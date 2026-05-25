Salud

Lula da Silva hará un tratamiento preventivo contra el cáncer de piel: claves sobre la enfermedad y su prevención

Desde San Pablo, informaron que el presidente de Brasil recibirá radioterapia superficial en el cuero cabelludo como medida complementaria tras la extirpación de una lesión basocelular el 24 de abril de 2024. Especialistas recomiendan sostener la fotoprotección todo el año y mantener controles dermatológicos

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Primer plano de un dermatólogo examinando un lunar rojo en el hombro de un paciente con un dermatoscopio. Se ven las manos del médico y el hombro y espalda del paciente.
El cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes y prevenibles en la población mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Sirio-Libanés de San Pablo confirmó en un boletín médico que Luiz Inácio Lula da Silva inició un tratamiento preventivo de radioterapia superficial en el cuero cabelludo para reducir el riesgo de recurrencia de un cáncer de piel que le fue extirpado recientemente.

La institución precisó que la indicación se definió después de la extracción de una lesión basocelular el 24 de abril de 2024, como parte de una estrategia complementaria de prevención. A partir de este caso, especialistas subrayan la importancia de la fotoprotección durante todo el año, el autoexamen periódico y los controles dermatológicos.

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Qué es el cáncer de piel y cuáles son los tipos más frecuentes

Una infografía sobre cáncer de piel. Muestra la piel expuesta al sol, diferentes lesiones cutáneas, factores de riesgo, fotoprotección y autoexamen.
Infografía que detalla los tipos de cáncer de piel, factores de riesgo, métodos de prevención como la fotoprotección y el autoexamen, y señales de alerta para una detección temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de piel es un grupo de tumores que se originan en distintas células cutáneas. Los cuadros más habituales incluyen el carcinoma basocelular, el carcinoma de células escamosas y el melanoma, que, aunque representa una proporción menor del total de tumores cutáneos, es el principal responsable de muertes por cáncer de piel por su capacidad de diseminarse.

En el caso de Lula da Silva, el parte médico describió un carcinoma basocelular localizado en el cuero cabelludo. Este tipo de tumor suele asociarse con la exposición solar acumulada y, detectado a tiempo, suele tratarse con procedimientos localizados.

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Los controles también apuntan a identificar lesiones precancerosas. En el tejido extraído al presidente de Brasil, el equipo médico informó una lesión de tipo actínico, considerada precancerosa y con potencial de evolucionar hacia tumores cutáneos si no se trata de forma oportuna. Por eso, los seguimientos dermatológicos periódicos forman parte del esquema preventivo.

Factores de riesgo: qué aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de piel

La exposición frecuente y prolongada a los rayos ultravioleta es perjudicial para la piel. (Europa Press)
La exposición a radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel (Europa Press)

La exposición a radiación ultravioleta (UV) es el principal factor de riesgo señalado por especialistas.

En una nota previa a Infobae, la doctora Graciela Manzur, jefa de la División Dermatología del Hospital de Clínicas, advirtió que los fototipos bajos (piel clara) presentan mayor propensión, aunque remarcó que personas con tonos de piel más oscuros también pueden desarrollar melanomas, incluso en zonas no habitualmente expuestas al sol.

Otros factores de riesgo mencionados por especialistas incluyen el uso de camas solares, antecedentes familiares y quemaduras solares, en especial durante la infancia. En el terreno cultural, la asociación entre bronceado y salud funciona como un incentivo de riesgo: el bronceado no es un marcador de bienestar, sino una respuesta de la piel al daño.

Los expertos coinciden, además, que los hábitos de prevención tienden a relajarse cuando bajan las temperaturas, pese a que la exposición UV puede mantenerse relevante durante todo el año en actividades cotidianas al aire libre.

Fotoprotección integral: medidas concretas que sí funcionan (y cómo aplicarlas)

Una persona se mira al espejo mientras aplica protector solar blanco en puntos estratégicos de su rostro con las yemas de los dedos, en un baño bien iluminado.
La fotoprotección debe aplicarse durante todo el año, no solo en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos médicos que atendieron a Lula da Silva recomendaron medidas simples y constantes: sombrero, protector solar y vendaje en la zona tratada durante el proceso de radioterapia preventiva. Ese tipo de indicaciones coincide con el enfoque de “fotoprotección integral” que describieron dermatólogos en notas previas: combinar barreras físicas, medidas conductuales y uso correcto de protector solar.

Entre las medidas físicas y de conducta, especialistas recomiendan:

  • usar ropa que cubra la piel;
  • emplear sombrero en actividades al aire libre;
  • utilizar anteojos de sol con bloqueo UV;
  • buscar sombra cuando sea posible y planificar la exposición al aire libre con criterio preventivo.

