Por qué el sistema inmunitario se debilita con la edad y cómo frenarlo

La combinación de dieta, sueño, ejercicio y control del estrés es la clave para prevenir el debilitamiento inmunológico vinculado al paso de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que pasan los años, el sistema inmunológico pierde eficacia, un proceso denominado inmunosenescencia. Sin embargo, existen estrategias avaladas por la ciencia para mantener y fortalecer las defensas, según destaca la inmunóloga Jenna Macciochi en Hello Magazine.

Con la edad aumentan las infecciones recurrentes, la fatiga continua y la lentitud en la recuperación de heridas; estos son signos de un sistema inmunológico debilitado. No obstante, la adopción de hábitos saludables en la dieta, el sueño, la actividad física y la gestión del estrés permite reducir este deterioro y prolongar el bienestar.

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Cambios en el sistema inmunológico con el envejecimiento

A partir de los 40 años se aceleran transformaciones en la respuesta inmunitaria. El organismo reacciona de forma más lenta y menos precisa ante nuevas amenazas. Desde la tercera década de vida ya se observan modificaciones graduales, pero es después de los cuarenta cuando se incrementan, como explica Hello Magazine.

En ese sentido, factores biológicos que fueron protectores terminan causando inflamación persistente o de bajo grado y reducen la capacidad defensiva.

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La pérdida de eficacia no solo se refleja en la respuesta frente a infecciones, sino también en el debilitamiento de barreras como la piel y la mucosa intestinal, que pierden integridad y son más vulnerables a patógenos.

Además, la cicatrización se hace más lenta por la menor eficiencia de los macrófagos, y la memoria inmunitaria de las células B y T también disminuye, lo que facilita las reinfecciones y disminuye la eficacia de las vacunas en adultos mayores.

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Una microbiota intestinal diversa, reforzada con alimentos fermentados y fibras, resulta clave para una inmunidad óptima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta condición se manifiesta en múltiples signos físicos y relacionados con la energía, la digestión, el estado de la piel, el ánimo y el tiempo de recuperación después de enfermedades o lesiones.

Factores que debilitan el sistema inmunológico

Aunque el envejecimiento es un elemento relevante, el estrés crónico, el sueño insuficiente y el déficit de nutrientes figuran entre los principales factores que debilitan las defensas, resalta Hello Magazine.

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“El cerebro y el sistema inmunológico están en conversación permanente: el estrés psicológico perjudica las defensas”, detalla Jenna Macciochi.

Dormir mal durante varios días seguidos puede debilitar rápidamente las defensas del organismo y afectar la capacidad del sistema inmune para “recordar” amenazas previas. A esto se suma que la falta de nutrientes clave como vitamina D, zinc, magnesio y omega-3 es cada vez más frecuente y reduce la eficacia de la protección inmunológica.

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Los especialistas también advierten que una alimentación basada en ultraprocesados, el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo contribuyen al deterioro del sistema inmune y aumentan la vulnerabilidad frente a infecciones y enfermedades.

El envejecimiento reduce la eficacia del sistema inmunológico, elevando el riesgo de infecciones y fatiga persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad es otro factor determinante. Estudios confirman que la falta de interacción social potencia la inflamación crónica y la susceptibilidad a infecciones, mientras que las relaciones personales ejercen un efecto protector sobre la salud inmunitaria.

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Consecuencias de la inflamación crónica en la salud

La inflamación crónica de bajo grado actúa silenciosamente, acelerando el envejecimiento y afectando múltiples sistemas. No genera síntomas agudos, pero su persistencia desgasta los tejidos y contribuye a la aparición de enfermedades asociadas con la edad.

El cuerpo, en este escenario, tarda más en recuperarse ante infecciones o lesiones, exige más recursos para funciones básicas y muestra signos persistentes de fatiga.

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Este estado también agrava afecciones previas y reduce la energía disponible para la regeneración, lo que repercute en la recuperación diaria y el aumento de dolencias propias de etapas avanzadas de la vida.

Cómo mejorar la salud inmunológica con hábitos diarios

La inmunóloga destaca que fortalecer las defensas depende de la constancia en distintos hábitos. Aumentar la ingesta de proteínas resulta esencial, sobre todo a partir de los 40 años, para generar anticuerpos y reparar tejidos.

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Hello Magazine resalta que combinar el consumo de proteínas con ejercicios de fuerza multiplica sus beneficios y ayuda a preservar la masa muscular, considerada clave para la función inmunitaria.

La ingesta adecuada de proteínas y la práctica de ejercicios de fuerza son esenciales para mantener la masa muscular y la función inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal ocupa un papel central, ya que el 70 % del tejido inmunológico se localiza en el aparato digestivo. Incluir alimentos fermentados, fibras variadas y probióticos contribuye a mantener su diversidad y robustez.

El magnesio y los omega-3 también demostraron tener un impacto clave en el funcionamiento del sistema inmune. El primero interviene en múltiples reacciones enzimáticas relacionadas con las defensas del organismo y el control de la inflamación, mientras que los omega-3 ayudan a disminuir la inflamación crónica asociada a diversas enfermedades.

Según informó el medio, cerca de tres de cada cuatro adultos no alcanzan los niveles recomendados de omega-3 a través de la alimentación, una carencia cada vez más vinculada al deterioro del bienestar general.

Crear rutinas de sueño regular, practicar ejercicio y priorizar la vida social refuerza la inmunidad. La exposición a la naturaleza y las técnicas de relajación complementan los mecanismos preventivos, tal como recomienda Macciochi en el citado medio.

Indicadores y monitoreo del sistema inmunológico

No existe un único valor o análisis que evalúe todo el sistema inmunológico. Sin embargo, el hemograma completo ayuda a conocer la distribución de células defensivas, y la proteína C reactiva permite identificar inflamación subclínica.

El monitoreo del sistema inmunológico requiere analizar hemogramas, proteína C reactiva y la evolución de signos clínicos, más que pruebas únicas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere también analizar niveles de vitamina D, ferritina y vitamina B12, y, de ser posible, insulina en ayunas, para observar la relación entre metabolismo e inmunidad. El seguimiento de signos como la rapidez de recuperación tras infecciones, la energía diaria, la calidad del sueño, el estado de la piel y el funcionamiento intestinal es fundamental.

La diversidad de la microbiota intestinal puede mejorar en semanas al cambiar la dieta, y el impacto de los suplementos de omega-3 en marcadores inflamatorios suele observarse entre seis y ocho semanas, conforme informa Hello Magazine.

Cuidar la salud inmunológica exige perseverancia más que resultados inmediatos. El progreso real se mide en la constancia de los hábitos, que aseguran una mejor adaptación y capacidad de recuperación a lo largo de la vida.