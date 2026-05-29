Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

El evento será transmitido por Fox Sports, ESPN, la plataforma de streaming Disney+ y el canal de Yutube de la Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de a Copa Libertadores 2026.

El sorteo, que definirá todos los cruces rumbo a la final, se realizará este viernes 29 de mayo a las 12 horas en la sede central de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) , en Luque, Paraguay.

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