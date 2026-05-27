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La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest y del Olympiacos, protagonizó un violento altercado con Grigoris Dimitriadis, sobrino del primer ministro griego

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La secuencia muestra un altercado físico entre múltiples individuos en las gradas

Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest y del Olympiacos, protagonizó un violento altercado con Grigoris Dimitriadis, sobrino del primer ministro griego, en la final de la Euroliga de baloncesto disputada el domingo en Atenas.

Las imágenes de los videos mostraron al magnate naviero con la camiseta rota, encarando a Dimitriadis en el Telekom Center tras acusaciones de que este le había lanzado un comentario ofensivo y le había escupido.

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Según pudo saber Telegraph Sport, Marinakis reaccionó ante las palabras de Dimitriadis, quien en 2022 renunció a su cargo como secretario general del primer ministro Kyriakos Mitsotakis en el marco de un escándalo de escuchas telefónicas. El personal de seguridad y allegados del empresario debieron intervenir para separarlo. En el video también se aprecia a un allegado de Marinakis arrojando una bufanda del Olympiacos a Dimitriadis antes de que ambas partes fueran alejadas.

Evangelos Marinakis pelea con Grigoris Dimitriadis
La secuencia del altercado

El trasfondo del encontronazo tiene raíces en el ámbito mediático. Dimitriadis consideraba que algunos sectores de los medios de comunicación griegos pertenecientes al imperio Marinakis lo habían atacado durante los últimos años.

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El incidente se produjo durante la victoria del Olympiacos sobre el Real Madrid por 92-85, resultado que le aseguró al club griego el título de la Euroliga. Marinakis, de 58 años, es propietario del Olympiacos -equipo de la Superliga griega- y asistió al partido para presenciar el triunfo.

Más allá del baloncesto, Telegraph Sport señala que el empresario tiene planes para que el Olympiacos participe en la NBA Europa, cuyo lanzamiento está previsto para octubre de 2027.

La temporada también estuvo cargada de turbulencias en el frente futbolístico. El Nottingham Forest evitó por escaso margen el descenso a la Championship y llegó a las semifinales de la Europa League, mientras que Marinakis estableció un récord en la Premier League al despedir a tres entrenadores en una sola temporada. En el ámbito local, el Olympiacos perdió el título de la Superliga griega ante el AEK Atenas a principios de mayo por seis puntos.

Marinakis nació en El Pireo en 1967, es hijo de un armador naviero y desde 2010 es dueño y presidente del Olympiacos. En 2017 invirtió cientos de millones en el Nottingham Forest, que regresó a la Premier League en la temporada 2022/23, y también es propietario del Rio Ave junto a Jorge Mendes.

Su patrimonio está estimado en USD 5.100 millones, según SPORT. Además, fue concejal en la ciudad portuaria de Atenas, presidente de la liga griega, vicepresidente de la federación griega de fútbol, dueño de Alter Ego Media y responsable de la empresa familiar Capital Maritime & Trading Corp.

Marinakis no estuvo al margen de las polémicas y fue involucrado en varias causas judiciales: acusaciones de comportamiento oligárquico, un caso de narcotráfico e investigaciones por presiones a árbitros, según el medio español, que también señala que afrontó problemas de multipropiedad.

Uno de los episodios más llamativos de ese historial ocurrió en 2018 durante un Olympiacos-Burnley que terminó 3-1 para el club griego. Sean Dyche, entonces entrenador del Burnley, acusó a Marinakis de intimidar al árbitro después de que el propietario presuntamente irrumpiera en el vestuario arbitral durante el descanso.

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