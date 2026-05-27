Salud

Empezar a correr a los 40 años: cómo hacerlo sin lesionarse o perder la motivación, según los expertos

Desde la prueba de esfuerzo inicial hasta la distribución semanal de los entrenamientos, los expertos trazan una hoja de ruta para principiantes, con expectativas ajustadas a la realidad

Guardar
Google icon
Un chequeo médico previo es esencial antes de iniciar una rutina de running después de los 40 años para prevenir riesgos cardiovasculares (Imagen ilustrativa Infobae)
Un chequeo médico previo es esencial antes de iniciar una rutina de running después de los 40 años para prevenir riesgos cardiovasculares (Imagen ilustrativa Infobae)

Chequeos médicos, una adaptación gradual y reforzar la motivación marcan la diferencia para quienes se inician en correr después de los 40 años, una tendencia respaldada por especialistas y diversos estudios.

El diario deportivo francés L’Équipe aclara que este hábito no está reservado únicamente a los jóvenes: iniciar la práctica pasada esta edad es viable para la salud si se hace de manera progresiva, con apoyo profesional y medidas de prevención.

PUBLICIDAD

Un control médico es imprescindible antes de empezar cualquier rutina. Investigaciones y los especialistas consultados por L’Équipe resaltan la importancia de una prueba de esfuerzo, sobre todo para quienes no practican actividad física de manera regular o tienen factores de riesgo cardiovascular, ya que este paso permite ajustar el entrenamiento y anticipar cualquier problema médico antes de iniciar.

Infografía con personas de diversas edades corriendo en un parque, ilustrando las claves para iniciar el running después de los 40 años con seguridad y beneficios.
La adaptación física al correr tras los 40 debe ser gradual, alternando caminata y carrera, para evitar sobrecargas y lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador y preparador físico Olivier Gaillard, del Athletic Club du Lyonnais, club francés de primera división, advierte que correr implica impactos repetidos en las articulaciones, por lo que recomienda un enfoque gradual de adaptación.

PUBLICIDAD

Gaillard explica: “Después del primer trote, es normal sentir molestias. El organismo necesita tiempo para adaptarse. Lo más conveniente es alternar minutos de caminata con minutos de carrera, por ejemplo, cinco minutos caminando y cinco minutos corriendo al inicio, e ir incrementando la carrera según crezca la resistencia”.

Para Gaillard, “la primera meta es lograr 30 minutos continuos de carrera”, aunque este proceso puede extenderse durante uno o dos meses en principiantes.

Beneficios y precauciones al correr después de los 40

(Imágen Ilustrativa Infobae)
Especialistas recomiendan establecer como primer objetivo correr 30 minutos continuos, logrando avances según la resistencia de cada persona (Imágen Ilustrativa Infobae)

Durante las primeras semanas, los especialistas recomiendan alternar intervalos de marcha y carrera. Alcanzar los 30 minutos sin pausas se señala como objetivo inicial para quienes empiezan a correr después de los 40 años.

El diario deportivo francés L’Équipe destaca que el ritmo de progreso es variable: algunas personas lo logran en poco tiempo; otras requieren un período de adaptación más largo.

En relación con la intensidad, se aconseja utilizar el “índice de esfuerzo percibido”, una escala del 1 al 10. Lo adecuado es mantenerse entre los niveles uno y tres, lo que implica un esfuerzo ligero que permite mantener una conversación fluida durante la carrera. Esto ayuda a regular el entrenamiento y evitar el agotamiento prematuro.

Adaptación progresiva y recomendaciones para principiantes

Hombre y mujer argentinos de 50 años trotan sonriendo en una reserva urbana. Visten ropa deportiva en tonos pastel, con vegetación y edificios al fondo.
Realizar tres sesiones semanales de veinte minutos con descanso intercalado favorece la recuperación y reduce el riesgo de sobreentrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regularidad es prioritaria frente a la cantidad. Gaillard indica que “es preferible correr tres veces veinte minutos a la semana que una sesión larga”. Se aconseja dejar uno o dos días de descanso entre entrenamientos para disminuir el riesgo de lesiones y facilitar la recuperación corporal adecuada.

Los periodos de recuperación y una planificación semanal adecuada evitan el sobreentrenamiento. No se recomienda concentrar toda la distancia en los fines de semana; distribuir los ejercicios de manera regular es clave. Además, la carga semanal debe incrementarse de forma gradual, sin superar el 15 % semanal, minimizando así el riesgo de lesiones.

Organización, prevención y planificación semanal

Sumar disciplinas como la natación, el ciclismo o el fortalecimiento muscular contribuye a la adaptación cardiovascular y al mantenimiento del ánimo, según L’Équipe. Estas actividades complementarias diversifican el entrenamiento y lo hacen más llevadero.

