Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Mirtha Legrand, a su ingreso, acompañada por el diseñador Claudio Cosano (RSFotos)

La llegada de Mirtha Legrand al atelier de Claudio Cosano transformó una noche de moda en un acontecimiento que sintetiza la vigencia de los íconos y la potencia del diseño argentino. Pasadas las 19, la melodía de “Emperatriz” —canción histórica de apertura del ciclo televisivo de la conductora— funcionó como señal inequívoca de que la diva estaba por ingresar. El bullicio de los invitados dio paso a una expectativa silenciosa, rota solo por los flashes y el movimiento de periodistas que se acercaron para captar cada detalle del momento.

La diva habló sin filtros de los Martín Fierro en la previa dle desfile

Sentada en una silla de estilo clásico, junto al propio diseñador, la diva lució un conjunto dorado que conjugó brillo, elegancia y detalles artesanales. El saco de corte tradicional se destacaba por sus bordados y lentejuelas en tonos oro, con botones perla y un pañuelo de gasa beige en el cuello. Completó su estilismo con una falda a tono, zapatos bajos metalizados y medias translúcidas. Las manos vistieron varios anillos de gran tamaño y un broche azul en la solapa. La imagen, reforzada por su sonrisa y el gesto cómplice con el diseñador, se convirtió en un símbolo visual de la noche.

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Soledad Villarreal

La atención mediática se disparó cuando la conductora fue consultada sobre el reciente premio Martín Fierro obtenido por Wanda Nara en la categoría de mejor conductora. Sin rodeos, lanzó: “Eso fue un arreglo que algún día lo sabremos”. Esta declaración, breve y directa, recorrió rápidamente los medios y las redes sociales. Al profundizar, agregó: “Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?”. Así, volvió a instalar la polémica sobre la transparencia en la premiación y el inesperado cambio de terna que benefició a Wanda Nara.

Guadalupe Juárez

La pregunta más esperada no tardó en llegar: “¿Quién debería haber ganado el premio del Martín Fierro a la Mejor conductora este año?”. La respuesta de Mirtha fue tan firme como previsible: “Mirtha”, reivindicando su lugar como figura central de la televisión argentina, con la seguridad de quien ha atravesado décadas en los primeros planos del espectáculo.

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Ailén Siboldi

Con el cierre mediático del ingreso de Legrand, el atelier recuperó su atmósfera de pasarela. Tras ello dio inicio el desfile de la nueva colección, “Permanencia”, una propuesta que desafía las barreras convencionales de la moda y apuesta por la diversidad etaria. El concepto central fue claro desde el inicio: en el universo Cosano, la elegancia no tiene límites. “En el mundo Cosano no hay edad y pueden lucir prendas tanto las chiquilinas, como las jóvenes, como las adultas”, explicó el diseñador en diálogo exclusivo con Teleshow.

Débora Plager

El desfile reunió a modelos de distintas generaciones, entre ellas figuras emblemáticas como Teresa Calandra o Evelyn Scheidl junto a jóvenes debutantes. La pasarela se transformó en una celebración de la continuidad y la atemporalidad, donde cada modelo encarnó el mensaje de inclusión y permanencia que propuso la colección. “No elegí vestidos al azar. Le tomé medidas a cada una de ellas”, detalló el diseñador al referirse al proceso de confección personalizada que distinguió cada prenda.

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Jazmín Campbell

La variedad de siluetas y edades se tradujo en una puesta que priorizó la adaptación de los diseños a la singularidad de cada modelo. “Las chiquilinas pueden pasar pancita al aire, corset; a las señoras adultas les cuidé los brazos, les cuidé las caderas y cada vestido fue hecho a medida”, agregó el creador. El resultado fue un espectáculo en donde la diversidad se convirtió en el principal hilo conductor.

