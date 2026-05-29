Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horarios del sorteo de Copa Libertadores 2026
El evento será transmitido por Fox Sports, ESPN, la plataforma de streaming Disney+ y el canal de Yutube de la Conmebol
- Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay: 12:00
- Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos (Miami), Venezuela: 11:00
- Colombia, Perú, Honduras, Nicaragua, Panamá y Ecuador: 10:00
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 09:00
- España: 17.00
Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026:
Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores:
Primeros:
Grupo A: Flamengo (16)
Grupo B: Coquimbo Unido (10)
Grupo C: Independiente Rivadavia (16)
Grupo D: Universidad Católica (10)
Grupo E: Corinthians (11)
Grupo F: Cerro Porteño (10)
Grupo G: Liga de Quito (12)
Grupo H: Rosario Central (13).
Segundos:
Grupo A: Estudiantes (9)
Grupo B: Deportes Tolima (8)
Grupo C: Fluminense (8)
Grupo D: Cruzeiro (8)
Grupo E: Platense (10)
Grupo F: Palmeiras (8)
Grupo G: Mirassol (12)
Grupo H: Independiente del Valle (13)
El sorteo, que definirá todos los cruces rumbo a la final, se realizará este viernes 29 de mayo a las 12 horas en la sede central de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque, Paraguay.
Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de a Copa Libertadores 2026.