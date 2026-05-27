Cuáles son las posiciones recomendadas por expertos para aliviar el dolor lumbar al dormir

Especialistas en fisioterapia recomiendan identificar posiciones de descanso que no agraven las molestias y usar almohadas adecuadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diario, muchas personas consultan sobre la postura ideal para dormir cuando se experimenta dolor de espalda. La inquietud no tiene una única respuesta válida para todos los casos. Según especialistas, lo fundamental radica en identificar posiciones que no aumenten las molestias y permitan un descanso reparador. El debate sobre la postura óptima, la elección de colchón y almohada, y los hábitos previos al sueño se volvió relevante tanto en consultas médicas como en foros de bienestar.

La fisioterapeuta española Aurora Araújo Narváez, decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), explicó a CuídatePlus, sitio especializado en salud que no existe una recomendación universal para dormir con dolor lumbar. “Lo más importante es encontrar posiciones que resulten cómodas y que no aumenten los síntomas durante la noche o al despertarse”, recomendó.

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La especialista señaló que, en varios casos, dormir de lado con una almohada entre las rodillas ayuda a disminuir la tensión en la pelvis y la zona baja de la espalda. Otra posición sugerida consiste en recostarse boca arriba y colocar una almohada bajo las rodillas, lo que puede favorecer una postura más relajada para la columna. Un estudio publicado en la revista científica PubMed evaluó la relación entre las posturas al dormir y el dolor lumbar.

Colchón, almohada y calidad del descanso

Los estudios revisados por fisioterapeutas indican que un colchón ni demasiado duro ni muy blando suele mejorar la calidad de sueño en quienes padecen esta molestia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del colchón y la almohada impacta en la calidad del sueño. Según la especialista, los estudios indican que los colchones de firmeza media suelen ofrecer buenos resultados en personas con dolor lumbar inespecífico, porque logran un equilibrio entre soporte y adaptación al cuerpo.

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La experta afirmó que tanto los colchones muy blandos como los excesivamente duros pueden incomodar y aumentar las molestias. La especialista añadió que la almohada debe permitir que el cuello descanse de forma confortable y acorde a la postura habitual al dormir. Las personas que duermen de lado generalmente requieren una almohada de mayor altura, mientras que quienes prefieren dormir boca arriba suelen sentirse mejor con almohadas de altura media o baja. La decisión debe basarse en la comodidad y en la percepción de descanso al despertar.

Factores que influyen en el dolor al despertar

Araújo destacó que diversos factores pueden explicar un aumento del dolor de espalda al levantarse. Entre ellos se incluyen una postura mantenida durante varias horas, un colchón o almohada poco confortables, rigidez articular, tensión muscular acumulada y la evolución propia del problema de espalda. Según la fisioterapeuta, ante la persistencia o repetición frecuente del dolor, conviene solicitar una valoración profesional para analizar los factores vinculados al descanso, el movimiento y la actividad diaria.

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La especialista puntualizó que no puede afirmarse que dormir boca abajo sea perjudicial para todos. Araújo aseguró que esta posición puede resultar menos confortable, porque suele mantener el cuello girado durante muchas horas y puede aumentar la tensión en la zona lumbar. Si una persona duerme habitualmente de esta manera y no presenta dolor, no necesita variar la postura de forma brusca. Cuando aparecen molestias cervicales o lumbares, puede resultar útil adaptar la posición con una almohada más fina o realizar cambios progresivos hacia otras posturas más cómodas.

Importancia de los hábitos previos al sueño

Especialistas enfatizan la importancia de consultar a un fisioterapeuta cuando el dolor se repite o limita el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos antes de dormir también influyen en el dolor de espalda. Según la profesional, mantenerse físicamente activo ayuda a mejorar la capacidad muscular, la movilidad y la tolerancia a las posturas mantenidas.

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El ejercicio regular forma parte de las recomendaciones principales para quienes padecen dolor lumbar. Además, la fisioterapeuta recomendó rutinas relajantes antes de acostarse, ejercicios suaves de movilidad y limitar el uso de pantallas y el trabajo frente a computadoras en las horas previas al sueño.

La fisioterapeuta subrayó la importancia de una evaluación personalizada cuando el dolor de espalda se repite o interfiere en la calidad del sueño. De acuerdo con lo publicado en CuídatePlus, la consulta profesional permite identificar los factores que contribuyen a las molestias y adaptar las recomendaciones a cada caso. Los especialistas insisten en que la comodidad y la percepción de descanso adquieren más relevancia que la postura “correcta” en abstracto.

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Claves para mejorar el sueño con dolor de espalda

Los expertos coinciden en varias pautas para quienes buscan dormir mejor con dolor lumbar:

Elegir una postura cómoda que no incremente las molestias. Utilizar almohadas para mantener la alineación de la columna. Apostar por colchones de firmeza media y almohadas acordes a la postura habitual. Mantenerse físicamente activo y realizar ejercicios suaves de movilidad. Consultar a un profesional si el dolor se mantiene o empeora.