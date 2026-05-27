Ondas que calman: la expansión del baño de sonido y el debate sobre sus beneficios reales

Un estudio en medicina complementaria reportó reducciones de hasta el 60% en síntomas de tensión y ansiedad tras baños de sonido con cuencos cantores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un baño de sonido es una práctica de relajación guiada que combina escucha consciente, respiración y vibraciones producidas por instrumentos (cuencos, gongs, diapasones) para inducir un estado de calma. En sesiones grupales o individuales, las personas suelen permanecer recostadas mientras siguen el sonido como “ancla” atencional. En estudios observacionales, se reportaron descensos importantes de tensión y ansiedad, pero la respuesta varía y no reemplaza tratamientos clínicos.

El interés internacional por los baños de sonido crece junto con la literatura científica, que en los últimos años ha sumado ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. Un análisis reciente de UCLA Health remarca que la investigación sobre los beneficios del baño de sonido está en expansión, aunque los estudios siguen siendo pequeños y de corto plazo. Se observan reducciones inmediatas de estrés y ansiedad tras las sesiones, pero los expertos subrayan la necesidad de investigaciones más extensas para determinar la duración y el impacto real de estos efectos.

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Una revisión publicada en 2026 destaca que los baños de sonido, especialmente con cuencos tibetanos y gongs, suelen generar un estado de relajación profunda y disminución de tensión y ansiedad, efectos que se detectan tanto en autoinformes como en mediciones fisiológicas. Sin embargo, los investigadores insisten en que la evidencia todavía es heterogénea y que los resultados suelen ser transitorios, por lo que no se recomienda como reemplazo de tratamientos médicos convencionales,

En el circuito de bienestar, se repite la cifra de que los síntomas pueden bajar “hasta 60%”. Ese dato proviene de un estudio publicado en una revista de medicina complementaria que evaluó cuencos cantores y describió reducciones marcadas en medidas de ansiedad y tensión muscular. Aun así, la interpretación responsable es que se trata de evidencia útil como complemento y que el campo todavía tiene heterogeneidad metodológica.

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Cómo se hace un baño de sonido y para quién puede servir

El Centro Nacional de Salud Complementaria de Estados Unidos respalda la efectividad de intervenciones con música para reducir la ansiedad en contextos clínicos - Imagen Ilustrativa Infobae

La dinámica más común se realiza en una sala tranquila: la persona se acuesta sobre una colchoneta y se le pide que lleve la atención a la respiración y al sonido. Los instrumentos más utilizados son cuencos cantores (metálicos o de cristal), gongs y diapasones. La idea no es “pensar menos”, sino registrar el sonido y volver a él cada vez que la mente se acelera.

En términos prácticos, funciona como una técnica de regulación: el estímulo repetitivo puede facilitar que el cuerpo salga de la hiperalerta y entre en un estado más compatible con el descanso. Para algunas personas, además, es una vía más accesible que la meditación silenciosa, sobre todo si la ansiedad se manifiesta con inquietud corporal.

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Precauciones: si hay antecedentes de trauma con hipersensibilidad al sonido, migraña disparada por estímulos auditivos o crisis de pánico frecuentes, conviene empezar con sesiones cortas y en entornos controlados. Y si hay ansiedad moderada o severa, la práctica debe entenderse como apoyo, no como sustituto de psicoterapia o medicación indicada.

Qué dice la ciencia sobre ansiedad y “sonoterapia”: límites y lectura prudente

Un estudio en medicina complementaria reportó reducciones de hasta el 60% en síntomas de tensión y ansiedad tras baños de sonido con cuencos cantores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sobre baños de sonido es creciente, pero no uniforme. En una revisión sistemática sobre intervenciones con cuencos tibetanos, la mayoría de los estudios incluidos reportó mejoras en ansiedad y síntomas relacionados, junto con cambios fisiológicos compatibles con relajación (por ejemplo, variaciones en frecuencia cardíaca o en medidas de regulación autonómica). Aun así, los autores señalan heterogeneidad en diseños, poblaciones e instrumentos de medición, lo que limita conclusiones definitivas.

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Otra revisión sistemática sobre efectos terapéuticos de cuencos cantores, con estudios clínicos de distintas condiciones, concluyó que la intervención “puede” aliviar ansiedad, depresión y mejorar el sueño en ciertos grupos, pero que se necesitan ensayos más robustos y comparables para definir magnitud del efecto y para quién funciona mejor.

En paralelo, para el componente “sonido/música” como intervención sobre ansiedad (más allá del formato específico “baño de sonido”), el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH, de los NIH) compila evidencia de revisiones sistemáticas que muestran reducciones de ansiedad en contextos clínicos con intervenciones basadas en música, lo que refuerza la plausibilidad del enfoque como herramienta de apoyo.

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