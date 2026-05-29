Salud

Cómo la vitamina D podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2, según nuevos estudios

Investigadores analizaron a más de 2.000 adultos estadounidenses con prediabetes para evaluar el impacto de este suplemento en la prevención. La importancia de contar con el acompañamiento de un profesional de la salud

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Ilustración: Mujer toma vitamina D3 en una mesa con salmón, verduras, aguacate, agua, glucómetro, cinta métrica y documento genético
La suplementación con vitamina D muestra un efecto prometedor en la prevención de la diabetes tipo 2, según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la búsqueda de estrategias efectivas para prevenir la diabetes tipo 2 se intensifica en la comunidad científica, la vitamina D ha comenzado a ocupar un lugar destacado en las investigaciones recientes. Estudios de los últimos años sugieren que este suplemento, conocido principalmente por su papel en la salud ósea, podría contribuir a reducir el riesgo de desarrollar diabetes en personas con prediabetes, aunque este efecto no es universal y depende de factores genéticos y del seguimiento médico individualizado.

Los datos más recientes indican que la suplementación con vitamina D puede disminuir de manera modesta el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 en personas con prediabetes.

Sin embargo, según los expertos, este beneficio está vinculado a la presencia de variantes genéticas específicas y no sustituye los pilares preventivos clásicos como la dieta equilibrada y el ejercicio regular. La supervisión médica es crucial para evitar riesgos y ajustar la dosis adecuada en cada caso.

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Un estudio, que analizó a más de 2.000 adultos estadounidenses con prediabetes, encontró que quienes presentaban ciertas variantes en el gen receptor de vitamina D lograron mejores resultados al consumir dosis diarias elevadas de este suplemento.

Imagen de una profesional de la salud utilizando una laptop para diagnóstico médico. La tecnología en la medicina ofrece herramientas avanzadas para mejorar la precisión y eficiencia en el cuidado de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio revela que solo las variantes genéticas AC o CC del gen ApaI mejoran la eficacia de la vitamina D contra la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis determinó que las personas portadoras de las variantes AC o CC del gen receptor de vitamina D ApaI registraron una reducción del 19% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Este hallazgo subraya que la eficacia de la vitamina D puede depender, en buena medida, del perfil genético de cada individuo.

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Efecto de la genética en la eficacia de la vitamina D

El gen denominado receptor de vitamina D es fundamental para que el organismo utilice esta vitamina de manera eficaz. Los resultados del estudio señalaron que solo quienes tenían las variantes AC o CC del gen ApaI se beneficiaron de una reducción significativa en el riesgo de diabetes tipo 2. En contraste, las personas con otras variantes no mostraron diferencias relevantes frente al grupo placebo.

A pesar de estos avances, los autores advierten que actualmente no existen pruebas genéticas de rutina para identificar estas variantes en la práctica clínica cotidiana. Por esta razón, la recomendación es individualizar el uso de suplementos y no reemplazar las estrategias preventivas consolidadas, como la alimentación y el ejercicio.

Cómo bajar el azúcar en sangre de forma natural
El metaanálisis de diez ensayos indica que la vitamina D logra normalizar los niveles de azúcar en sangre en un 18,5% de los casos (Pexels)

La evidencia acumulada hasta ahora muestra que el beneficio de la vitamina D en la prevención de la diabetes tipo 2 es modesto cuando se observa en poblaciones amplias.

Un metaanálisis, que revisó diez ensayos clínicos con casi 4.500 participantes, concluyó que el 18,5% de las personas que tomaron vitamina D normalizó sus niveles de azúcar en sangre, frente al 14% en el grupo placebo. Otra revisión publicada en 2023 encontró que, tras tres años de seguimiento, el 22,7% de quienes recibieron el suplemento desarrollaron la enfermedad, frente al 25% en el grupo control.

Estos datos refuerzan la idea de que, si bien la vitamina D puede ofrecer un beneficio adicional, su impacto general es limitado y debe evaluarse caso por caso. Los expertos señalan que el avance de la medicina personalizada permitirá enfocar mejor el uso de suplementos en función del perfil genético y metabólico de cada persona.

Cómo actúa la vitamina D y recomendaciones de los especialistas

El funcionamiento de la vitamina D en el organismo depende de su interacción con el receptor de vitamina D, presente en diversos tejidos, incluidas las células beta del páncreas responsables de liberar insulina. Según Anastassios Pittas, médico y profesor de medicina, la eficiencia de esta interacción puede mejorar tanto la secreción como la acción de la insulina, lo que favorece el control de la glucosa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La suplementación con vitamina D solo debe indicarse en casos de deficiencia, embarazo, lactancia o niñez, siempre bajo prescripción autorizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Scott Keatley, dietista acreditado, explica que la vitamina D desencadena reacciones específicas en los tejidos responsables de la regulación de la glucosa. Variaciones genéticas en el receptor pueden hacer que una misma dosis produzca respuestas diferentes entre individuos.

Precauciones y recomendaciones sobre suplementos alimenticios

Antes de incorporar suplementos de vitamina D, los especialistas insisten en la necesidad de consultar a un profesional sanitario. Algunos estudios han empleado dosis superiores a 4.000 UI diarias, pero la cantidad adecuada puede variar según la edad, el estado de salud y las características individuales. El análisis de sangre que mide la 25-hidroxivitamina D es esencial para ajustar la dosis y evitar tanto carencias como excesos, que pueden tener consecuencias negativas para la salud.

Las guías profesionales recalcan que los suplementos nutricionales nunca deben sustituir una alimentación balanceada ni el ejercicio regular, elementos centrales en la prevención de la diabetes tipo 2. Además, la suplementación solo debe contemplarse en grupos específicos, como embarazadas, mujeres lactantes y menores, siempre bajo prescripción médica y control profesional.

La vitamina D puede brindar un beneficio adicional en ciertos casos concretos, especialmente cuando existe deficiencia comprobada o factores genéticos favorables, pero no reemplaza los métodos tradicionales de prevención y cuidado personal: una alimentación adecuada y actividad física adaptada a cada individuo.

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