El protector solar es una herramienta central, pero su efectividad depende del modo de uso. Manzur sostuvo que debe utilizarse con FPS 50 o superior durante todo el año. También señaló que conviene aplicarlo 30 minutos antes de la exposición solar, sobre piel seca y en cantidad suficiente.

La dermatóloga Leisa Molinari, referente en dermatología preventiva, explicó en la misma nota que la prevención no puede pensarse solo desde lo tópico y mencionó alternativas de fotoprotección oral elaboradas a base de plantas, vitaminas, antioxidantes y polifenoles. Ese recurso puede funcionar como complemento, pero no reemplaza el protector solar y debe indicarse con supervisión dermatológica.

Otra aclaración relevante es el rol de los autobronceantes. Aunque se usan para lograr apariencia bronceada sin exposición solar, no todos protegen contra radiación UV.

Autoexamen de piel: cómo hacerlo y qué señales obligan a consultar

Mujer en sujetador negro con encaje blanco se mira al espejo de un baño, examinando los lunares visibles en su cuello y pecho.
La autoexploración periódica ayuda a detectar lesiones sospechosas y consultar a tiempo al especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección temprana mejora el pronóstico y el autoexamen es una herramienta práctica para reducir demoras. Expertos de Harvard Health Publishing, el servicio de divulgación médica de la Universidad de Harvard, recomendaron dedicar unos minutos de manera periódica a revisar toda la piel en casa para identificar anomalías sospechosas.

Para hacerlo, sugirieron preparar un espejo de cuerpo entero, un espejo de mano para zonas difíciles y buena iluminación. La revisión debe incluir frente, perfil y espalda, además de áreas que suelen quedar fuera del control cotidiano.

En el cuero cabelludo, el método propuesto es separar el cabello con un peine o un secador para revisar la piel. También se recomienda observar con atención el cuello, las orejas —incluida la zona detrás—, antebrazos, manos y uñas.

El chequeo no termina allí: el procedimiento incluye la parte posterior de las piernas, glúteos, zona genital, pies, plantas y espacios entre los dedos. Harvard Health Publishing recomendó anotar y fotografiar hallazgos para registrar cambios en el tiempo.

Entre las señales que justifican consulta médica se incluyen lesiones o marcas que presenten dolor, sangrado, crecimiento, cambio de color o que no mejoren en un plazo de seis a ocho semanas. También se consideran alertas la aparición de lunares nuevos o modificaciones en lunares existentes.

Para melanoma, especialistas difundieron la regla ABCDE como guía:

  • Asimetría
  • Bordes irregulares
  • Color desigual
  • Diámetro mayor a 6 mm
  • Evolución de la lesión con el tiempo

Controles dermatológicos y diagnóstico temprano: qué cambia en el pronóstico

Vista posterior de hombre de mediana edad sin camisa y médico examinando lunar en su hombro derecho con dermatoscopio en consultorio.
El diagnóstico precoz permite tratar la mayoría de los tumores cutáneos de manera eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que el diagnóstico temprano puede modificar de manera sustancial la evolución, en especial en melanoma. Molinari afirmó: “Mirar la piel a tiempo sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos”. La idea central es que la consulta dermatológica y la vigilancia sostenida permiten detectar tumores en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento efectivo son más altas.

El control profesional también sirve para evaluar lesiones premalignas como las queratosis actínicas, que requieren seguimiento porque pueden transformarse en carcinoma de células escamosas. En el caso de Lula da Silva, el equipo médico indicó recomendaciones dermatológicas precisas y vigilancia durante su agenda pública, con medidas de protección continuas.

La prevención, enfatizaron las dermatólogas, no debe limitarse al verano. La adherencia cotidiana a la fotoprotección, la autoobservación mensual y el control dermatológico periódico forman un circuito preventivo que reduce riesgos y acorta tiempos de diagnóstico.

Datos de contexto y por qué importa en Argentina

Manos de un profesional de salud sobre la piel de un paciente, examinación -(Imagen Ilustrativa Infobae)
El control dermatológico periódico es fundamental para prevenir y detectar precozmente el cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma es uno de los cánceres de piel de mayor impacto en la salud pública argentina por su agresividad. Argentina registra más de 1.600 nuevos casos por año, según la International Agency for Research on Cancer (IARC), y proyecciones citadas en notas previas estiman que para 2045 los diagnósticos podrían superar los 2.400, un aumento del 41% respecto de los valores actuales.

En materia de hábitos, datos mencionados de la Sociedad Argentina de Dermatología indicaron que el 72% de las mujeres y el 53% de los hombres usan protector solar, pero solo el 33% de ellas y el 20% de ellos lo aplican todos los días. Esa brecha entre “uso” y “uso diario” es uno de los puntos críticos: la fotoprotección sostenida es la que impacta en la prevención.

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