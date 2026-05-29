Salud

El hábito mental que reduce el cortisol, protege el corazón y alarga la vida, según expertos

Los estudios longitudinales más extensos sobre envejecimiento identificaron este factor como mejor predictor de longevidad que el colesterol o la presión arterial. La evidencia acumulada en décadas de investigación confirma que puede entrenarse en cualquier momento

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Un hombre con barba y cabello canoso, vestido con camisa a cuadros azul, se abraza a sí mismo con los ojos cerrados sobre un fondo azul
El Harvard Study of Adult Development encuentra que fortalecer vínculos afectivos y resiliencia mejora la esperanza de vida hasta diez años - (Freepik)

Nuevas investigaciones apuntan a que la regulación emocional es uno de los factores más influyentes en la longevidad, aunque a menudo se subestima frente a otras variables como la dieta, el ejercicio o los controles médicos periódicos. Un reciente artículo de Men’s Health detalla que, si bien la genética y los hábitos saludables contribuyen al envejecimiento exitoso, la capacidad de gestionar emociones negativas, adaptarse al estrés y mantener relaciones sociales sólidas puede ser determinante para vivir más y con mejor calidad.

Según la doctora Laura Carstensen, directora del Stanford Center on Longevity, las personas que desarrollan habilidades para identificar, comprender y modular sus emociones presentan una incidencia significativamente menor de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, como la hipertensión o la diabetes tipo 2.

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Carstensen indica que el autocontrol emocional reduce la activación prolongada del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, lo que permite disminuir los niveles de cortisol y proteger tanto la salud cardiovascular como el sistema inmunológico.

Primer plano de una persona adulta acostada boca arriba o de lado sobre una colchoneta, con los ojos cerrados, expresión serena y manos entrelazadas sobre el pecho.
La doctora Laura Carstensen destaca el vínculo entre autocontrol emocional y menor incidencia de hipertensión y diabetes tipo 2 en adultos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del Harvard Study of Adult Development, uno de los estudios longitudinales más extensos sobre envejecimiento, han documentado que los hombres que priorizaron el fortalecimiento de sus vínculos afectivos y mantuvieron una actitud resiliente frente a la adversidad vivieron, en promedio, hasta 10 años más que aquellos con dificultades de regulación emocional. La publicación científica Emotion ha reportado hallazgos similares, subrayando que la regulación emocional efectiva se asocia con menor mortalidad por todas las causas, independientemente de otros factores de riesgo convencionales.

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Relación entre la regulación emocional y la longevidad masculina según evidencia multidisciplinaria

La capacidad para gestionar emociones intensas o negativas permite reducir el impacto fisiológico de los eventos estresantes, mitigando la inflamación crónica y el deterioro celular. En el artículo de Men’s Health, el doctor George Vaillant, psiquiatra de la Universidad de Harvard y uno de los directores históricos del Harvard Study of Adult Development, sostiene que la “madurez emocional” es un predictor igual o más potente de longevidad que el control de la presión arterial o el colesterol.

Vaillant subraya que técnicas como la reestructuración cognitiva, la meditación o la terapia cognitivo-conductual pueden entrenar la regulación emocional y traducirse en beneficios fisiológicos medibles. Un metaanálisis publicado en Frontiers in Psychology agrega que la capacidad de regular emociones negativas en la mediana edad permite reducir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas en décadas posteriores.

Los autores, encabezados por la doctora Alice Thomas del University College London, advierten que los programas de intervención emocional deben considerarse parte integral de las estrategias de salud pública para el envejecimiento activo.

Estrategias para fortalecer la regulación emocional y su impacto documentado en la salud a largo plazo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos señalan que gestionar emociones negativas y el estrés reduce significativamente el riesgo de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones, como la publicada en la revista Emotion, han mostrado que el entrenamiento en regulación emocional no solo mejora el bienestar subjetivo, sino que también modula marcadores biológicos asociados al envejecimiento, como la longitud de los telómeros y la respuesta inflamatoria.

La doctora Susan Charles, profesora de psicología en la Universidad de California, Irvine, señala que las personas que practican técnicas de mindfulness y reencuadre emocional presentan menores tasas de hospitalización y morbilidad en la vejez.

Entre las estrategias más eficaces para fortalecer la regulación emocional se encuentran la meditación de atención plena, la identificación y reformulación de pensamientos automáticos negativos y el desarrollo de redes de apoyo social. El artículo de Men’s Health enfatiza que, aunque estas herramientas pueden aprenderse en cualquier etapa de la vida, su impacto es especialmente relevante a partir de la mediana edad, cuando los desafíos vitales y las pérdidas suelen intensificarse.

Los expertos, como Carstensen y Vaillant, coinciden en que incorporar la regulación emocional en los programas de prevención y promoción de la salud podría ser clave para extender no solo la cantidad, sino la calidad de los años vividos.

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