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Incorporar actividades complementarias como natación, ciclismo y fortalecimiento muscular potencia la adaptación cardiovascular y la motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variar recorridos, incluir pequeñas aceleraciones o agregar tramos en pendiente fomenta la progresión. Gaillard recomienda: “Incorporar aceleraciones al final del entrenamiento o trabajar en cuestas permite preparar el cuerpo para mayores desafíos”. Estas variaciones contribuyen a mantener el interés y favorecen la evolución constante.

Motivación, expectativas y entorno digital

La presión de compararse y las expectativas poco realistas son factores que afectan la motivación en quienes comienzan a correr tras los 40 años. Para evitar caer en esta trampa, Gaillard enfatiza: “Se corre para conseguir llegar a la meta, no para competir con otros”.

El entorno digital propicia comparaciones engañosas y puede generar frustración. Los especialistas sugieren establecer metas personales en función de las capacidades individuales, sin dejarse influenciar por la autoexigencia o la presión de las redes sociales. Los grandes objetivos en el running no se alcanzan de inmediato.

Temas Relacionados

RunningSalud DeportivaEjercicio en la MadurezMotivación PersonalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

15 alimentos con más proteínas que favorecen la reparación muscular y el bienestar, según dos nutricionistas

Ayla Barmmer y Heather Hodson identificaron las mejores fuentes de este nutriente, de origen animal y vegetal. Qué opciones cubren los requerimientos diarios

15 alimentos con más proteínas que favorecen la reparación muscular y el bienestar, según dos nutricionistas

Un experto detalló cuáles son los 8 hábitos cotidianos que pueden ayudar a proteger la audición y reducir el riesgo de tinnitus

La exposición constante al ruido urbano, el uso intensivo de dispositivos electrónicos y ciertas prácticas frecuentes pueden afectar el funcionamiento de la percepción sonora. Un informe publicado por The Telegraph, reunió distintas recomendaciones orientadas al cuidado del oído y al bienestar cognitivo

Un experto detalló cuáles son los 8 hábitos cotidianos que pueden ayudar a proteger la audición y reducir el riesgo de tinnitus

Ondas que calman: la expansión del baño de sonido y el debate sobre sus beneficios reales

La práctica gana adeptos en el universo del bienestar por su potencial relajante y su promesa de alivio frente al estrés. Aunque quienes la prueban destacan sensaciones de tranquilidad, la investigación advierte que sus efectos varían y que aún faltan estudios sólidos para definir su alcance terapéutico

Ondas que calman: la expansión del baño de sonido y el debate sobre sus beneficios reales

5 movimientos para transformar la jornada laboral desde la silla

Incorporar simples ejercicios de estiramiento durante el trabajo puede marcar la diferencia entre el cansancio y el bienestar físico al finalizar el día

5 movimientos para transformar la jornada laboral desde la silla

Por qué un hogar desordenado eleva el estrés y afecta la salud mental: claves para revertirlo

Investigadores de las universidades McGill, DePaul y Harvard advierten que vivir en un entorno caótico impacta en la productividad, el estado de ánimo y la calidad de las relaciones personales

Por qué un hogar desordenado eleva el estrés y afecta la salud mental: claves para revertirlo

DEPORTES

Mbappé, un capitán con hambre de gloria: “Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez”

Mbappé, un capitán con hambre de gloria: “Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez”

Un histórico de Belgrano revela el detrás de escena del campeón del Apertura: por qué Zielinski “está iluminado”

El hit que se vengó de la odiosa burla de Alemania contra Argentina tras la final del Mundial 2014: “Este gaucho no se agacha”

Las luces rojas en el tablero de Scaloni que demoraron la publicación de la lista de Argentina para el Mundial: cómo sería el anuncio

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

TELESHOW

La noche dorada de Milo J en los Premios Gardel: entre la arenga íntima de sus amigos y el apoyo de sus colegas

La noche dorada de Milo J en los Premios Gardel: entre la arenga íntima de sus amigos y el apoyo de sus colegas

Los mejores momentos de los Premios Gardel 2026: del balance de Lali al apoyo de Gloria Carrá a Ángela Torres

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La palabra de Gerardo Romano sobre su estado de salud: “No estoy internado”

INFOBAE AMÉRICA

Nicolas Cage reveló que un “no” en Hollywood puede cerrar puertas para siempre

Nicolas Cage reveló que un “no” en Hollywood puede cerrar puertas para siempre

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

La jefa de Inteligencia de Comunicaciones del Reino Unido acusó a Rusia de robar tecnología y organizar sabotajes e intentos de asesinato

Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque con drones contra la central nuclear de Emiratos Árabes de la semana pasada