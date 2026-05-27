Los mejores momentos de los Premios Gardel 2026: del balance de Lali al apoyo de Gloria Carrá a Ángela Torres

Del balance de Lali al apoyo de Gloria Carrá a Ángela Torres en los Premios Gardel 2026

La noche de los Premios Gardel 2026 estuvo marcada por una atmósfera de emociones intensas, sorpresas y reconocimientos que reflejaron el pulso de la música argentina actual. Protagonistas y nominados compartieron sus vivencias con el público, revelando cómo los grandes escenarios y los reencuentros dieron forma a una gala inolvidable.

Antes de que la ceremonia diera inicio, las figuras de la música recorrieron la alfombra roja y charlaron con Teleshow sobre su presente en la industria, sus sueños para este año y confesaron a quién le darían el Gardel de Oro.

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Una de las que causó más impacto con su llegada fue Ángela Torres. La joven eligió un vestido largo de gasa celeste, de caída orgánica y cola sutil, que jugaba con la transparencia para dejar entrever la silueta de sus piernas. La espalda descubierta, sostenida apenas por tirantes metálicos, sumó riesgo y sofisticación. La fluidez del diseño evocó el glamour del viejo Hollywood interpretado por la generación Z.

El balance de Lali Espósito sobre su exitoso año

“Estoy muy nerviosa hoy, no sé por qué. Mirá, está Lali. Me generan mucha admiración todos mis compañeros y colegas que están ternados, entonces siento mucha emoción de yo también estarlo, así que muy contenta”, expresó Ángela sobre sus sensaciones en el evento. En esa misma línea, la joven manifestó su fanatismo por Lali y su deseo de que se llevara el oro: “A Lali. Porque son años de trayectoria, porque es una de las pioneras, porque tiene unos temazos y porque está por hacer no sé cuántos River y son trescientos millones de Vélez. Es claramente su momento”.

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Lejos de mostrarse dura, Torres reveló la necesidad de contar con el apoyo de su madre en este evento. Al respecto, Gloria Carrá explicó: “Yo feliz de que me haya pedido que la acompañe. Estoy supercontenta y ella está un poquito nerviosa. Recién hicimos unas respiraciones y nada más. Darle la mano, acompañarla, apoyarla. A veces alguno nervios vienen bien también. Está bien que no naturalice todo lo que está pasando, porque es un montón”.

Tuli Acosta contó cómo afronta su separación de Lit Killah y el proceso de su primer álbum

A diferencia de su hija, Carrá resaltó que, a su mirada, su hija se merecía el oro: “Pero más vale. ¿Qué me preguntás a mí? Yo ni lo dudo. Estoy muy contenta, muy feliz de lo que ella vive. Yo creo que las cosas que se hacen con el corazón, que se sienten, ya tienen su premio, digamos. Pero además que la gente lo reconozca, que saque las entradas, que la vaya a ver y que la quiera tanto, obviamente que es doble felicidad“.

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Justamente, como destacaba Ángela, detrás de ella Lali Espósito hacia su aparición. Después de un exitoso año tras el lanzamiento de No vayas a atender cuando el demonio llama, la cantante se perfilaba como una de las grandes ganadoras de la noche. Al respecto, la figura del pop hizo un balance sobre su año: “Si lo describo, lo limito, Lali. No, impresionante. Ya el hecho de haber podido hacer este álbum en vivo en cinco Vélez, dos Rivers ahora, la gira nacional, que fue preciosa, pudimos llevarlo a otros lados, estuvimos en Uruguay, en España, festivales. Fue muy precioso todos los regalos que me ha hecho el álbum, así que no lo puedo describir”.

Abel Pintos destacó su admiración por las nuevas generaciones de artistas

Al ser consultada si veía posible ganar el oro, Lali subrayó: “Hay discazos, hay discazos. Lo veo difícil, pero confío en mi disco y más allá del premio venimos hoy a celebrar un poco, encontrarnos también. Siento que voy a ver a gente que admiro, que quiero y que capaz no la veo nunca, así que es una buena oportunidad”.

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Otro de los que causó impacto en la alfombra fue Ian Lucas que, tras ganar MasterChef Celebrity, el joven vive su momento de mayor éxito. Como si fuera poco, este año fue nominado por su colaboración junto a LuckRa y Fede Vigevani. “La verdad, todo es una locura. Muy enfocado en lo mío. Bueno, ahora estamos acá en los Gardel. Venimos con la gira por las veintitrés provincias, con música nueva, así que muy contento”, comentó el influencer respecto a sus sensaciones en el evento.

Gloria Carrá mostró su apoyo a Ángela Torres y reveló cómo la ayudó a calmar los nervios

En ese marco, el joven contó qué artista lo había sorprendido en el último año y dio detalles de su futuro musical: “El Duko, siempre. Ahora con lo que sacó, es el uno. Ahora se vienen muchas nuevas. Tenemos una colaboración con Callejero Fino, otro tema nuevo con la Joaqui, así que estamos preparando cosas muy lindas”.

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Respecto a su gran compañera en el reality, Lucas agrego: “La Joaqui es mi hermana, mi mejor amiga, así que la amo. Yo creo que lo que más la destaca, que por eso la quiero tanto, es la lealtad que tiene”.

Entre tantos talentos jóvenes, uno de los primeros en mostrar su admiración las nuevas generaciones fue Abel Pintos, quien resaltó el gran año de Milo J: “Lo de Milo me parece que es enorme, lo de Juli Cazzu también, me parece que trascendieron fronteras de una manera magnífica y nos llevaron a todos nosotros de alguna manera a esos lugares, y los admiro mucho a los dos”.

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El divertido ida y vuelta entre Joaquín Levinton y Ángela Leiva

Lejos de la paz que mostraban sus colegas, quien vivió un año de intensa transformación fue Tuli Acosta. “Fue muy movido emocionalmente, pero también con muchas ganas de llegar a ese norte que encontré, plasmando todo en mi música, dejándolo ahí”, rememoró la joven en referencia a su separación de Lit Killah.

Más allá de esto, la cantante resaltó que enfocaba todos sus esfuerzos en su primer disco: “Trabajé en mí un poco más y volví más segura de lo que quería decir y lo que quería transmitir. Lo empecé de cero, y puedo decir que avanzó mucho más rápido de lo que pensaba”.

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Ian Lucas apoyó a Milo J en la alfombra roja de los Premios Gardel

Ansiosa por el lanzamiento de su álbum debut, adelantó: “Tengo ganas de que sean catorce canciones. Hay dos colaboraciones, así que viene lindo el disco”. Sobre las redes sociales, reflexionó: “Obviamente, tuve que entender que es un mundo que no es real. Apagás el celular y las cosas siguen pasando igual, pero siempre entendiendo que es una herramienta de trabajo; uno tiene que estar presente también”.

Al referirse al amor en 2026, expresó: “Yo enamorada de mi disco estoy, la verdad. Espero que haya mucho amor para mí misma, que lo estoy buscando y trabajando”.

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