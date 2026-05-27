Empezar a correr a los 40 años: cómo hacerlo sin lesionarse o perder la motivación, según los expertos

Un chequeo médico previo es esencial antes de iniciar una rutina de running después de los 40 años para prevenir riesgos cardiovasculares (Imagen ilustrativa Infobae)

Chequeos médicos, una adaptación gradual y reforzar la motivación marcan la diferencia para quienes se inician en correr después de los 40 años, una tendencia respaldada por especialistas y diversos estudios.

El diario deportivo francés L’Équipe aclara que este hábito no está reservado únicamente a los jóvenes: iniciar la práctica pasada esta edad es viable para la salud si se hace de manera progresiva, con apoyo profesional y medidas de prevención.

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Un control médico es imprescindible antes de empezar cualquier rutina. Investigaciones y los especialistas consultados por L’Équipe resaltan la importancia de una prueba de esfuerzo, sobre todo para quienes no practican actividad física de manera regular o tienen factores de riesgo cardiovascular, ya que este paso permite ajustar el entrenamiento y anticipar cualquier problema médico antes de iniciar.

La adaptación física al correr tras los 40 debe ser gradual, alternando caminata y carrera, para evitar sobrecargas y lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador y preparador físico Olivier Gaillard, del Athletic Club du Lyonnais, club francés de primera división, advierte que correr implica impactos repetidos en las articulaciones, por lo que recomienda un enfoque gradual de adaptación.

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Gaillard explica: “Después del primer trote, es normal sentir molestias. El organismo necesita tiempo para adaptarse. Lo más conveniente es alternar minutos de caminata con minutos de carrera, por ejemplo, cinco minutos caminando y cinco minutos corriendo al inicio, e ir incrementando la carrera según crezca la resistencia”.

Para Gaillard, “la primera meta es lograr 30 minutos continuos de carrera”, aunque este proceso puede extenderse durante uno o dos meses en principiantes.

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Beneficios y precauciones al correr después de los 40

Especialistas recomiendan establecer como primer objetivo correr 30 minutos continuos, logrando avances según la resistencia de cada persona (Imágen Ilustrativa Infobae)

Durante las primeras semanas, los especialistas recomiendan alternar intervalos de marcha y carrera. Alcanzar los 30 minutos sin pausas se señala como objetivo inicial para quienes empiezan a correr después de los 40 años.

El diario deportivo francés L’Équipe destaca que el ritmo de progreso es variable: algunas personas lo logran en poco tiempo; otras requieren un período de adaptación más largo.

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En relación con la intensidad, se aconseja utilizar el “índice de esfuerzo percibido”, una escala del 1 al 10. Lo adecuado es mantenerse entre los niveles uno y tres, lo que implica un esfuerzo ligero que permite mantener una conversación fluida durante la carrera. Esto ayuda a regular el entrenamiento y evitar el agotamiento prematuro.

Adaptación progresiva y recomendaciones para principiantes

Realizar tres sesiones semanales de veinte minutos con descanso intercalado favorece la recuperación y reduce el riesgo de sobreentrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regularidad es prioritaria frente a la cantidad. Gaillard indica que “es preferible correr tres veces veinte minutos a la semana que una sesión larga”. Se aconseja dejar uno o dos días de descanso entre entrenamientos para disminuir el riesgo de lesiones y facilitar la recuperación corporal adecuada.

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Los periodos de recuperación y una planificación semanal adecuada evitan el sobreentrenamiento. No se recomienda concentrar toda la distancia en los fines de semana; distribuir los ejercicios de manera regular es clave. Además, la carga semanal debe incrementarse de forma gradual, sin superar el 15 % semanal, minimizando así el riesgo de lesiones.

Organización, prevención y planificación semanal

Sumar disciplinas como la natación, el ciclismo o el fortalecimiento muscular contribuye a la adaptación cardiovascular y al mantenimiento del ánimo, según L’Équipe. Estas actividades complementarias diversifican el entrenamiento y lo hacen más llevadero.

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Incorporar actividades complementarias como natación, ciclismo y fortalecimiento muscular potencia la adaptación cardiovascular y la motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variar recorridos, incluir pequeñas aceleraciones o agregar tramos en pendiente fomenta la progresión. Gaillard recomienda: “Incorporar aceleraciones al final del entrenamiento o trabajar en cuestas permite preparar el cuerpo para mayores desafíos”. Estas variaciones contribuyen a mantener el interés y favorecen la evolución constante.

Motivación, expectativas y entorno digital

La presión de compararse y las expectativas poco realistas son factores que afectan la motivación en quienes comienzan a correr tras los 40 años. Para evitar caer en esta trampa, Gaillard enfatiza: “Se corre para conseguir llegar a la meta, no para competir con otros”.

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El entorno digital propicia comparaciones engañosas y puede generar frustración. Los especialistas sugieren establecer metas personales en función de las capacidades individuales, sin dejarse influenciar por la autoexigencia o la presión de las redes sociales. Los grandes objetivos en el running no se alcanzan de inmediato.