Soledad Villarreal y Anabel Sánchez

El clima previo al desfile estuvo marcado por la tensión y la expectativa. Claudio describió el backstage como un espacio cargado de adrenalina, donde las modelos, tanto jóvenes como experimentadas, compartieron entusiasmo y nerviosismo por lucir los nuevos diseños. “¿Sabés la adrenalina que se provoca detrás en el back? Porque estaban todas las modelos como efervorizadas que querían desfilar”, narró, poniendo en palabras la intensidad que caracteriza a estos momentos previos.

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Natalia Pereyra

La confección de cada prenda fue un proceso artesanal que implicó la toma de medidas personalizada y la realización de la moldería por parte del propio Cosano. “Yo hago toda la moldería. La sigo haciendo yo porque es lo que distingue el sello Cosano”, enfatizó, al subrayar el valor del trabajo manual y la atención al detalle como elementos centrales de su propuesta.

Alexia Toumikian

El diseñador también resaltó la importancia de la calidad en los materiales y la hechura, diferenciándose de la moda importada. “Duplicar y mejorar la calidad de los géneros, del corte, de la hechura, para tener un valor agregado y diferenciarme de lo que está viniendo de afuera, que no es tan buena la calidad”, sostuvo. Para Claudio, el trabajo artesanal y la adaptación de cada prenda a las características de quien la lucirá son el sello distintivo de su atelier.

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Flor de la V, una de las grandes invitadas al evento

El oficio de las modistas y la tradición del trabajo manual son, para el diseñador, la base de la alta costura argentina. “En Argentina hay talento, creatividad, hay de todo. Y gracias a Dios todavía hay gente que tiene el oficio. Porque yo para coser estas prendas necesito modistas que tengan el oficio de saber coser, de saber planchar y bueno... eso es Atelier Cosano”, afirmó. La pasión por la creación lo lleva a involucrarse activamente en todas las etapas del proceso, llegando incluso a trabajar sin descanso cuando una idea lo desvela: “Hoy, por ejemplo, estoy sin dormir”.

Adriana Brodsky

La presentación de “Permanencia” fue también una oportunidad para que Claudio Cosano compartiera su visión sobre el momento actual de la alta costura en Argentina. Sin ocultar las dificultades, reconoció que el contexto demanda creatividad y resiliencia. “Está difícil, pero yo le pongo energía. Si no, no hubiese hecho este desfile. Te digo sinceramente, si lo pensara en el mundo de hoy, tal vez es un poco atrevido hacer esta convocatoria”, confesó.

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Elina Costantini

Para sostenerse en el mercado, Cosano apuesta por la calidad diferencial frente a la moda importada, cuya confección y materiales, en su opinión, no alcanzan los mismos estándares. “Este tipo de ropa es únicamente a la medida”, subrayó, defendiendo la exclusividad y el trabajo personalizado que caracterizan a su atelier.

Mariano Martínez

La relación con figuras como Mirtha Legrand es para él motivo de honor y responsabilidad. Se esfuerza en renovar sus propuestas para la conductora, quien suele elegir sus diseños para los eventos más importantes. “Dos cosas siento. Por un lado, el honor de ser un elegido por ella y por el otro lado la responsabilidad de siempre tratar de renovarme y hacerle cosas que sean diferentes, porque pensá que conmigo se viste por ahí dos meses y medio seguidos”, explicó.

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Teté Coustarot

Cosano rechaza cualquier tipo de distinción entre clientas: celebridades como Wanda Nara, Luciana Salazar, Teté Coustarot, Valeria Lynch o Teresa Calandra han desfilado o lucido sus creaciones, pero la filosofía que sostiene es la inclusión de todas las mujeres en su universo. “Para mí todas las mujeres son iguales, todas pueden lucir un Cosano. Y de hecho está que por eso hoy en pasarela se vio tanta variedad de modelos”.

Amalia Yuyito González

La propuesta de “Permanencia” se consolidó como un manifiesto donde la diversidad, la calidad y el trabajo artesanal se presentan como respuesta a los desafíos de la industria local. Y ratifica que no hay edad ni tiempo para lucir un vestuario de alta costura.

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Fotos: RSFotos