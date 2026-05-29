Juan Román Riquelme bajó al vestuario y habló con el plantel tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores

La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores en la fase de grupos generó una reacción inmediata en el club. Tras la derrota frente a Universidad Católica en La Bombonera, que dejó al equipo fuera de los octavos de final y lo envió a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins, el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, decidió intervenir directamente e ingresar al vestuario para conversar con el plantel. La charla se extendió durante casi 20 minutos y marcó el cierre de un semestre convulsionado para el club.

De acuerdo con la información adelantada por el periodista Diego Monroig en ESPN, Juan Román Riquelme se presentó en el camarín de Boca Juniors inmediatamente tras el final del encuentro ante Universidad Católica. El presidente xeneize optó por una intervención directa, sin intermediarios ni discursos públicos, y buscó transmitir un mensaje personal al grupo de futbolistas.

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Minutos más tarde, TyC Sports amplía la información añadiendo detalles del panorama y lo acontecido dentro de la reunión en el vestuario local de la Bombonera. Riquelme permaneció cerca de 20 minutos en el vestuario, en un clima cargado de decepción luego de una noche compleja para el equipo. Dicho medio señaló que el tono de la charla fue notoriamente distinto al de ocasiones anteriores, en especial si se lo compara con la intervención del presidente tras el empate frente a Cruzeiro, cuando el mensaje había sido de respaldo y ánimo para el tramo final de la fase de grupos. En este caso, la eliminación prematura y la falta de reacción futbolística incidieron en el contenido del discurso.

Riquelme se fue antes de que termine el partido entre Boca y la Universidad Católica en la Bombonera

Infobae, por su parte, constató la bronca del presidente se percibió antes del cierre del partido: cuando el cuarto árbitro indicó el tiempo de adición, Riquelme abandonó su palco visiblemente molesto, una señal clara del malestar generado por el rendimiento del equipo. Luego de ese gesto, su presencia en el vestuario adquirió un valor simbólico, ya que se trató de la última reunión importante con el plantel antes del receso por el Mundial y el cierre de la primera parte del año.

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Desde el entorno de Boca Juniors confirman que la charla no se limitó solo al partido ante Universidad Católica, sino que abarcó una evaluación más amplia sobre lo que fue el semestre, marcado también por la eliminación en el Torneo Apertura. El mensaje de Riquelme incluyó referencias a la necesidad de levantar la imagen y la actitud colectiva, así como a la obligación de recomponer la confianza interna de cara a los compromisos venideros.

Otro punto relevante aportado por TyC Sports es que el segundo semestre traerá cambios en la estructura del club: Claudio Úbeda no continuaría como entrenador una vez finalizado su contrato, lo que obligará a la dirigencia a buscar un reemplazo para encarar la Copa Sudamericana. Este certamen se convierte en el nuevo objetivo de Boca Juniors, luego de quedar fuera de la lucha por la Copa Libertadores.

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La eliminación ante Universidad Católica no solo privó a Boca de continuar en la máxima competencia continental, sino que profundizó el clima de autocrítica puertas adentro. La dirigencia percibió una falta de reacción futbolística en una Bombonera colmada de tensión, y que el diálogo de Riquelme con los jugadores buscó sentar las bases para una reconfiguración del plantel.

El semestre de Boca Juniors finalizó con dos eliminaciones dolorosas: primero en el torneo local y luego en la Copa Libertadores, lo que motivó la intervención directa de Juan Román Riquelme. La charla en el vestuario fue el cierre de un ciclo y el inicio de una etapa de revisión interna, que incluirá cambios en el cuerpo técnico y la puesta en marcha de una nueva estrategia para intentar retomar el protagonismo en el fútbol continental.

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Al ser consultado sobre su continuidad en el puesto, el director técnico Claudio Úbeda dejó la puerta abierta a una inminente salida. “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro”, esbozó. “Pasan estas situaciones y hay mucho más de cautela y de silencio. Ahora lo vamos a hablar”, añadió el Sifón.

Leandro Paredes, capitán y referente de Boca Juniors, fue uno de los pocos futbolistas que habló con la prensa tras la caída contra el conjunto chileno. “Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele porque teníamos ilusión, muchas ganas de pelear esta competición, la anterior también”, comenzó su relato. “Queda mejorar, hacer autocrítica, no estuvimos a la altura. Hay que pensar en lo que viene", sentenció el campeón del mundo en Qatar 2022.

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El hombre de la selección argentina también fue consultado sobre la continuidad de Úbeda, pero prefirió soltar una escueto respuesta: “No sabemos nada de la continuidad de Úbeda, son decisiones que debe tomar el club. No somos quienes tomamos la decisión”.