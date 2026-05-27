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La palabra de Gerardo Romano sobre su estado de salud: “No estoy internado”

El actor llevó tranquilidad sobre cómo se encuentra y destacó que continúa con normalidad en la obra El secreto

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El actor llevó tranquilidad sobre cómo se encuentra y destacó que continúa con normalidad en la obra El secreto (Video: X)

La cuenta oficial de X del Multiteatro, bajo la gestión del productor Carlos Rottemberg, difundió un mensaje para informar sobre la situación de salud de Gerardo Romano. El actor había generado preocupación al compartir fotos desde una clínica, sin embargo todo se trató de un estudio que estaba previsto.

Mensaje del actor Gerardo Romano, ya desde su casa, luego de haberse realizado estudios médicos previstos para el día de hoy, los cuales provocaron cierta incertidumbre sobre su estado de salud”, puntualizó la publicación sobre la situación del intérprete. “Las funciones de su temporada teatral continúan mañana en sus horarios habituales”, detallaron sobre el actor de la obra El secreto.

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Ante las versiones que circulaban respecto a una posible internación o complicaciones, el propio actor difundió un video para transmitir tranquilidad y desmentir rumores. En su mensaje, Romano afirmó: “Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Romano, actor argentino. No estoy internado, estoy bien de salud y hago función miércoles 27 de mayo. Hago función de El secreto en el Tabarís. Digo por si hubo versiones que estaba yo achuchado, no es así. Chau, nos vemos”, aseguró, con humor Romano protagoniza de la obra junto a Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari.

Gerardo Romano, de edad avanzada y cabello blanco, acostado en una camilla de hospital con una bata azul, hace el signo de la paz con la mano derecha
Las imágenes de Gerardo Romano desde una clínica que generaron preocupación (Instagram)

De este modo, tanto el comunicado oficial del teatro como la intervención directa de Gerardo Romano confirmaron la continuidad de las funciones y desestimaron cualquier información sobre problemas de salud que impidieran su participación en la obra.

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La publicación de Gerardo Romano desde una camilla hospitalaria generó preocupación entre sus seguidores y el público teatral, luego de que el actor difundiera imágenes y un video desde el hospital en su perfil de Instagram. En las imágenes aparecía recostado, cubierto con una manta verde y vestido con indumentaria de paciente, mientras revisaba su teléfono móvil y permanecía conectado a una vía periférica. En el video, Romano realizó el gesto de la V peronista y expresó: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”. Esta secuencia provocó una inmediata reacción en redes sociales, con miles de mensajes de aliento y muestras de apoyo, así como preguntas respecto a su estado de salud y continuidad profesional, especialmente considerando que el actor previamente hizo público su diagnóstico de Parkinson.

Gerardo Romano con Mario Pergolini habla sobre su enfermedad
"No estoy internado, estoy bien de salud y hago función miércoles 27 de mayo. Hago función de El secreto en el Tabarís", expresó el actor

La ausencia de detalles sobre la causa de la internación en las publicaciones originales alimentó especulaciones y rumores, dado que ni el video ni las imágenes ofrecían información explícita sobre el motivo de su presencia en el hospital. Seguidores y colegas manifestaron su sorpresa por la exposición pública de un momento privado, pero también destacaron la actitud de Romano, quien optó por mostrarse activo y transmitir tranquilidad en un contexto clínico.

Horas más tarde, Carlos Rottemberg, productor teatral y responsable del Multiteatro, aclaró en diálogo con Teleshow que la internación de Gerardo Romano respondía a un estudio médico programado y no a una emergencia o episodio de salud imprevisto. Rottemberg descartó cualquier gravedad y aseguró que la función teatral continuaría según lo previsto, confirmando la presencia del actor en el escenario para la obra El secreto. Según la producción, la función programada para el lunes se realizó con normalidad y no fue necesario realizar suspensiones ni modificaciones en la cartelera.

Desencriptados - Gerardo Romano
"Si hubo versiones que estaba yo achuchado, no es así", aseguró el actor (Maximiliano Luna)

El episodio se enmarca en un contexto donde Gerardo Romano ha compartido abiertamente su diagnóstico de Parkinson y ha relatado cómo el arte y el contacto con el público han sido herramientas para canalizar la ansiedad derivada de la enfermedad. En una reciente entrevista, Romano afirmó que el escenario y el aplauso representan un motor fundamental para su vida cotidiana, y que ese “juego de empatía” con el público le permite desplazar la ansiedad existencial propia del diagnóstico. La exposición de su situación médica, tanto en redes sociales como en entrevistas, ha generado muestras de apoyo y reconocimiento por parte de seguidores y colegas, consolidando su vínculo con la audiencia y reafirmando su presencia en la cartelera teatral.

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