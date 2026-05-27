Salud

15 alimentos con más proteínas que favorecen la reparación muscular y el bienestar, según dos nutricionistas

Ayla Barmmer y Heather Hodson identificaron las mejores fuentes de este nutriente, de origen animal y vegetal. Qué opciones cubren los requerimientos diarios

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Una ilustración estilo acuarela muestra una mesa con diversos alimentos ricos en proteínas, incluyendo pescado, carne, huevos, lácteos, legumbres y suplementos.
Diversificar las fuentes de proteína animal y vegetal puede optimizar la salud, la recuperación muscular y el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adecuada ingesta de alimentos ricos en proteínas es fundamental para preservar la salud, facilitar la reparación celular y sostener un sistema inmunológico eficiente. De acuerdo con especialistas citados por Vogue, existen múltiples fuentes recomendadas que permiten cubrir los requerimientos diarios con facilidad.

Para responder a la pregunta sobre cuáles son los alimentos más ricos en proteínas recomendados por expertos, el medio citado identifica las opciones principales. Estas alternativas cubren tanto necesidades de músculo como de metabolismo y bienestar general.

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Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de células, la función inmunológica y el equilibrio hormonal. Así lo subraya la nutricionista Ayla Barmmer, quien explica en el medio, junto a su colega Heather Hodson, que una ingesta insuficiente puede provocar debilidad o dificultar la lucha contra infecciones.

1. Atún, un pescado con alto contenido en proteína

Una lata de atún abierta, mostrando el pescado desmenuzado, descansa sobre una pieza de arpillera en una mesa de madera; un tenedor de metal yace al lado.
El atún es una de las fuentes más ricas en proteína animal, ideal para potenciar el crecimiento y la recuperación muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atún aporta 24,4 gramos de proteína por cada 100 gramos, convirtiéndose en uno de los favoritos para quienes buscan incrementar su aporte de proteína. Su consumo fomenta el crecimiento y la recuperación muscular.

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2. Salmón, proteína y ácidos grasos saludables

Plato blanco con salmón, arroz integral, espárragos, espinacas y tomates cherry. Se observa aceite de oliva y una vela tenue al fondo.
El salmón combina un alto contenido en proteína con ácidos grasos saludables, favoreciendo la salud cardiovascular y cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón proporciona 25,92 gramos de proteína por cada 100 gramos y es valorado, además, por ofrecer ácidos grasos omega-3 y omega-6, fundamentales para el bienestar cardiovascular y cerebral.

3. Bacalao, opción ligera y nutritiva

Plato de bacalao preparado con espárragos verdes, pimientos rojos, patatas pequeñas y rodajas de limón. El pescado lleva alcaparras y perejil.
El bacalao destaca por su bajo contenido en grasa y su aporte proteico, siendo una opción ligera y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bacalao contiene 19,36 gramos de proteína por cada 100 gramos y se destaca por su bajo contenido en grasa. Es una alternativa digestiva adecuada para quienes buscan una opción ligera con buen aporte proteico.

4. Caballa, proteína con beneficios cardiovasculares

Caballa entera sazonada con hierbas y sal sobre una tabla de madera, rodeada de rodajas y mitades de limón, tomates cherry rojos y amarillos, y alcaparras.
La caballa proporciona proteína y grasas saludables, recomendada para proteger el corazón y mantener una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caballa entrega 25,45 gramos de proteína en una ración de 100 gramos y aporta grasas saludables que benefician la salud del corazón. Es un pescado azul recomendado por su equilibrio entre lípidos favorables y proteína.

5. Semillas de cáñamo, una fuente vegetal completa

Primer plano de un montón de semillas de cáñamo ovaladas de color beige-marrón, con patrones distintivos en sus cáscaras, sobre una superficie de madera clara.
Las semillas de cáñamo son una fuente vegetal completa de proteína y contienen los nueve aminoácidos esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de cáñamo igualan en contenido proteico a dos claras de huevo con apenas dos cucharadas y brindan los 9 aminoácidos esenciales. Además, añaden omega-3 y omega-6 a la dieta.

6. Huevos, proteína completa y colina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El huevo aporta proteína de alto valor biológico y colina, esencial para el funcionamiento cerebral y hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada huevo grande aporta unos seis gramos de proteína y maximiza su valor biológico si se consume entero. También contiene colina, sustancia que favorece las funciones cerebrales y hepáticas, según explica Barmmer en Vogue.

