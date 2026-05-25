Salud

Cómo influye el ejercicio en el colesterol y por qué puede ayudar a proteger el corazón, según especialistas

La constancia en el movimiento y algunos hábitos cotidianos pueden generar cambios clave en el organismo y contribuir al cuidado del sistema circulatorio a largo plazo

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Ilustración de un corazón sonriente con vasos sanguíneos. Muestra a personas haciendo ejercicio: corriendo, nadando, levantando pesas y en bicicleta
El ejercicio aeróbico progresivo como la caminata y el ciclismo ayuda a reducir el colesterol y proteger el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener niveles de colesterol saludables con ejercicio es efectivo, sobre todo si se combina con una dieta adecuada y otros hábitos. Las recomendaciones del Dr. Erik Van Iterson, director de rehabilitación cardíaca de Cleveland Clinic, indican que la constancia en la actividad física puede mejorar la salud cardiovascular y favorecer un perfil lipídico más saludable.

El ejercicio regular ayuda a aumentar el colesterol HDL, conocido como “bueno”, y facilita la reducción del LDL, el “malo”. Para mejores resultados se recomienda una combinación de entrenamiento aeróbico y de fuerza, junto con una alimentación saludable, preferentemente mediterránea.

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También se aconseja hidratarse bien y consultar al médico antes de iniciar cualquier rutina intensa, en especial si existen antecedentes cardíacos o factores de riesgo.

El ejercicio no reduce de forma directa el colesterol LDL, pero modifica su procesamiento y su eliminación en el organismo. Van Iterson explicó que la actividad física altera la densidad y el tamaño de las partículas LDL, mejora la acción de enzimas vinculadas al metabolismo de las grasas y favorece el uso eficiente de ácidos grasos en los músculos. Con el paso de las semanas, estos cambios se traducen en una mejor capacidad del cuerpo para manejar y eliminar LDL.

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En paralelo, el aumento de la maduración del HDL permite que estas partículas circulen más tiempo en la sangre y retiren colesterol de los tejidos y de las paredes arteriales, con destino al hígado para su eliminación.

El especialista de Cleveland Clinic lo ilustró con una analogía: el LDL actúa como un camión que deja residuos en las arterias, mientras que el HDL se comporta como un equipo de limpieza que recoge esos desechos y los transporta para su descarte.

Además, el ejercicio contribuye a reducir la inflamación y ayuda a mantener las arterias en mejores condiciones, según detalló Cleveland Clinic. Por esa razón, el impacto de la actividad física no se limita a un número en un análisis, sino que también se relaciona con el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Ejercicios efectivos para regular el colesterol

Los ejercicios cardiovasculares de intensidad moderada son una herramienta central para mejorar el perfil de colesterol. Cleveland Clinic recomendó sostener un esfuerzo equivalente al 55%–70% de la frecuencia cardíaca máxima, con una intensidad que permita conversar durante la actividad. La meta sugerida es completar 150 minutos semanales distribuidos en tres o más días.

Entre las opciones se incluyen caminata enérgica, trotar, correr, ciclismo y alternativas como elíptica, natación o aquagym. Van Iterson enfatizó la importancia de avanzar de manera progresiva: no es necesario aumentar rápido la intensidad para empezar a obtener beneficios, y suele ser más efectivo sostener un plan realista que interrumpirlo por exceso de exigencia.

Tres hombres blancos, vestidos con ropa deportiva, corren por un sendero de tierra en un parque frondoso bajo la luz del sol.
Los ejercicios cardiovasculares de intensidad moderada son clave para reducir el colesterol y mejorar la salud cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza también aporta beneficios. Puede incluir movimientos con peso corporal o implementos como barra, mancuernas o bandas. Este tipo de trabajo suma variedad, mejora la fuerza muscular y contribuye a sostener el plan aeróbico, además de favorecer la funcionalidad para las actividades diarias.

También pueden incorporarse deportes recreativos o actividades como sóftbol o danza. En estos casos no es imprescindible controlar la frecuencia cardíaca, pero conviene mantener una sensación de esfuerzo moderado para asegurar eficacia y adherencia, puntualizó Cleveland Clinic.

Recomendaciones y precauciones para mejores resultados

Antes de iniciar un programa de ejercicios, se recomienda consultar al cardiólogo o a un profesional sanitario. Van Iterson aconsejó definir la cantidad y el tipo de actividad adecuados según el historial clínico de cada persona.

La alimentación saludable resulta indispensable para potenciar el efecto del ejercicio. Cleveland Clinic destacó los beneficios de la dieta mediterránea para reducir el colesterol y proteger el corazón.

Fotografía de una mesa con alimentos representativos de la dieta mediterránea, incluyendo vegetales, huevos, frutas y aceite de oliva. Una elección nutricional que destaca por su sabor y beneficios para la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)
La dieta mediterránea, según Cleveland Clinic, ayuda a reducir el colesterol y favorecer la salud del corazón (Imagen ilustrativa Infobae)

La planificación y la perseverancia son claves: los cambios no aparecen tras pocos días, sino con un plan sostenido a largo plazo y sesiones programadas en la agenda. La hidratación también es determinante: se recomienda beber incluso antes de sentir sed; en días cálidos o húmedos puede necesitarse más agua para prevenir descensos peligrosos de la presión arterial.

Es importante estar atento a las señales del cuerpo y buscar atención médica si aparece dolor torácico, dificultad respiratoria, mareos o aturdimiento durante el ejercicio, recalcó Cleveland Clinic.

Qué resultados esperar y cuándo consultar al médico

Las mejoras en los niveles de colesterol suelen observarse tras 12 semanas de ejercicio constante y cambios dietéticos. Sin embargo, factores genéticos pueden limitar la respuesta solo al ejercicio, por lo que a veces se necesita consultar al médico para evaluar otros tratamientos.

Un médico de bata blanca señala un gráfico de colesterol alto en una arteria a una mujer con expresión preocupada en una consulta médica.
Especialistas advierten que el acné puede tener dos picos, en la adolescencia y nuevamente en la vida adulta, sobre todo cerca de la boca (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El colesterol alto no siempre deriva de los hábitos. Muchas personas necesitan medicación para reducirlo, incluso si mantienen una actividad física intensa”, aclaró Van Iterson. Algunas predisposiciones hereditarias o afecciones pueden requerir tratamientos adicionales.

Aun cuando se alcancen los objetivos, continuar con la rutina de actividad física mantiene beneficios más allá del colesterol y contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas.

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