Día Mundial de la Tiroides: qué función cumple y cómo detectar problemas a tiempo

La tiroides es una glándula endocrina ubicada en el cuello, produce hormonas esenciales para regular funciones metabólicas y vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia médica reconoce cada vez más la estrecha relación entre el correcto funcionamiento de la glándula tiroides y la salud general.

Tanto es así que en 2008, la Asociación Europea de Tiroides (ETA) designó el 25 de mayo como el Día Mundial de la Tiroides con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre las enfermedades tiroideas y la necesidad de mantener la glándula sana para garantizar una vida saludable.

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¿Qué es la tiroides y cuál es la función que cumple en el cuerpo? El doctor Osvaldo Ponzo (MN 87672), médico del Servicio de Endocrinología del Hospital Alemán, explicó a Infobae que es una glándula endocrina ubicada en la región anterior del cuello, que produce las hormonas tiroideas esenciales para la vida.

“Estas hormonas regulan no sólo todos los procesos metabólicos del cuerpo, como el del tejido adiposo, muscular y las reservas de hidratos de carbono corporal, sino también otras funciones como la actividad cardíaca, intestinal, cerebral y conductual, reproductiva, de crecimiento e inmunológica. También regula el trofismo de la piel, el cabello y las uñas. Es fundamental su rol en el desarrollo del sistema nervioso central y durante los dos primeros años de vida”, describió el médico.

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Los principales problemas de tiroides

Los disruptores endocrinos como el Bisfenol A (BPA), presente en algunos plásticos, los nitratos y algunos plaguicidas alteran la función de la tiroides y pueden encontrarse en el ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tiroides puede presentar dos tipos de alteraciones. Primero, respecto a su función y segundo a su estructura y forma, indicó el doctor Ponzo.

“El déficit de la síntesis de hormonas se llama hipotiroidismo. Contrariamente, un exceso de síntesis se denomina hipertiroidismo. Las causas en ambos casos son varias y se destaca una creciente incidencia de causas autoinmunes en los últimos años. Otras veces el origen de estas alteraciones funcionales se deben a medicamentos, infecciones, acciones de disruptores endocrinos, déficit de elementos necesarios para la síntesis hormonal e incluso la acción de radiaciones sobre la glándula”, describió el médico.

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El 25 de mayo se celebra el Día Mundial de la Tiroides, fecha impulsada para concientizar sobre su cuidado y enfermedades asociadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y completó: “Respecto a las alteraciones de estructura se denominan bocio, que puede ser simple o nodular. Estos nódulos pueden derivar en el desarrollo de cáncer denominados carcinomas tiroideos. Por ello es necesario realizar controles periódicos de los nódulos (aún cuando la glándula funcione bien) y en algunos casos realizar una punción biopsia para descartar o confirmar un cáncer de tiroides”.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), los síntomas del hipotiroidismo incluyen: cansancio, depresión, dolor muscular y articular, intolerancia al frío, ritmo cardíaco más lento, estreñimiento y aumento de peso. En cambio, los síntomas del hipertiroidismo son: nerviosismo o irritabilidad, dificultad para dormir, debilidad muscular, intolerancia al calor o aumento de la sudoración, latidos cardíacos rápidos e irregulares, movimientos intestinales frecuentes o diarrea y pérdida de peso.

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Los enemigos de la tiroides

El hipotiroidismo se produce por un déficit de hormonas tiroideas, mientras que el hipertiroidismo responde a un exceso en su síntesis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal y esencial elemento para la síntesis de hormonas tiroideas es el elemento yodo. La ausencia o déficit de yodo lleva a una drástica reducción de la síntesis de hormonas tiroideas y sus consecuencias, señaló Ponzo.

“Existen en Argentina, desde hace décadas, leyes que regulan el adecuado y necesario aporte de yodo a través de su agregado a la sal de mesa para asegurar un ingreso suficiente de este elemento al organismo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la yodación obligatoria de la sal no se cumple adecuadamente en todo el territorio del país”, afirmó.

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Por su parte, la doctora Laura Maffei, endocrinóloga y directora de Maffei Centro Médico e Investigación Clínica Aplicada (M.N. 62.441) señaló a Infobae que “entre los principales enemigos de la tiroides se encuentran el estrés crónico, las infecciones virales —que pueden causar tiroiditis subaguda— y el uso de ciertos medicamentos psiquiátricos o cardiológicos, como el litio o la amiodarona".

Dentro de los factores de riesgo, enumeró: “La mala alimentación, el tabaquismo y la exposición excesiva a la radiación, que predispone a la aparición de cáncer de tiroides. Un ejemplo dramático fue lo ocurrido en Chernóbil, donde años después de la catástrofe se registró un aumento marcado en la incidencia de cáncer de tiroides, nódulos y patología tiroidea en general”.

