de sangre en la orina, que en ocasiones puede ser visible a simple vista o detectarse mediante un análisis de orina.

Daniel Pérez Fentes, coordinador nacional del Grupo de Uro-Oncología de la Asociación Española de Urología (AEU) y urólogo especialista, subrayó la importancia de actuar ante este signo: “Ante cualquier episodio de sangre en orina, incluso si se resuelve, es fundamental descartar de forma activa la presencia de un tumor vesical con la realización de pruebas clave como la cistoscopia“.

Otros signos de alerta incluyen el incremento de la frecuencia de la micción, emitir poca cantidad de orina y dolor abdominal. Según la publicación de salud, uno de los principales problemas de esta enfermedad es que la hematuria puede deberse a otras causas, como infecciones urinarias o cálculos renales, lo que en algunos casos retrasa el diagnóstico y compromete el pronóstico del paciente.

De acuerdo con Laurent Gemenick, paciente y presidente de Canves, la Alianza por el Cáncer de Vejiga en España, existe un desconocimiento generalizado sobre esta enfermedad: “Gran parte de la ciudadanía y muchos pacientes desconocen la hematuria como posible síntoma del cáncer de vejiga. Otros síntomas, como el aumento de la frecuencia urinaria o el dolor abdominal, deben recibir atención médica cuando persisten o se presentan junto a hematuria”.

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