Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

El colombiano expresó su sentir ante la hinchada luego del triunfo en penales y resaltó la hermandad dentro del plantel en una noche cargada de emociones

La clasificación de River Plate a los cuartos de final del Torneo Apertura se concretó en un duelo cargado de tensión ante San Lorenzo, resuelto recién en la tanda de penales 4-3, tras un empate 2-2. La figura de Juan Fernando Quintero fue la que más retumbó en la noche en el Monumental, tanto por sus intervenciones decisivas como por su gesto hacia la hinchada.

El mediocampista colombiano ingresó a los 46’ y, desde entonces, marcó el ritmo del encuentro. Primero asistió a Marcos Acuña para el gol que igualó el marcador 1-1 y luego, en la recta final del partido, convirtió un tanto propio, tras un centro que nadie conectó y que desorientó al arquero Orlando Gill.

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Durante la celebración de ese tanto, Quintero se paró frente a la tribuna local y les gritó el gol a los hinchas. La reacción tuvo una causa directa: fue justo después de que la gente coreara “que se vayan todos” en señal de disconformidad con el desempeño del equipo. El colombiano, visiblemente molesto, respondió con su festejo y algunos insultos.

Antes, en ese mismo clima de tensión, Quintero protagonizó otro momento llamativo con la cinta de capitán, que recibió de Lucas Martínez Quarta: se cruzó con Marcos Acuña en plena cancha. El Huevo le pidió que fuera a dialogar con el árbitro Sebastián Zunino, pero el colombiano, alterado, respondió a los gritos: “¿Qué querés que le diga? Estoy hablando con él ¿Qué querés que le diga?”. Luego, antes de los penales, acercaron posiciones y chocaron las palmas.

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La autoridad del partido, intentó bajar la temperatura de la discusión con una sonrisa, mientras el colombiano le exigía explicaciones por detener el juego en el último minuto de adición, cuando consideraba que se había jugado muy poco por las interrupciones. En paralelo, Acuña había manifestado su enojo contra el juez al finalizar la primera mitad y Martínez Quarta intervino para calmar los ánimos.

Durante el tiempo reglamentario River y San Lorenzo igualaron, por lo que fue necesario recurrir primero al alargue y luego a la definición desde los doce pasos. Quintero fue el encargado de abrir la serie de penales con un remate potente, de esa manera contribuyó decisivamente en la clasificación del equipo de Eduardo Coudet. La noche tuvo episodios de alto voltaje, como la expulsión de Matías Reali en el conjunto de Boedo, situación que dejó a San Lorenzo en inferioridad numérica y bajo presión constante del local.

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Juanfer Quintero fue una de las piezas fundamentales en la victoria de River frente a San Lorenzo (FOTOBAIRES)

Quintero, pieza central en el desenlace, terminó el partido visiblemente emocionado. Ante las cámaras, se lo vio en soledad y entre lágrimas mirando a la hinchada de River. Consultado por sus sensaciones tras la clasificación, expresó: “Uno se pone emocional. Creo que eso es lo que nosotros sentimos, el fútbol, es el club que nosotros amamos. Creo que hay veces que se nos da más de lo normal, nos da muy duro, pero creo que esa es la energía que nosotros tenemos, la hermandad. Más allá de lo que se habla afuera, nosotros dentro del campo tratamos de hacer las cosas bien. Yo creo que somos justos merecedores del triunfo, por todo lo que hicimos en el campo, por todas las ocasiones. Hay veces que el fútbol es duro, pero hoy nos dio la razón, hoy nos dio el premio y felicitar también a todos mis compañeros, creo que esto es de todos”.

En cuanto a su festejo mirando a la tribuna, Quintero explicó el motivo: “Después de lo que se estaba hablando antes del gol, que nos fuéramos todos, por eso me pongo un poco sentimental. Le hemos dado mucho a este club, todavía tenemos mucho por dar, tenemos tres partidos finales y hay veces que hay mucha inconsciencia. Amo a todos los hinchas, amo este club y por eso se pone uno un poco sentimental. El fútbol es eso, tiene este tipo de cosas que en dos segundos cambian y bueno, hoy mira cómo estamos”.

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El mediocampista colombiano no pudo contener las lágrimas luego de sellar el pase del Millonario a los cuartos de final

El colombiano también relató cómo vivió el gol que forzó la prórroga: “Simplemente traté de tirar un centro. Ya habían pasado tres, cuatro situaciones iguales. Por fortuna se nos dio, gracias a Dios. Quiero desearle a todas las madres de Colombia un día muy especial, a mi esposa, a mi madre. Y esto es de ella”.

Respecto a su ejecución en la tanda de penales, Quintero respondió: “A veces pasa, la metemos. Yo creo que el único que se atreve a botarla es el que va a cobrar y bueno, hay veces también que de eso se habla, pero lo más importante es que ganamos, clasificamos y tenemos otro partido muy importante”. Este triunfo deja a River entre los ocho mejores del Torneo Apertura y deberá medirse el miércoles ante Gimnasia de La Plata, que venció 1-0 a Vélez en Liniers.

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