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Los disruptores endocrinos se encuentran en los pesticidas de las verduras, algunos cosméticos, envases de alimentos y bebidas, juguetes y alfombras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta indicó que el estrés afecta profundamente a la glándula porque ejerce una influencia directa sobre el sistema inmunológico y debilita las defensas. “El estrés crónico puede exacerbar o desencadenar la producción de anticuerpos dirigidos hacia nuestros propios órganos. En personas que ya tienen una predisposición, que a menudo es hereditaria, estos factores estresantes actúan como un catalizador para que los anticuerpos ataquen la tiroides: ya sea inflamándola —lo que causa hipotiroidismo, como en la Enfermedad de Hashimoto— o sobreestimulándola —lo que genera hipertiroidismo, como en la Enfermedad de Graves”.

El doctor Ponzo también advirtió que existen diversas sustancias en el medio ambiente que alteran no solo la síntesis sino la función de las hormonas tiroideas.

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“En su conjunto se denominan disruptores endocrinos tiroideos que se pueden encontrar en múltiples sitios incluso en el agua de beber. Ejemplo de estos son los nitritos y nitratos, algunos plásticos como el BPA y ftalatos, el perclorato y la mayoría de los plaguicidas", afirmó el médico. Los disruptores endocrinos se encuentran en algunos cosméticos, envases de alimentos y bebidas, juguetes, alfombras y pesticidas.

También es importante mencionar que ciertos alimentos tienen capacidad de generar bocio (agrandamiento de la glándula tiroidea) como es el caso del repollo y la mandioca. Igualmente, alimentos con procesamiento que involucra el uso de disruptores endocrinos también amenazan la función tiroidea”, alertó Ponzo.

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La relación entre los alimentos procesados y la salud tiroidea

El consumo elevado de alimentos ultraprocesados se relaciona con mayor riesgo de hipertiroidismo subclínico y de hipotiroidismo autoinmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados a escala industrial con ingredientes baratos, aditivos químicos y compuestos artificiales, con muy poco valor nutricional real. Ejemplos típicos son las gaseosas, los cereales azucarados, las carnes procesadas, los yogures de sabores y las comidas listas para calentar.

Existe una relación entre ultraprocesados y función tiroidea que no suele recibir suficiente atención, pero que cuenta con evidencia científica creciente, indicó la doctora Maffei.

“Un estudio prospectivo poblacional encontró que mayor consumo de ultraprocesados se asoció con mayor riesgo de hipertiroidismo subclínico, y un trabajo basado en el UK Biobank —con más de 120.000 participantes seguidos durante once años— mostró que el quintil más alto de consumo presentó mayor riesgo de hipotiroidismo autoinmune”, afirmó.

Los mecanismos son varios, aseguró la experta: “La función tiroidea depende de micronutrientes como el yodo, el selenio y el zinc, y una dieta basada en ultraprocesados suele desplazar los alimentos frescos que los aportan; además, muchos productos industriales utilizan sales no yodadas. A esto se suma la inflamación crónica que este patrón alimentario promueve, y la posible exposición a disruptores endocrinos presentes en envases y procesos industriales —como bisfenoles y ftalatos— que pueden interferir con la señalización hormonal”.

Mitos sobre la tiroides y la alimentación

La doctora Virginia Busnelli (MN 110351), médica especialista en nutrición, experta en obesidad y presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición dijo que el hipotiroidismo no requiere dietas especiales ni la eliminación automática de fibra o gluten, y sostuvo que esas restricciones que circulan en redes sociales no reemplazan el tratamiento médico ni mejoran por sí mismas la enfermedad. La médica especialista en nutrición, experta en obesidad y presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición explicó que una alimentación saludable, variada y amable con el cuerpo acompaña el tratamiento y puede mejorar la calidad de vida.

Mantener una dieta equilibrada y rica en yodo, selenio y zinc favorece el adecuado funcionamiento de la tiroides y previene alteraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los datos más concretos que citó Busnelli fue el de un estudio argentino presentado en la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo en 2013 y realizado en el Hospital Carlos G. Durand de Buenos Aires. Según esa investigación, consumir hasta 3,5 gramos de fibra en el desayuno, con una espera mínima de 30 minutos desde la toma de la medicación, no alteró los valores tiroideos de las pacientes estudiadas.

La respuesta directa al interrogante que suele plantearse en torno a la enfermedad es esta: no existe una alimentación específica capaz de “curar” el hipotiroidismo ni de sustituir el tratamiento médico, dijo Busnelli. La especialista rechazó la idea de que una dieta de moda, un alimento “mágico” o una lista de prohibidos puedan resolver por sí solos una alteración tiroidea.

Sobre otra de las creencias más repetidas, Busnelli afirmó que tener hipotiroidismo no impide comer fibra. Explicó que se trata de un componente presente en alimentos de origen vegetal que el cuerpo no digiere y que se encuentra en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos.

La presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición agregó que la fibra es fundamental para la salud intestinal y advirtió que en Argentina su consumo está muy por debajo de lo recomendado. Por eso, eliminarla de alguna comida del día tiene, según sus palabras, un impacto real y negativo sobre la salud.

La aclaración central, indicó la médica, pasa por el momento de la ingesta y no por una prohibición general. La levotiroxina, que definió como la medicación base del hipotiroidismo, necesita ciertas condiciones para absorberse correctamente: estómago vacío, entre 4 y 6 horas de ayuno previo y toma con agua.

