Deportes

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los 16 mejores equipos de la competencia conocerán su camino hacia la Gloria Eterna

Guardar
Google icon

Horarios del sorteo de Copa Libertadores 2026

El evento será transmitido por Fox Sports, ESPN, la plataforma de streaming Disney+ y el canal de Yutube de la Conmebol

  • Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay: 12:00
  • Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos (Miami), Venezuela: 11:00
  • Colombia, Perú, Honduras, Nicaragua, Panamá y Ecuador: 10:00
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 09:00
  • España: 17.00
10:00 hsHoy

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026:

09:30 hsHoy

Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores:

Primeros:

Grupo A: Flamengo (16)

Grupo B: Coquimbo Unido (10)

Grupo C: Independiente Rivadavia (16)

Grupo D: Universidad Católica (10)

Grupo E: Corinthians (11)

Grupo F: Cerro Porteño (10)

Grupo G: Liga de Quito (12)

Grupo H: Rosario Central (13).

Segundos:

Grupo A: Estudiantes (9)

Grupo B: Deportes Tolima (8)

Grupo C: Fluminense (8)

Grupo D: Cruzeiro (8)

Grupo E: Platense (10)

Grupo F: Palmeiras (8)

Grupo G: Mirassol (12)

Grupo H: Independiente del Valle (13)

09:27 hsHoy

El sorteo, que definirá todos los cruces rumbo a la final, se realizará este viernes 29 de mayo a las 12 horas en la sede central de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque, Paraguay.

09:17 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de a Copa Libertadores 2026.

A qué hora es el sorteo de fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Conmebol)
En Luque, Paraguay, se llevará adelante el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores (Conmebol)

Temas Relacionados

Copa LibertadoresRosario CentralEstudiantesPlatenseIndependiente Rivadavia

Últimas noticias

La Bombonera habló tras la eliminación de Boca en la Libertadores: de la reacción de Riquelme al “que se vayan todos”

Noche muy caliente en el estadio Alberto J. Armando: el Xeneize se despidió de la Copa y el público explotó

La Bombonera habló tras la eliminación de Boca en la Libertadores: de la reacción de Riquelme al “que se vayan todos”

“Llegué al punto de no querer seguir vivo”, la confesión de Michael Phelps sobre su crisis tras el retiro olímpico

El exnadador estadounidense, dueño de 28 medallas de oro, describió en CNN el camino que lo llevó a convertir su testimonio personal en una herramienta de concientización pública sobre la salud mental

“Llegué al punto de no querer seguir vivo”, la confesión de Michael Phelps sobre su crisis tras el retiro olímpico

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

El italiano tiene un ojo clínico y acertó con dos pilotos que fueron campeones del mundo. Movió cielo y tierra para tenerlo argentino, que hoy le responde con sus mejores resultados en la Máxima

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

El defensor formado en Boca Juniors es el único de los ganadores del Torneo de L’Alcudia 2018 que se metió en la lista definitiva de 26 jugadores

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

El Millonario ya está de vacaciones, aunque desde la dirigencia trabajan para jerarquizar el equipo de Eduardo Coudet

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un colectivo impactó contra un auto en Mataderos y hay al menos seis heridos

Un colectivo impactó contra un auto en Mataderos y hay al menos seis heridos

Plazos fijos: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 tras la baja de tasas

Cuánto cobran las niñeras por hora en junio 2026

10 hábitos saludables para evitar la presión arterial alta

Los 6 hábitos al despertar que ayudan a reducir la inflamación y prevenir enfermedades

INFOBAE AMÉRICA

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer

Paul Anka reveló el lado más íntimo de Frank Sinatra: “Lo que aprendí de él va mucho más allá de la música”

Estados Unidos negocia con Honduras un programa de cooperación militar para combatir al crimen organizado

DEPORTES

La Bombonera habló tras la eliminación de Boca en la Libertadores: de la reacción de Riquelme al “que se vayan todos”

La Bombonera habló tras la eliminación de Boca en la Libertadores: de la reacción de Riquelme al “que se vayan todos”

“Llegué al punto de no querer seguir vivo”, la confesión de Michael Phelps sobre su crisis tras el retiro olímpico

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel