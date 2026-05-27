Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial

Japón planea iniciar negociaciones para un acuerdo económico con Mercosur (Visuales IA-Infobae)

Japón y los países miembros del Mercosur habrían iniciado conversaciones para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial, informaron a la agencia Reuters dos fuentes brasileñas vinculadas a las negociaciones. Por su parte, el diario económico japonés Nikkei también reportó la búsqueda del tratado.

Funcionarios de Brasil y Japón ya celebraron dos encuentros exploratorios y prevén anunciar oficialmente el inicio del diálogo durante las reuniones del Grupo de los Siete (G7) que se celebrarán en Francia el mes próximo, señalaron las fuentes.

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La unidad de comunicaciones de Mercosur confirmó que las reuniones preliminares con Japón se realizaron en enero, incluyendo sesiones en Paraguay y encuentros en el marco de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Camerún durante marzo.

A su vez, la agencia japonesa Kyodo había informado antes sobre la inminencia de estas negociaciones.

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Se espera que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mantengan un encuentro en el contexto de la cumbre del G7 en Francia. Durante la cumbre del Mercosur realizada el año pasado en Buenos Aires, Lula subrayó la necesidad de que el bloque sudamericano refuerce sus vínculos con países asiáticos, entre ellos Japón, China, Corea del Sur, India, Vietnam e Indonesia.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (REUTERS)

Actualmente, Japón importa cerca del 90% de su crudo desde Medio Oriente, una dependencia que quedó en evidencia tras el cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esta situación obligó a las autoridades japonesas a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas para paliar las interrupciones en el suministro. En este contexto, el ministro de Economía japonés, Ryosei Akazawa, identificó a Brasil como una posible fuente alternativa de crudo durante una reunión con su par brasileño en Tokio la semana pasada.

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El archipiélago japonés también procura diversificar proveedores de minerales críticos como las tierras raras, de las cuales depende mayoritariamente de China.

Japón y Mercosur exploran desde hace años la posibilidad de un tratado de libre comercio.

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En diciembre pasado, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación bilateral mediante la firma de un Marco de Asociación Estratégica. Asunción fue sede el pasado 27 de enero de la primera reunión del mecanismo acordado durante la cumbre del bloque sudamericano en Foz de Iguazú, Brasil.

El encuentro marcó el primer avance concreto hacia un eventual tratado de libre comercio, prioridad destacada para Paraguay durante su presidencia pro tempore del Mercosur.

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El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, mantuvo conversaciones con el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, quien realizó su primera visita oficial a la región. Las autoridades analizaron cuestiones comerciales y las negociaciones para forjar un acuerdo de libre comercio que suprima barreras arancelarias entre Mercosur y la cuarta economía mundial.

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

La reunión técnica contó con la presencia de la viceministra paraguaya de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos. Ambas delegaciones intercambiaron perspectivas sobre la complementariedad entre las economías del bloque sudamericano y Japón. Entre los temas centrales figuraron la integración de cadenas de valor, la transición energética y la economía digital, áreas identificadas con alto potencial de cooperación.

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El Marco de Asociación Estratégica fue suscrito el 21 de diciembre en Foz de Iguazú, al término de la última cumbre semestral del Mercosur. El acuerdo refleja la intención de ambas partes de profundizar los lazos en comercio, inversión, resiliencia en cadenas de suministro y transición energética. Hasta la fecha, las relaciones comerciales entre Mercosur y Japón se mantuvieron por debajo de su potencial, a pesar de que existe un diálogo institucional desde hace más de veinte años.

(Con información de Reuters)

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