Busnelli precisó que la fibra puede dificultar la absorción de la levotiroxina si se consume muy cerca de la pastilla, pero subrayó que eso no implica retirarla de la dieta. También ofreció una referencia práctica: una fruta mediana aporta cerca de 3 gramos de fibra y una rodaja de pan integral contiene entre 2 y 4 gramos.

La levotiroxina es el tratamiento de elección para el hipotiroidismo, debe tomarse en ayunas y con agua para asegurar su correcta absorción (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esos valores, sostuvo que un desayuno con fruta o pan integral “está perfectamente bien” si se respeta el tiempo de espera tras la medicación. Añadió que, si el desayuno es particularmente abundante en fibra, puede ser útil dejar pasar algo más de tiempo.

El gluten no es un tratamiento para el hipotiroidismo autoinmune

Busnelli también desmintió la idea de que una persona con hipotiroidismo autoinmune deba dejar el gluten. Afirmó que ese mito se expandió con fuerza en redes sociales y que suele generar restricciones innecesarias, costosas y difíciles de sostener.

La especialista recordó que el gluten se encuentra principalmente en trigo, cebada y centeno. Su conclusión fue tajante: no hay evidencia científica suficiente para indicar una alimentación libre de gluten como tratamiento del hipotiroidismo autoinmune.

La médica señaló, de todos modos, una relación clínica que sí merece evaluación. Explicó que la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad celíaca son dos enfermedades autoinmunes y que, cuando una está presente, existe una probabilidad algo mayor de desarrollar la otra.

Por esa razón, dijo Busnelli, en una persona con Hashimoto puede tener sentido que el médico evalúe si también hay celiaquía. Aclaró que esa posibilidad diagnóstica es muy distinta de eliminar el gluten “por las dudas”.

Hábitos sanos como una dieta equilibrada, actividad física regular y manejo del estrés ayudan a mantener el correcto funcionamiento de la tiroides (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 hábitos para que la tiroides funcione de la mejor manera

El doctor Ponzo señaló que para un correcto funcionamiento de la glándula tiroidea es necesario asegurar un adecuado aporte de yodo que es de alrededor de entre 100 y 300 microgramos diarios.

Por su parte, la doctora Maffei indicó que las recomendaciones deben centrarse en el estilo de vida preventivo y en el trabajo conjunto en el consultorio.

Los especialistas brindaron las siguientes recomendaciones:

1. Mantener una buena alimentación y evitar los ultraprocesados.

2. Incluir probióticos en la dieta. Según estudios, influyen positivamente en la función tiroidea en general. Los probióticos se encuentran en alimentos fermentados, como yogur, chucrut, kimchi, kéfir y miso.

3. Evitar el tabaquismo. El humo del cigarrillo contiene toxinas dañinas para la tiroides, como el tiocianato. Este compuesto interrumpe la absorción de yodo, lo que dificulta la producción de hormona tiroidea. Las investigaciones indican que los fumadores son más propensos a padecer la enfermedad de Graves, una causa importante de hipertiroidismo.

El contacto fluido con el médico y los controles periódicos son esenciales para detectar y tratar a tiempo alteraciones tiroideas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Manejar adecuadamente el estrés: El estrés crónico es un disparador directo de reacciones autoinmunes que afectan la función tiroidea, por lo que gestionarlo es un hábito de prevención fundamental, según los expertos.

5. Realizar ejercicio físico diario de forma regular favorece la función tiroidea, según estudios. Las Pautas de Actividad Física para Estadounidenses del Departamento de Salud y Servicios Humanos son realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada (como caminar a paso ligero) y dos días de ejercicios de fortalecimiento muscular o realizar 75 minutos de actividad vigorosa (como trotar).

6. Evitar la exposición innecesaria a radiación.

7. No exponerse a la acción de los disruptores endocrinos tiroideos. “Por otra parte evitar todo aquello que lleve a generar autoinmunidad que afecte la glándula. Por ejemplo, la autoinmunidad que genera hipertiroidismo muchas veces está relacionada a un desbalance inmunológico disparado por el estrés”, alertó el doctor Ponzo.

"Una alimentación saludable, variada y amable con el cuerpo, es la que mejor acompaña cualquier tratamiento y mejora la calidad de vida", dijo la doctora Busnelli (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Escuchar al cuerpo y no naturalizar síntomas: “La tiroides puede dar una amplísima gama de síntomas que muchas veces se confunden con otras causas. Esta inespecificidad hace que muchas personas recorran distintos especialistas durante años sin encontrar la razón. Por eso es vital no atribuir estas señales al ‘cansancio normal’ sin antes descartar una causa tiroidea”, recomendó la doctora Maffei.

9. Realizar controles periódicos preventivos: Ante la presencia de síntomas, es importante la consulta con el endocrinólogo para la detección temprana, ya sea mediante la palpación del cuello o los estudios correspondientes.

10. Mantener una comunicación fluida con el médico: “Un hábito esencial es forjar una relación abierta y transparente entre el profesional de la salud y el paciente. Compartir dudas, apoyarse en información confiable y comprometerse con los controles periódicos es el mejor camino hacia una vida más equilibrada y saludable”, aconsejó la doctora.