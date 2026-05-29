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La prensa del régimen de Irán confirmó que el texto del acuerdo con Estados Unidos cambió, pero no está finalizado

Según el medio más importante vinculado a Guardia Revolucionaria de Teherán, el acuerdo avanza pero le faltan ajustes que demoran su aprobación por parte de las autoridades persas

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Un grupo de personas pasa junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos que muestra al presidente estadounidense, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. 26 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Un grupo de personas pasa junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos que muestra al presidente estadounidense, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. 26 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El texto del acuerdo entre Irán y Estados Unidos no ha sido finalizado y ha sido modificado en los últimos días, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de las especulaciones acerca de un posible anuncio para poner fin al conflicto.

El texto aún no se ha ultimado y en caso de que se ultime se anunciará oficialmente”, indicó Tasnim citando a una fuente informada de las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

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La fuente dijo que el texto del memorando de entendimiento “ha sufrido cambios en los últimos días” y aseguró que los detalles de los borradores difundidos por medios occidentales son inexactos.

Irán y Estados Unidos han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El medio estadounidense Axios informó este jueves que las dos partes han llegado a un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaría a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Varias personas conducen motocicletas cerca de una valla publicitaria con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán, Irán. 6 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas conducen motocicletas cerca de una valla publicitaria con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán, Irán. 6 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán negó ese extremo a través de la agencia Tasnim.

Hoy el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo que las negociaciones continúan sin saber “cuándo -o si- se firmará” el memorando de entendimiento y dijo sentirse “optimista”.

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques iraníes y desbloquearía activos bloqueados de ese país.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Evan Vucci)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Evan Vucci)

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a periodistas en la Casa Blanca que el acuerdo provisional es “multifacético” y está a la espera de la posible aprobación de Trump.

Tiene varias líneas rojas“, dijo Bessent sobre la revisión del presidente, y añadió: “No va a aceptar un mal acuerdo”.

Bessent señaló que “nada estará sobre la mesa” hasta que los funcionarios iraníes acuerden primero reabrir el Estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que fluye aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial desde Medio Oriente hacia la economía global. Los iraníes también deben acordar entregar su uranio altamente enriquecido y renunciar a cualquier programa nuclear, dijo Bessent, puntos de fricción que hasta ahora han frustrado los acuerdos provisionales.

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