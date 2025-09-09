6 estrategias naturales que ayudan a reducir la presión arterial, según expertos

Nueve estrategias naturales para reducir la presión arterial, según expertos (Freepik)

La hipertensión, conocida como el “asesino silencioso”, representa una amenaza constante para la salud pública por su capacidad de pasar inadvertida y provocar complicaciones graves. Prevention, junto con especialistas en cardiología, reunió seis estrategias respaldadas por la evidencia para reducir la presión arterial de forma natural y fortalecer la salud cardiovascular.

Estas recomendaciones, validadas por expertos y asociaciones médicas, ofrecen alternativas prácticas para quienes buscan prevenir o controlar la presión arterial sin depender exclusivamente de medicación.

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), la presión arterial es un indicador temprano de riesgos graves, pues niveles elevados aumentan la probabilidad de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otros problemas serios.

Recomendaciones de expertos para reducir la presión arterial

Para quienes buscan alternativas naturales, Prevention identificó nueve recomendaciones principales, todas avaladas por especialistas:

1. Adoptar una dieta equilibrada

Los expertos recomiendan una dieta equilibrada para controlar la presión arterial y mejorar la salud cardíaca (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos destacan la importancia de una alimentación rica en frutas, verduras, carnes magras y cereales integrales. Dietas como la mediterránea, la vegana y la DASH han demostrado, según estudios de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, efectos positivos tanto en la salud cardíaca como en el control de la presión arterial.

2. Realizar ejercicio de forma regular

Una rutina de al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar rápido, nadar o andar en bicicleta, contribuye a reducir la presión arterial y fortalecer el sistema cardiovascular. De acuerdo con investigaciones de Mayo Clinic, el ejercicio regular disminuye la presión arterial en el largo plazo.

3. Controlar el peso y los hábitos alimenticios

La AHA advierte que el sobrepeso sobrecarga el corazón y que perder algunos kilos mejora de manera significativa la presión arterial. Se sugiere controlar las porciones, hidratarse bien y practicar la alimentación consciente. Harvard Medical School subraya que incluso una pequeña pérdida de peso puede reducir notablemente los valores de presión y el riesgo de complicaciones.

Perder peso y mantener hábitos alimenticios saludables disminuye significativamente el riesgo de hipertensión, según la AHA (Imagen Ilustrativa Infobae).

4. Reducir el consumo de sal

Limitar la ingesta de sodio a menos de 1.500 miligramos diarios favorece una presión arterial saludable. El exceso de sal promueve la retención de líquidos y eleva la presión arterial. Investigaciones de Cleveland Clinic respaldan que restringir el consumo de sodio es una de las medidas más efectivas para combatir la hipertensión.

5. Gestionar el estrés y mejorar el sueño

El estrés crónico y la falta de descanso incrementan las hormonas relacionadas con la presión arterial. La apnea del sueño es otro factor de riesgo. Se recomienda incorporar rutinas que favorezcan el descanso, como mantener la habitación fresca y limitar el uso de pantallas por la noche. Harvard Medical School destaca que la meditación, la respiración profunda y un sueño reparador ayudan a mantener la presión arterial bajo control.

6. Incorporar alimentos ricos en magnesio

Incorporar alimentos ricos en magnesio favorece la regulación de la presión arterial, según Harvard T.H. Chan School of Public Health (Freepik)

Añadir alimentos con alto contenido de magnesio favorece la regulación de la presión arterial. Harvard T.H. Chan School of Public Health subraya que este mineral participa en la relajación de los vasos sanguíneos y suele estar ausente en muchas dietas actuales.

Estas estrategias, validadas por instituciones como Harvard y presentadas por Prevention, ofrecen una respuesta integral para quienes desean disminuir la presión arterial de manera natural.

Sin embargo, si la presión arterial se mantiene en 130/80 mmHg o más, o aparecen síntomas como dolor intenso de cabeza, dolor en el pecho o alteraciones visuales, es fundamental consultar a un profesional de la salud.

Síntomas como dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho o alteraciones visuales pueden indicar una emergencia hipertensiva

Mantener un registro detallado de las mediciones caseras facilita el seguimiento profesional y la toma de decisiones sobre el tratamiento adecuado. La prevención, el control y el monitoreo son claves para cuidar la salud arterial y el corazón.

Adoptar hábitos saludables, realizar controles periódicos y buscar orientación médica ante cualquier señal de alerta permite no solo reducir los riesgos de hipertensión, sino también proteger la calidad y la esperanza de vida.