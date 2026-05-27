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Las luces rojas en el tablero de Scaloni que demoraron la publicación de la lista de Argentina para el Mundial: cómo sería el anuncio

Se espera que la AFA dé a conocer la nómina entre viernes y sábado. Los problemas físicos bajo la lupa

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Scaloni exprimió hasta el final el plazo para dar a conocer la nómina de 26 jugadores (REUTERS/Andres Cuenca)
Scaloni exprimió hasta el final el plazo para dar a conocer la nómina de 26 jugadores (REUTERS/Andres Cuenca)

La fecha límite para que las selecciones presenten las listas para el Mundial 2026 es el sábado 30. Y las distintas luces rojas que se encendieron en el tablero de Lionel Scaloni lo llevaron a esperar hasta último momento para comunicar los 26 nombres de la nómina definitiva de Argentina, que buscará defender el título logrado en Qatar.

Así, lo más probable es que el viernes 29 o el sábado 30 llegue el anuncio. Mucho tienen que ver las situaciones físicas de varios jugadores y que Leandro Paredes juega el jueves con Boca Juniors ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores. Vale recordar que el domingo 31 partirá la delegación desde Argentina hacia Kansas, ciudad elegida como base.

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La última lesión que encendió las alarmas fue la de Lionel Messi, quien en el triunfo por 6 a 4 del Inter Miami ante Philadelphia Union sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda" y se espera que su recuperación le demande entre 10 y 14 días.

La Pulga no es el único futbolista entre las fijas que acarrea molestias físicas. Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y hasta Dibu Martínez sufren distintas dolencias y trabajan para ponerse a punto.

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La planificación del cuerpo técnico incluyó la citación de varios futbolistas para participar de los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia. Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Agustín Giay (Palmeiras) y Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) serán parte de este grupo de respaldo. De esos nombres, Capaldo y Giay cuentan con posibilidades de meterse en la nómina decisiva.

El reglamento de FIFA establece que las nóminas, como mínimo, deben estar compuestas por tres arqueros. Además, en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA”, aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podrá estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás.

Hay un antecedente que invita a la precaución del cuerpo técnico: en Qatar 2022, debieron viajar de urgencia Ángel Correa y Thiago Almada ante los problemas físicos de Joaquín Correa y Nicolás González cuando ya había sido publicada la lista definitiva.

En tiempos de show (Brasil hizo una transmisión en vivo de dos horas) y expectativa al ritmo de las redes sociales, otra incógnita es cómo será el anuncio de la lista. En 2022, la presentación de Argentina se destacó por la austeridad. Y no habría que descartar una modalidad similar ante el éxito cosechado en el estadio Lusail hace casi cuatro años. “Si salió todo bien en Qatar, ¿por qué cambiar?”, le dijo a Infobae una fuente con conocimiento de los pasillos del predio de Ezeiza. ¿Nace una cábala?

En la previa al estreno en la Copa del Mundo, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Estas localidades de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia a las 22:00 (hora argentina) por la primera jornada del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego de eso, el plantel tendrá que viajar a Dallas para enfrentar a Austria (22 de junio a las 14:00), para luego cerrar la fase de grupos en la misma ciudad ante Jordania (27 de junio a las 23:00).

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