La protección ocular adecuada durante deportes y trabajos de riesgo evita lesiones en los ojos y reduce traumatismos visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud ocular suele pasar inadvertida hasta que surgen molestias o problemas, pero mantener buenos hábitos visuales puede marcar la diferencia, tanto en la calidad de vida como en la prevención de enfermedades graves.

El cuidado de los ojos no solo implica reaccionar ante síntomas, sino adoptar rutinas que protejan la vista a lo largo del tiempo. Según el National Institutes of Health (NIH), muchas enfermedades oculares pueden causar pérdida de visión sin señales de advertencia tempranas, por lo que actuar de forma preventiva es esencial.

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10 hábitos saludables para cuidar la vista

1. Uso de anteojos de sol

Proteger los ojos de la radiación ultravioleta es fundamental. Los anteojos de sol que bloquean el 100% de los rayos UV-A y UV-B ayudan a prevenir el desarrollo de cataratas y daños en la retina. Además, resguardan la piel de los párpados y reducen el riesgo de cáncer cutáneo y masas oculares, tanto benignas como malignas.

El uso de anteojos de sol certificados protege la vista de los rayos ultravioleta y reduce el riesgo de cataratas y cáncer ocular (Freepik)

La exposición solar excesiva también acelera la aparición de arrugas en la zona periocular. Se recomienda escoger lentes certificados que garanticen cobertura total contra la radiación ultravioleta, tal como señala la American Academy of Ophthalmology.

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2. No fumar

El tabaco está directamente vinculado con enfermedades visuales como la degeneración macular relacionada con la edad y las cataratas. Fumar incrementa el riesgo de daño en el nervio óptico y contribuye a la progresión de patologías que pueden resultar en pérdida irreversible de la visión.

Fumar eleva significativamente las probabilidades de desarrollar degeneración macular y cataratas, comprometiendo la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto fumadores actuales como exfumadores presentan mayores probabilidades de desarrollar estos trastornos en comparación con quienes nunca han fumado, de acuerdo con datos de la American Academy of Ophthalmology y el NIH.

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3. Alimentación equilibrada

Una dieta rica en frutas, verduras de hoja verde, pescado con ácidos grasos omega-3 y alimentos con vitaminas A, C y E favorece la salud ocular. El consumo regular de estos nutrientes ayuda a reducir el riesgo de cataratas, degeneración macular y otros problemas visuales. La deficiencia de ciertas vitaminas puede afectar la función de la retina y limitar la capacidad visual.

La Cleveland Clinic subraya la relevancia de incorporar variedad de vegetales y pescados como el salmón y el atún en la alimentación diaria.

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4. Exámenes oftalmológicos regulares

Las revisiones periódicas permiten detectar enfermedades oculares en etapas tempranas, cuando el tratamiento es más eficaz. Los exámenes completos, que incluyen la dilatación de pupilas y pruebas de agudeza visual, son recomendados incluso para personas sin síntomas.

Los exámenes oftalmológicos regulares permiten detectar enfermedades oculares a tiempo y previenen la pérdida irreversible de visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Harvard Medical School, la frecuencia de los controles depende de la edad y los factores de riesgo individuales, pero es aconsejable consultar a un especialista ante cualquier cambio repentino en la visión, como visión doble, destellos de luz o manchas.

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5. Protección ocular en actividades de riesgo

Usar protección ocular también es importante en actividades que pueden provocar golpes, partículas o sustancias en los ojos, como ciertos deportes, trabajos manuales o tareas del hogar.

La American Academy of Ophthalmology recomienda utilizar anteojos de seguridad adecuados para cada actividad para reducir el riesgo de lesiones oculares

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6. Descansos para los ojos (regla 20-20-20)

El uso prolongado de pantallas digitales puede provocar sequedad y fatiga ocular. Para reducir estos efectos, se aconseja aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, apartar la vista y enfocar un objeto a 6 metros (20 pies) de distancia durante al menos 20 segundos.

Este hábito ayuda a relajar la musculatura ocular y mantiene la lubricación natural de los ojos, según recomendación de la Cleveland Clinic.

