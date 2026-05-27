La noche dorada de Milo J en los Premios Gardel: entre la arenga íntima de sus amigos y el apoyo de sus colegas

La emoción de Milo J al obtener el Gardel de Oro

Después de un año cargado de lanzamientos, shows y múltiples discos que captaron a las multitudes, este martes los Premios Gardel destacaron lo mejor de la música argentina. Productores, músicos y cantantes se reunieron en el teatro Coliseo desde la tarde para celebrar los lanzamientos del 2025. En ese marco, Milo J, Lali y Cazzu llegaban como los favoritos de la noche, resaltados por los fans y los propios artistas.

Desde que la alfombra roja dio inicio a las 18, y las figuras comenzaron a desfilar y recorrer los pasillos del teatro Coliseo, un nombre resonaba por todas partes: Milo J. El intérprete de La vida era más corta era el favorito de los músicos, o al menos, a quien consideraban merecedor del máximo ganador de la noche: el Gardel de Oro.

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Abel Pintos puso en foco el aporte de las nuevas generaciones: “Lo de Milo me parece que es enorme, lo de Juli Cazzu trascendieron fronteras de una manera magnífica y nos llevaron a todos nosotros de alguna manera a esos lugares. Los admiro mucho a los dos”, consideró.

Abel Pintos destacó su admiración por las nuevas generaciones de artistas

También valoró la oportunidad de reencontrarse con colegas: “Muchas veces no nos vemos con nuestros colegas, más allá de si hay amistad o no, lo que sí hay es una buena relación, admiración mutua y entonces es lindo venir acá y verlos a todos”. Preguntado por el álbum del año, Ian Lucas también fue contundente: “Se lo merece Milo, tiene como quince nominaciones”.

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Pero más allá del apoyo de los músicos en el recinto, el fanatismo por Milo se hacía sentir en las plateas. Desde lo alto, cientos de fans cantaban, gritaban y celebraban cada triunfo del joven. Como si estuviera en su Morón querido, los seguidores del cantante no dejaban de cantar el clásico “olé, olé, olé, Milo, Milo”.

En ese contexto, Milo aprovechaba cada terna para charlar con su equipo, sus amigos y su familia. El joven iba de una punta a la otra para celebrar junto a los suyos y aguardar con expectativa la siguiente terna. Así, al final de la ceremonia, el joven obtuvo 12 Premios Gardel.

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Ian Lucas apoyó a Milo J en la alfombra roja de los Premios Gardel

Minutos después de su coronación dorada, Teleshow accedió a los camerinos del teatro para una íntima conferencia de Milo J. Tras su exitosa noche, el joven aguardaba sentado en un sillón junto a sus 12 estatuillas. Al comienzo, el ganador confesó cómo se sentía tras recibir el oro: “Siento felicidad. Estoy un poco extasiado, francamente, pero extasiado bien. Fue una noche hermosa, lo dije cuando llegué a la gala. Creo que lo que más disfruté fue, más allá de lo que gané, vivirlo con mi familia. En los recesos iba, los saludaba porque estaban allá atrás. Creo que vivirlo con ellos fue también hermoso”.

Acto seguido, Milo fue consultado sobre el hecho de compartir esta gala junto a sus amigos de la infancia: “Ellos estuvieron no solo haciendo el aguante, sino que también trabajando para esto, son parte de mi equipo de laburo, mis dos amigos de toda la vida. De hecho, uno es mi filmmaker, el otro es mi stage para los shows”.

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Marilina Bertoldi apoyó a Milo J en los Premios Gardel

Al retirarse del lugar, mientras los técnicos desarmaban el escenario, las luces y las conexiones, Milo se mostró original como siempre. El joven saludó a cada trabajador del lugar, deseándola una buena noche a todos y agradeciendo por la labor en la ceremonia.

Sin embargo, antes de que Milo J se hiciera con el oro, la ceremonia destacó a Yami Safdie en la categoría Mejor Álbum Canción de Autor. “No me lo esperaba para nada, decía: No voy a ganar yo”. Gracias a la gente, a los Gardel, a todos los votantes. Quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a hacer este disco. Todos los que fueron parte. Le quiero agradecer a esa chica que desde su cuarto en Haedo escribía canciones y soñaba, quiero decirle que lo está haciendo muy bien", agradeció la joven.

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La noche dorada de Milo J en los Premios Gardel

En medio de la noche, Carlos Baute irrumpió sobre el escenario para hablar de su estadía en Argentina y cómo esta, poco a poco, lo estaba influenciando para escribir nueva música: “Estoy haciendo el programa de tele y no he tenido el tiempo para hacer un disco. Y dije, voy a hacerlo en Argentina. Cuando uno vive en un país conoce realmente a su gente y su cultura. Yo estoy conociendo su cultura, es maravillosa, sé que Argentina me va a traer mucha gente y lo estoy haciendo con talento argentino”.

El divertido ida y vuelta entre Joaquín Levinton y Ángela Leiva

Durante la ceremonia, los últimos ganadores del Gardel de Oro aparecieron en pantalla. A través de un video, Ca7riel y Paco Amoroso agradecieron el galardón Mejor Álbum Pop Alternativo. “Muchas gracias a todos, estamos muy felices por este reconocimiento. Les mandamos un abrazo grande a todos los presentes”, expresaron los jóvenes.

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Entre tantos talentos jóvenes, la velada también dio lugar al premio a la trayectoria. Tras la presentación de Diego Leuco, Los Nocheros subieron al escenario y agradecieron esta distinción: “No somos ceremoniosos para nada, pero después de 40 años amerita el momento. Los pasamos vertiginosamente, lo hemos disfrutado mucho. No vayan a pensar que nos hacen sentir viejos con esto, para nada. Cada vez que salimos de gira para nosotros es un disfrute, un viaje de fin de curso, pero la familia quedan esperando. El agradecimiento terno es a la familia, a los amigos, a la música bendita que nos hace pasar cosas hermosas”.