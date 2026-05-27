Mbappé, un capitán con hambre de gloria: “Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez”

Kylian Mbappé revela que disfruta de días tranquilos en casa, lejos de la vida pública y las expectativas del fútbol (REUTERS/Isabel Infantes)

La figura de Kylian Mbappé trasciende el terreno de juego y despierta curiosidad sobre su vida fuera de las canchas. Admirado por su talento, el delantero francés revela aspectos personales que rara vez salen a la luz, desde sus vínculos hasta los aprendizajes que lo han acompañado en su carrera. Sin embargo, a pocos días de que comience una nueva contienda mundialista, el ahora capitán de la selección gala no deja lugar a dudas: “Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez”.

Pero esta actualidad tiene una base que comienza con un recorrido íntimo, siendo que, mientras espera por salir a la cancha, en sus días libres prefiere la tranquilidad del hogar y actividades cotidianas, alejadas de la notoriedad que muchos asocian con su figura.

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El propio delantero aclaró durante su charla con la revista Vanity Fair: “A veces, en mi día libre, me encanta no hacer nada y quedarme en casa, porque todos piensan que nuestra vida es tan emocionante, que hacemos de todo, pero a veces solo queremos relajarnos y no hacer nada, como cualquiera”.

Incluso relató que, en una ocasión, un amigo llevó a alguien a su casa y quedó sorprendido al verlo simplemente descansando: “Pensaba que todos estábamos siempre superactivos, supertranquilos. Le dije: ‘No, no, no. Es solo domingo. Quiero quedarme en casa’”.

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Mbappé comparte que su adaptación a Madrid ha sido positiva gracias a la cultura relajada y la amabilidad de la gente (YouTube: Vanity Fair)

Mbappé confesó además que está comenzando a aprender a cocinar: “Empiezo a aprender a cocinar... Por ejemplo, nada. Por el momento, nada. Pero intento ser mejor”. Aunque aún no tiene una receta especial, considera que “cuando puedes cocinar algo bueno en casa para alguien o para ti mismo, es algo bueno”. Madrid ha sido otra fuente de aprendizaje para el futbolista, quien se adapta a nuevas culturas tanto dentro como fuera del campo.

Consejos y aprendizajes en la carrera deportiva

Cuando se le preguntó qué consejo daría a su yo de 16 años, el atacante fue directo: “Le diría que sueñe en grande, que se mantenga humilde y que confíe en el proceso, porque es un viaje largo ser atleta”. Mbappé recordó sus motivaciones en la adolescencia: “Cuando tenía 16, solo quería ser futbolista, jugar los mejores partidos, estar en los mejores equipos y ser feliz también en el campo, sin perder la pasión por el juego”.

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El jugador destacó la relevancia de la felicidad fuera de la cancha: “Ser feliz fuera del fútbol, porque eso te ayuda a tener una carrera maravillosa. Ser feliz con tu familia, con tus seres queridos, siempre es importante”.

Amistades y relaciones personales fuera del entorno futbolístico

Respecto a sus amistades ajenas al fútbol, Mbappé enfatizó: “Sí, claro, claro. Tengo amigos que conocí fuera del fútbol. Tengo amigos que conocí antes de ser futbolista”. Para el francés, estas relaciones le permiten mantener el equilibrio en su vida: “Creo que también es importante mantener un equilibrio, porque el fútbol es solo una gran cosa en mi vida, pero no es lo único”.

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Mbappé destaca el valor de mantener amistades fuera del entorno futbolístico para equilibrar su vida personal y profesional (Europa Press)

Compartió una anécdota para ilustrar esa diferencia: “Tengo un amigo al que no le importa el fútbol, así que siempre que empezamos a hablar de fútbol, para él es muy aburrido. Me dice: ‘¿No tienes nada más en tu vida aparte del fútbol?’ Pero son mis amigos”.

Experiencia y adaptación a Madrid

La llegada de Mbappé a la capital española le resultó sorprendente en varios aspectos: “Para ser honesto, cuando llegué a Madrid, no tenía ninguna idea sobre la ciudad. Nada”. Le llamó la atención la cultura, la calidez de la gente y su disposición a ayudar. También mencionó la gastronomía: “Tienen buena comida. Es difícil igualar la comida francesa, pero lo intentan. No está mal”.

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Otro aspecto notable para Mbappé fue el ritmo más relajado de vida: “Lo que más me sorprendió cuando llegué es que comen muy tarde. En Francia, es a las 09:00 el desayuno, a las 12:00 el almuerzo, a las 20:00 la cena. Ellos lo toman con calma. Siempre dicen, cuando mencionas algo, dicen ‘Tranquilo’. Es su forma. Lo toman con calma, dejan que las cosas vengan a ellos, y es porque no tienen presión. En todo, no tienen presión, y es algo que aprendí de los españoles”.

El vínculo de amistad y apoyo entre Mbappé y Ronaldo influyó positivamente en la integración del francés a la vida madrileña (YouTube: Vanity Fair)

El atacante también valoró el ambiente del club y de la ciudad: “Es el club más grande del mundo, el más famoso. Recibimos amor de todas partes. Incluso cuando vengo con la selección, hay muchos fanáticos del Madrid”.

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Influencia y vínculo con Cristiano Ronaldo

Respecto a Ronaldo, Mbappé contó: “Es mi amigo ahora. Es tener personas que idolatrabas cuando eras joven y que se convierten en tus amigos. Solíamos hablar mucho juntos y me ayudó mucho cuando llegué a Madrid mi primer año, porque él conoce Madrid muy bien. Pasó casi diez años en Madrid”. Considera que mantienen una relación especial y que eso le hace feliz.

El delantero evocó cómo se sintió al hablar con él la primera vez: “Por supuesto, estaba feliz de hablar con él la primera vez, porque era alguien a quien idolatraba de niño. Pero no soy alguien que tenga miedo o sea tímido, así que para mí es fácil”.

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Como capitán de la selección francesa, Mbappé afronta nuevos retos con la esperanza de regresar a París con un nuevo título (AP Foto/Manu Fernandez)

Futuro profesional y expectativas en la selección francesa

Pensando en el futuro, Mbappé reconoció el cambio de rol en la selección francesa: “Ahora soy el capitán del equipo. Es diferente ahora. Es una responsabilidad diferente, pero estoy listo para eso. Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez, y espero que volvamos con el trofeo a París y a los Campos Elíseos”.

El futbolista explicó que, durante los partidos, evita pensar en su legado: “Cuando juegas, no piensas en el legado. Piensas en llevar el trofeo a casa. Pero, por supuesto, si ganamos, y si gano, será una locura para el legado del país y mi legado, seguro”.

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