El hit que se vengó de la odiosa burla de Alemania contra Argentina tras la final del Mundial 2014: “Este gaucho no se agacha”

Ocurrió durante los festejos: la polémica "danza de los gauchos"

“Los gauchos caminan así, así caminan los gauchos”.

Como si no hubieran existido el penalazo de Manuel Neuer a Gonzalo Higuaín, o la inmejorable chance de Rodrigo Palacio cuya definición “era por abajo”. Como si la fluidez y el vértigo que se habían hecho un festín en el 7-1 contra Brasil no hubieran sido maniatados durante una enorme porción del partido. Como si la definición no hubiese llegado por una genialidad extrapartido de Mario Götze cuando el olor a penales inundaba el estadio Maracaná. Los jugadores de la selección de Alemania, encorvados y enlazados por sus brazos, avanzan por la pasarela del escenario ubicado en la Puerta de Brandeburgo en Berlín en una danza inexplicable, tan insípida que no debería siquiera ser considerada ofensiva.

PUBLICIDAD

“Los gauchos caminan así, así caminan los gauchos”, dicen mientras ensayan unas zancadas coordinadamente torpes, hasta que cambian de rol. “Los alemanes caminan así, así caminan los alemanes”, mutan, se enderezan, saltan, elevan la voz. El público los acompaña. El citado Götze, Toni Kroos, Miroslav Klose, André Schürrle, Benedikt Höwedes y Roman Weidenfeller son los protagonistas del extraño show en burla contra Argentina, tras ganarle la final del Mundial de Brasil 2014, después de la escena de Lionel Messi observando tan de cerca el trofeo de la Copa del Mundo, con la mirada del niño que sabe que no puede acceder al juguete costoso de la vidriera (vidriera que se hizo añicos en su quinto intento, en Qatar 2022).

La viralización de las imágenes hace 12 años generó reacciones fronteras adentro de Alemania y alrededor del mundo. Hasta los medios locales criticaron “la danza de los gauchos”, tal como la bautizaron. “No fue muy agradable: en plena euforia festiva, algunos internacionales alemanes se burlaron de la Argentina vencida en la final. Al parecer la fiesta no sentó bien a algunos”, azotó Der Spiegel. “Ahora están mostrando su verdadero rostro: ‘Así como los gauchos caminan’ es una verdadera vergüenza”, sumó Die Tageszeitung.

PUBLICIDAD

Tal fue el revuelo que el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Wolfgang Niersbach, debió ofrecer una disculpa pública. “Lamentamos que haya sido malinterpretado por algunos. Sé por Oliver Bierhoff -entonces manager de la selección alemana- que la idea surgió espontáneamente en medio de la emoción y la alegría”, expresó.

La canción del Cuarteto de Nos en "venganza" a la burla de Alemania a Argentina

A casi 12.000 kilómetros de Berlín, en Montevideo, Roberto Musso observó la afrenta por televisión y entendió que el mensaje de ocasión de Niersbach no era suficiente para cerrar la herida. Con la sangre rioplatense burbujeando, decidió vengarse de la manera que mejor le sale: con una canción.

PUBLICIDAD

Fue así que nació Gaucho Power, primer corte de Apocalipsis Zombie, trabajo que la banda que lidera, El Cuarteto de Nos, dio a luz en 2017. “La chispa que generó escribir esa canción fue cuando Alemania le ganó la final del Mundial a Argentina. Y cuando los jugadores alemanes volvieron a su país hicieron un festejo donde hacían un pasito como que ellos caminan parados, y el gaucho camina agachado. Nos cayó muy mal. Dije: ‘¿Así que el gaucho camina agachado…?’“, describió Musso el germen de la venganza en una entrevista con Infobae.

“Entonces quise hacer una canción que empiece diciendo que este gaucho no se agacha, y que hable de la garra, de esa superación a la adversidad que tenemos todos los rioplatenses, y los latinoamericanos, que nos cuesta siempre más que a la gente del norte. Y cerró por ahí el concepto”, completó el espíritu de su respuesta con melodía.

PUBLICIDAD

En efecto, sin nombrarlos, la letra apunta directamente a la burla de los futbolistas alemanes. “Este gaucho no se agacha / Con la frente en alto marcha / Y ante cualquier situación / No se rinde fácil, no / En la adversidad se agranda / Y aunque no es de presumir / Sabe que lleva el coraje en sus andas / Así, si si si”, desmiente a la fatídica danza de los entonces campeones del mundo.

“Todo el mundo sabe / Tengo el gaucho power / Con el vivo y lucho/ Y lo llevo donde voy / Cuando no hay escape / Uso el gaucho power / No te acerques mucho / Si te toco, te lo doy”, reza el estribillo. Incluso, hay un tramo de la canción en el que se mezcla un retazo del Martín Fierro (“Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno”).

PUBLICIDAD

El tema pegó: el video del canal oficial de la banda tiene casi 15 millones de visualizaciones en YouTube. Y el chiste también le pegó a Alemania casi como una maldición. En el Mundial 2018, Die Mannschaft quedó eliminada por primera vez en la historia en primera fase, pese a arribar a Rusia con la arrogancia de la corona puesta. Y en la Copa del Mundo 2022, el fracaso se repitió.

El Cuarteto de Nos, la banda que lidera Roberto Musso y craneó la venganza (crédito cortesía Altafonte)

Mario Götze, verdugo de los gauchos y uno de los impulsores del polémico baile, sufrió un bajón profundo en su carrera. No funcionó en el Bayern Múnich, su regreso al Borussia Dortmund estuvo plagado de problemas físicos y resurgió primero en el PSV Eindhoven y luego en el Eintracht Frankfurt.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, se redimió de su filosa broma a la Albiceleste. Fanático de Messi, apoyó a Argentina en la final de Qatar 2022 ante Francia y suele escribirle y felicitar al capitán en las redes ante cada uno de sus logros.

Con cuatro estrellas mundiales en su haber, Alemania buscará mejorar su producción en Estados Unidos, México y Canadá 2026: integra el Grupo E, junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Después de los últimos dos porrazos, el elenco hoy dirigido por Julian Nagelsmann ya no trae las ínfulas de hace 12 años. Y sabe que Argentina, el campeón defensor, puede ganar, empatar o perder, pero siempre tiene el Gaucho Power.

PUBLICIDAD