7. Arvejas, vegetales ricos en proteína y fibra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las arvejas cocidas ofrecen proteína vegetal y fibra, ayudando a mantener el metabolismo y la saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arvejas cocidas proporcionan cerca de nueve gramos de proteína por cada 165 gramos cocidos. Son fuente de vitaminas y fibra, ofreciendo una alternativa vegetal menos grasa y rica en nutrientes.

8. Quinoa, la semilla que compite con los cereales

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La quinoa es una semilla con proteína completa, magnesio y fibra, ideal para quienes buscan alternativas vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa aporta 8 gramos de proteína por cada 185 gramos cocidos y se distingue como una de las pocas fuentes vegetales de proteína completa, además de ser rica en magnesio y fibra.

9. Yogur griego, doble de proteína que el normal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El yogur griego contiene el doble de proteínas que el yogur tradicional y es fuente de calcio para fortalecer huesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego contiene aproximadamente el doble de proteínas que el tradicional y menos hidratos de carbono. La nutricionista Heather Hodson, citada por el medio, resalta también su contribución de calcio para huesos y dientes.

10. Bebida de soja, alternativa vegetal a la leche

Un vaso de leche de soja, un bol de arándanos frescos y una pila de tortitas en una encimera blanca de cocina. Al fondo, una cocina moderna iluminada con luz natural.
La bebida de soja es una alternativa vegetal a la leche, rica en proteínas y nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bebida de soja resulta adecuada para personas que evitan los lácteos. Un vaso aporta 4,5 gramos de proteína y suele estar enriquecido con vitaminas y minerales, asemejándose en aporte proteico a la leche de origen animal.

11. Queso cottage, saciante y con caseína

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El queso cottage aporta proteína de digestión lenta y calcio, ayudando a la reparación y saciedad muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso cottage ofrece entre 12 y 16 gramos de proteína en cada 100 gramos y contiene caseína, proteína de digestión lenta que favorece la reparación muscular. Además, es saciante y aporta calcio.

12. Carne de cerdo magra, cortes proteicos

Primer plano de bondiola de cerdo en rebanadas con salsa oscura, puré de batatas de color naranja y vegetales salteados en un plato blanco.
La carne de cerdo magra brinda proteínas de calidad sin exceso de grasa, ideal para dietas equilibradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes magros de carne de cerdo entregan entre 20 y 24 gramos de proteína por ración, dependiendo de la preparación. Elegir piezas bajas en grasa permite aprovechar su aporte proteico sin exceso calórico.

13. Suplementos de colágeno y proteína en polvo

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Los suplementos de proteína en polvo y colágeno facilitan alcanzar los requerimientos diarios en personas con necesidades especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína en polvo y los péptidos de colágeno son alternativas eficaces para aumentar la ingesta diaria cuando resulta difícil cubrirla solo con alimentos. Según Barmmer en Vogue, su incorporación puede contribuir al mantenimiento de la piel y las articulaciones.

14. Carne de vacuno, proteína densa en nutrientes

Primer plano de rebanadas de hígado de res humeante, sal marina y una ramita de romero fresco sobre un plato blanco, con fondo oscuro.
La carne de vacuno se caracteriza por su densidad nutricional y su alto aporte de aminoácidos esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne de vacuno destaca por su densidad nutricional y su aporte significativo de aminoácidos y micronutrientes. Se considera una de las mejores fuentes de proteína para sumar en la dieta semanal.

15. Queso parmesano, proteína y calcio en pequeñas dosis

Una rueda de queso amarillo claro con un trozo cortado, rodeada de virutas y trozos irregulares de queso Parmesano en una tabla de madera oscura junto a un cuchillo.
El queso parmesano es una opción práctica para añadir proteína y calcio en pequeñas cantidades a cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso parmesano incluye 11 gramos de proteína en una porción de 30 gramos y es elevado en calcio. Su consumo debe ser moderado debido a su contenido en grasa y sodio, pero representa una opción práctica para añadir proteína en cantidades discretas.

En conclusión, la carne de vacuno sobresale por su calidad y riqueza nutricional, manteniéndose como una fuente idónea para garantizar un óptimo aporte de proteína a lo largo de la semana.

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