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El uso inadecuado de lentes de contacto puede derivar en infecciones, úlceras corneales y pérdida visual. Es fundamental seguir las instrucciones del especialista para su limpieza, manipulación y reemplazo, evitando prácticas riesgosas como dormir con lentes no aptos para uso nocturno o humedecerlos con saliva.

Mantener una higiene meticulosa y respetar las indicaciones para lentes de contacto previene infecciones y daños severos en la córnea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIH y la American Academy of Ophthalmology enfatizan la importancia de la higiene rigurosa y el uso de soluciones adecuadas.

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8. Evitar frotarse los ojos

Frotar los ojos puede transferir suciedad y bacterias a la superficie ocular, aumentando el riesgo de irritaciones e infecciones. Mantener las manos limpias y evitar el contacto directo con los ojos contribuye a prevenir problemas frecuentes, especialmente en personas con alergias o uso de lentes de contacto.

9. Buena iluminación

Trabajar o leer en ambientes bien iluminados disminuye la fatiga visual y mejora el confort. La iluminación adecuada permite enfocar objetos sin forzar la vista, lo que ayuda a prevenir dolores de cabeza y cansancio ocular. El NIH recomienda ajustar la luz ambiental para que no haya deslumbramientos ni sombras excesivas.

Aplicar la regla 20-20-20 frente a pantallas digitales ayuda a prevenir fatiga ocular y mantiene la lubricación natural de los ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Conocer la historia familiar y factores de riesgo

Algunas enfermedades visuales, como el glaucoma o la degeneración macular, pueden tener un componente hereditario. Conocer la historia clínica familiar y los factores de riesgo individuales facilita la detección precoz y la adopción de medidas preventivas.

El NIH y la American Academy of Ophthalmology sugieren consultar regularmente con un especialista, especialmente si existen antecedentes familiares de enfermedades oculares.

Alimentos que ayudan a mejorar la salud ocular

La relación entre la alimentación y la salud ocular fue ampliamente estudiada en las últimas décadas. Tanto la Cleveland Clinic, el NIH y la American Academy of Ophthalmology, coinciden en que una dieta equilibrada puede reducir de forma significativa el riesgo de enfermedades visuales crónicas.

Ciertos nutrientes desempeñan un papel clave en la función visual. La vitamina A es esencial para el proceso de la visión y protege la superficie ocular; su carencia puede provocar desde dificultades para ver de noche hasta ceguera.

Este nutriente se encuentra en alimentos de origen animal, como el hígado y los pescados grasos, pero el organismo también puede sintetizarlo a partir de carotenoides presentes en vegetales como la zanahoria, la batata y las verduras de hoja verde oscura.

La vitamina C, presente en frutas como la naranja, el pomelo, las fresas y verduras como el brócoli, contribuye a reducir el riesgo de aparición de cataratas. Por su parte, la vitamina E, que se obtiene de semillas, frutos secos, aguacate y aceites vegetales, puede ralentizar el daño visual causado por la degeneración macular asociada a la edad.

Nutrientes como la luteína, la zeaxantina y el omega-3, presentes en verduras de hoja verde y pescado, ayudan a preservar la salud visual y la retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros compuestos con beneficios demostrados para la salud ocular son la luteína y la zeaxantina, abundantes en las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada. Estos antioxidantes ayudan a filtrar la luz azul dañina que llega a los ojos y a limitar el deterioro de la retina.

Además, los ácidos grasos omega-3 —presentes en pescados como el salmón, el atún y el fletán— son fundamentales para prevenir la sequedad ocular y proteger la retina de procesos degenerativos. Las investigaciones señalan que quienes consumen dietas ricas en estos nutrientes presentan menor incidencia de enfermedades como la degeneración macular y el glaucoma.

El zinc es otro mineral relevante, ya que interviene en el transporte de vitamina A desde el hígado hasta la retina. Se encuentra en carnes magras, mariscos, legumbres y frutos secos.

Tanto la Cleveland Clinic como la American Academy of Ophthalmology insisten en que no es necesario recurrir a suplementos de dosis elevadas salvo indicación médica específica, pero sí es fundamental asegurar la presencia cotidiana de estos alimentos en la mesa.