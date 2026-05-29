Salud

Los 6 hábitos al despertar que ayudan a reducir la inflamación y prevenir enfermedades

La ciencia respalda rutinas simples al inicio del día con efecto directo sobre los procesos crónicos que pueden asociarse, en algunos casos, con diabetes, trastornos cardiovasculares y algunos tipos de cáncer

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Ilustración en acuarela de una mujer meditando en posición de loto bajo el sol de una ventana. En una encimera, un desayuno con avena, frutos rojos, agua y café.
La inflamación crónica se vincula con enfermedades metabólicas, cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas de la mañana pueden influir en la inflamación crónica y contribuir a prevenir enfermedades como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, según Eating Well. La adopción de seis hábitos sencillos, respaldados por especialistas, puede marcar una diferencia significativa en el bienestar diario.

Diversas instituciones de prestigio, como Harvard Medical School y Mayo Clinic, confirman que la inflamación crónica está vinculada al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y tumorales.

Estas entidades sostienen que la prevención debe basarse en la incorporación diaria de hábitos saludables, ya que “la adopción rutinaria de acciones simples al comenzar el día puede marcar una diferencia importante en la prevención” de estos trastornos.

1. Beber agua para evitar la inflamación

Un hombre y una mujer mayores, ambos de pelo blanco, se ríen mientras beben agua de vasos transparentes en una mesa de madera en un jardín soleado.
Beber agua al despertar ayuda a recuperar la hidratación y sostener el equilibrio del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al despertar, el cuerpo experimenta cierto grado de deshidratación por la pérdida natural de líquidos durante la noche. Beber un vaso de agua ayuda a restablecer el equilibrio y favorece la hidratación desde el inicio del día.

El medio citado informa que mantener un buen nivel de hidratación está relacionado con la longevidad y un menor riesgo de enfermedades crónicas.

La falta de agua puede aumentar la inflamación en el organismo y, a largo plazo, contribuir a procesos inflamatorios persistentes, especialmente en personas mayores. Este hábito no requiere productos especiales, solo constancia en el consumo de agua cada mañana.

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Según un estudio publicado en Oxford Academic, la deshidratación matutina eleva la inflamación sistémica y contribuye al llamado “inflammageing”, la inflamación crónica asociada al envejecimiento. Por ello, la Mayo Clinic recomienda iniciar el día con agua, ya que una hidratación adecuada puede “disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la longevidad”.

2. Movimiento suave para empezar el día

Un hombre con camiseta gris y pantalones cortos azules realiza una flexión de pie hacia adelante sobre una esterilla de yoga oscura en un estudio con luz natural.
El movimiento suave por la mañana facilita la transición al día y apoya el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estiramiento o la actividad física suave facilita la transición entre el descanso y la vigilia. Ejercicios de baja intensidad, como estiramientos, una caminata corta o una breve sesión de yoga, contribuyen a preparar el cuerpo para las actividades del día.

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Según el medio, “el movimiento suave al iniciar la mañana puede facilitar la adaptación del cuerpo al nuevo día y apoyar el bienestar general”.

Practicar actividad física de manera regular se asocia a menores niveles de inflamación crónica, mientras que rutinas demasiado intensas podrían elevar temporalmente los marcadores inflamatorios. Es preferible comenzar con ejercicios ligeros.

Una mujer realiza un ejercicio de estiramiento en una colchoneta de yoga gris, apoyada sobre manos y rodillas, en una habitación luminosa.
Pequeños cambios matinales pueden integrarse a distintos estilos de vida sin complejizar la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health demuestran que basta con 20 a 30 minutos de actividad física moderada al día para reducir la inflamación. El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y estimula la producción de proteínas antiinflamatorias.

No obstante, se advierte que rutinas intensas o el sobreentrenamiento pueden provocar el efecto opuesto, elevando los marcadores inflamatorios.

3. Beneficios de la luz natural matutina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La luz natural en las primeras horas contribuye a regular el reloj biológico y funciones clave del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a la luz solar en las primeras horas regula el reloj biológico y afecta tanto el ciclo de sueño-vigilia como sistemas clave como el inmunitario. Este equilibrio influye directamente en los niveles de inflamación y en la respuesta del organismo ante enfermedades.

Exponerse temprano a la luz solar también promueve la síntesis de vitamina D, nutriente vinculado a menores tasas de enfermedades metabólicas y autoinmunes por su efecto antiinflamatorio.

4. Frutos rojos: aliados contra la inflamación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los frutos rojos aportan compuestos fenólicos asociados con una respuesta inflamatoria más equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar frutos rojos en el desayuno aporta compuestos beneficiosos que combaten la inflamación. Variedades como las moras, frambuesas y arándanos contienen fenoles, incluidas antocianinas y flavonoles, esenciales para una respuesta inflamatoria adecuada.

Como señala el medio citado, “los frutos rojos son ricos en compuestos fenólicos que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo”. Si no se dispone de fruta fresca, también las presentaciones congeladas conservan sus efectos positivos y pueden añadirse a yogur o batidos. Esta alternativa favorece una alimentación variada y saludable.

5. Atención plena para reducir el estrés

Mujer sentada en el suelo con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho, los pies estirados. Hay plantas y una ventana en una habitación iluminada.
La atención plena al comenzar el día ayuda a reducir el impacto del estrés sostenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés crónico mantiene elevados los niveles de hormonas que, sostenidas en el tiempo, favorecen estados inflamatorios. Dedicar unos minutos a la tranquilidad al comenzar el día contrarresta este efecto y ayuda a mantener el equilibrio emocional.

El medio indica que “dedicar algunos minutos a la tranquilidad en la mañana puede contribuir a equilibrar el impacto del estrés”. Ejercicios sencillos de respiración, meditación o desayunar sin pantallas pueden ser suficientes para iniciar el día con serenidad.

6. Café o té: aliados antioxidantes para la mañana

Una persona con suéter oscuro sostiene una taza de café humeante junto a una ventana. Sobre la mesa de madera hay un croissant, gafas y un teléfono móvil.
El café y el té aportan antioxidantes que acompañan una rutina orientada al cuidado diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café y té ofrecen más que una dosis de cafeína. Ambos contienen antioxidantes, compuestos fundamentales para reducir el estrés oxidativo y la inflamación.

De acuerdo con Eating Well, “la taza de café o té matutina puede respaldar la respuesta inflamatoria del cuerpo”. El té verde destaca por sus antioxidantes asociados con una disminución de procesos inflamatorios, y el té negro también aporta polifenoles beneficiosos.

El café es una de las principales fuentes de antioxidantes en muchas dietas, contribuyendo así a la protección contra la inflamación.

Iniciar la jornada con hábitos sencillos representa una estrategia accesible que puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la calidad de vida, como recoge Eating Well.

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