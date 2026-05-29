El entrenamiento de alta intensidad puede afectar el ritmo cardíaco y la función del corazón en deportistas mayores de 35 años

El consenso internacional alerta que quienes superan los 300 minutos semanales de actividad física competitiva presentan mayor prevalencia de arritmias, fibrosis miocárdica y otras patologías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de ejercicio físico intenso entre personas mayores de 35 años registró un aumento sostenido en todo el mundo. En este contexto, un nuevo consenso de la Sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología alerta sobre adaptaciones cardíacas potencialmente peligrosas en deportistas máster.

El informe, divulgado en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC), advierte que entrenamientos que superan las cinco horas semanales y la participación en competencias incrementan la prevalencia de ciertas alteraciones cardíacas. El documento se dirige a quienes practican actividad física intensa de forma regular y toman parte en eventos deportivos.

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El perfil del deportista máster y los motivos del consenso

Las sociedades científicas advierten que la práctica frecuente de deportes de resistencia y ejercicios intensos incrementa los casos de fibrilación auricular y otras alteraciones cardíacas (Imagen ilustrativa Infobae)

La Asociación Europea de Cardiología Preventiva define como deportista máster a aquellas personas que superan los 35 años, entrenan más de 300 minutos semanales y participan habitualmente en competiciones. Según el consenso, este grupo suele rebasar las recomendaciones estándar sobre actividad física por motivaciones ligadas al rendimiento y la competición, más que a la salud.

De acuerdo con el informe, la cantidad de atletas máster aumentó en las últimas décadas y estos individuos presentan una reducción global del riesgo de enfermedad y de mortalidad respecto de sus pares menos activos. Sin embargo, no quedan exentos de factores de riesgo cardiovascular ni de padecer enfermedades cardíacas. Según el documento citado, existen patologías cardíacas más recurrentes en deportistas máster que en personas sedentarias de edad similar.

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Cinco problemas cardíacos prevalentes en deportistas máster

En la actualidad, la Sociedad Española de Medicina del Deporte (Semed) y el consenso internacional publicado en JACC identifican cinco patologías cardíacas con mayor prevalencia entre quienes practican ejercicio intenso y sostenido después de los 35 años. Estas enfermedades son las arritmias, la aterosclerosis coronaria, la dilatación aórtica, la fibrosis miocárdica y la miocardiopatía arritmogénica inducida por el esfuerzo.

Entre las arritmias, los especialistas advierten que resultan frecuentes en deportes de resistencia como el ciclismo y el atletismo de larga distancia. Las alteraciones más comunes incluyen la fibrilación auricular y las bradiarritmias, que se caracterizan por una frecuencia cardíaca anormalmente baja. Aunque los deportistas máster presentan menos factores de riesgo como obesidad, diabetes o hipertensión, experimentan más casos de fibrilación auricular que la población general.

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La Sociedad Española de Medicina del Deporte identifica arritmias, aterosclerosis coronaria, dilatación aórtica, fibrosis miocárdica y miocardiopatía arritmogénica como las principales complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la bradicardia sinusal, los expertos señalan que suele representar una adaptación fisiológica al entrenamiento, aunque en ciertos casos puede evidenciar una incapacidad del corazón para aumentar la frecuencia durante el esfuerzo. Las arritmias ventriculares, por su parte, a menudo no presentan síntomas o se perciben como latidos fuertes, pausas o palpitaciones.

La aterosclerosis coronaria, definida como la acumulación de grasa y calcio en las arterias, también afecta con mayor frecuencia a los hombres deportistas máster frente a las mujeres y a la población menos activa. La actividad física regular reduce el riesgo general de enfermedad coronaria, aunque el consenso internacional advierte sobre este fenómeno en grupos muy entrenados.

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Por otro lado, la dilatación aórtica aparece más comúnmente en quienes mantienen rutinas de ejercicio intenso durante largos periodos. Según la Semed, la edad, el entrenamiento sostenido y la posible exposición a sustancias prohibidas incrementan el riesgo de que el diámetro de la arteria principal del cuerpo aumente.

En cuanto a la fibrosis miocárdica, los especialistas explican que la acumulación de tejido cicatricial en el músculo cardíaco limita la flexibilidad, debilita la contracción y altera la conducción eléctrica del corazón. Esta complicación se observa especialmente en deportistas máster de mayor edad y puede derivar en insuficiencia cardíaca o arritmias graves.

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Finalmente, la miocardiopatía arritmogénica inducida por el esfuerzo representa una de las complicaciones más serias. Esta enfermedad genética produce arritmias severas y puede conducir a insuficiencia cardíaca o muerte súbita, sobre todo en adultos jóvenes y deportistas que realizan entrenamientos muy exigentes.

Prevención, controles médicos y educación: claves para reducir riesgos

El seguimiento médico personalizado se vuelve fundamental para los deportistas máster (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos hallazgos, los organismos especializados en salud cardiovascular remarcan la importancia de la prevención y el control médico. Destacan que algunas arritmias pueden estar asociadas al uso de sustancias dopantes o suplementos nutricionales no regulados. “Algunos complementos que se comercializan entre deportistas contienen sustancias prohibidas que no figuran en el etiquetado y pueden inducir alteraciones del ritmo cardíaco”, advierten los especialistas.

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El consenso internacional recomienda que quienes presentan factores de riesgo cardiovascular reciban asesoramiento sobre estilos de vida y, cuando corresponda, tratamiento farmacológico. El seguimiento médico especializado y el diagnóstico temprano resultan esenciales para reducir los riesgos, sobre todo ante la presencia de enfermedades cardíacas complejas.