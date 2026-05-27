La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La emoción de Milo J al obtener el Gardel de Oro

Después de un año cargado de lanzamientos, shows y múltiples discos que captaron a las multitudes, este martes los Premios Gardel destacaron lo mejor de la música argentina. Productores, músicos y cantantes se reunieron en el teatro Coliseo desde la tarde para celebrar los lanzamientos del 2025. En ese marco, Milo J, Lali y Cazzu llegaban como los favoritos de la noche, resaltados por los fans y los propios artistas.

En la previa, la categoría de álbum del año guardaba muchísima expectativa con los discos de Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. I), Babasónicos (Cuerpos, vol.1), Milo J (La Vida Era Más Corta), Lali (No vayas a atender cuando el demonio llama) y Cazzu (Latinaje). Así, cuando el reloj marcó las 23.04, Diego Leuco anunció: “Llegamos al final de una noche increíble, en la tribuna, en sus casas, llega finalmente el momento más esperado por estos tremendos artistas. Todos los ganadores, todos los nominados una calidad increíble. Se lleva el álbum del año se lleva el Gardel de Oro es para Milo J. Consagratorio año, tiene 19 años y es una de las figuras de la música argentina”.

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Este video documenta la ceremonia de los Premios Gardel 2026. Se observa a un presentador anunciando al ganador del Gardel de Oro, Milo J. El artista de diecinueve años sube al escenario para recibir el reconocimiento, acompañado por su equipo. Posteriormente, agradece a sus colaboradores, familia y fanáticos. La gala fue transmitida desde el Teatro Coliseo por TN, TNT y HBO Max. Milo J fue galardonado por su trabajo discográfico.

“No puedo creer este reconocimiento, la p...madre. Quiero llamar al escenario a toda familia, a todos los que formaron parte de este proceso. Fue un disco que más allá de lo que le generó a la gente me cambió la vida. Le agradezco a mi mamá Aldana por acompañarme, a mi pareja. Nunca tengo tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, quiero que sepan que me salvaron la vida. Y gracias a los fanáticos que estuvieron gritando toda la ceremonia. Es una locura, no tengo más palabras”.

Minutos después, Teleshow accedió a los camerinos del teatro para una íntima conferencia de Milo J. Tras su exitosa noche, el joven aguardaba sentado en un sillón junto a sus 13 estatuillas. Al comienzo, el ganador confesó cómo se sentía tras recibir el oro: “Siento felicidad. Estoy un poco extasiado, francamente, pero extasiado bien. Fue una noche hermosa, lo dije cuando llegué a la gala. Creo que lo que más disfruté fue, más allá de lo que gané, vivirlo con mi familia. En los recesos iba, los saludaba porque estaban allá atrás. Creo que vivirlo con ellos fue también hermoso”.

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Acto seguido, Milo fue consultado sobre el hecho de compartir esta gala junto a sus amigos de la infancia: “Ellos estuvieron no solo haciendo el aguante, sino que también trabajando para esto, son parte de mi equipo de laburo, mis dos amigos de toda la vida. De hecho, uno es mi filmmaker, el otro es mi stage para los shows”.

Milo J recibió el Gardel de Oro al álbum del año por su disco 'La Vida Era Más Corta', consolidándose como figura de la música argentina

Luego, el intérprete de La vida era más corta confesó que todavía no se percataba de lo conseguido: “Creo que nunca terminé de ser consciente, la verdad, pero eso es lindo porque me sigo sorprendiendo. Más allá de las cámaras y todo eso, cuando grité, cuando ganamos, eso es genuino. Yo fui el personaje de secundaria de mi propia vida toda mi vida. Y ahora ser seleccionado de esta manera para estas cosas es una locura. Nunca hay que dejar de sorprenderse ni ser consciente de todo”.

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En ese momento, Milo fue consultado por su discurso sobre en el escenario, en el que confesó que la música le había salvado la vida: “Creo que me salvó de no ser feliz, que es una de las peores cosas que te pueden pasar en vida. Y a eso me refiero con me salvó la vida. Yo en esto encuentro tranquilidad, confort, breves momentos de felicidad como este, en este preciso momento. Creo que me salvó de no vivir eso”.

El reconocimiento de Milo J incluyó palabras de agradecimiento a su familia y fanáticos, destacando el apoyo recibido durante toda su carrera

Durante la conferencia, Milo fue consultado respecto al apoyo y reconocimiento que tiene de sus colegas, quienes destacaron a lo largo de la ceremonia que era quien merecía el oro: “Vale triple, cuádruple, quíntuple. Hay gente que respeto muchísimo, por no decir todos. Respeto tanto a los del palo del folclore como los del pop, como los del RKT, como todos los colegas artistas. Yo siento que esto también tiene valor por eso, porque los demás también estén de acuerdo con esto”.

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Una de las preguntas más profundas que recibió Milo era si aún le quedaban sueños tras los logros que había obtenido. “Sí (risas), es muy loco porque en una de mis canciones tengo un sample que dice “lo lograste”. Y representa para mis fans y para mí todo lo que se sufre para llegar a esas instancias. Entonces es muy emocionante cuando lo gritan, porque siempre me hace acordar a todo lo que pasé para llegar a este tipo de cosa”, afirmó Milo.

Milo J confesó durante la conferencia tras la gala que la música le salvó la vida y le permitió encontrar felicidad y tranquilidad

Durante la charla, el joven también comento cuándo había sido la primera vez que escuchó folclore: “El colegio creo que será mi primer recuerdo del folclore, como de muchos nenes. Creo que lo que más me impacta de esta música, una cosa que dijo Mike Cushen en el Folklore uno, creo que dijo como que vos lo escuchás y estás todo el tiempo en tu casa, no importa en qué lugar estés. No importa en qué país, en qué ciudad, no importa. Vos escuchás folclore y siempre vas a estar en tu casa. El folclore es un género que me hace sentirme cómodo, escuchándolo, siento que es un confort”.

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Para cerrar, Milo fue consultado sobre cómo llevaría todos sus premios hasta su casa. En ese instante, el joven pidió un bolso, el cual tenía el escudo de Morón, y amagó a guardar uno por uno. Entre risas y aplausos, el cantante agradeció el apoyo y destacó que fue una de las mejores noches de su carrera.