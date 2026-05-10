El músculo que funciona como un segundo corazón y cuyo debilitamiento puede afectar el cerebro

Una pantorrilla activa permite moverse con rapidez, saltar, generar equilibrio y dominar acciones decisivas dentro y fuera del campo (Imagen ilustrativa infobae)

El músculo de la pantorrilla es mucho más que una estructura meramente estética o una zona propensa a calambres. Actúa como una bomba circulatoria clave: impulsa la sangre desde las piernas de regreso al corazón, una función que le valió el nombre de “segundo corazón” dentro del cuerpo humano.

Su debilitamiento, lejos de afectar únicamente la circulación, puede desatar un ciclo que compromete la autonomía, la salud cerebral y la calidad de vida durante la vejez.

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Según el diario brasileño O Globo, los músculos gastrocnemio y sóleo, que constituyen las pantorrillas, se contraen con cada paso y permiten que una persona se ponga de puntillas, movimiento esencial para caminar y correr. Esta contracción es la que genera la bomba venosa que impulsa la sangre hacia arriba, en contra de la gravedad, facilitando su retorno al corazón. Cuando una persona permanece sentada durante largos períodos o pierde fuerza muscular con la edad, este mecanismo pierde eficacia.

Marcio Atalla, preparador físico, conferencista y promotor de la salud en Brasil, explicó que las consecuencias de ese deterioro pueden presentarse como hinchazón, sensación de pesadez en las piernas y mala circulación general.

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Un estudio publicado en la revista médica The Journal of nutrition, health and aging observó que la reducción de la función de la bomba muscular de la pantorrilla se asocia con una mayor mortalidad por todas las causas, lo que confirma la importancia de este músculo en el sistema circulatorio y su relevancia en cualquier estrategia de salud a largo plazo.

Autonomía, movilidad y calidad de vida

Según explicó el diario, las pantorrillas cumplen un papel mucho más importante que el de favorecer la circulación sanguínea. Acciones cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras, caminar con firmeza o reaccionar a tiempo para evitar una caída dependen en gran medida de la fuerza y estabilidad de esta zona del cuerpo.

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Estos músculos son fundamentales para la propulsión, el equilibrio y la estabilidad, tres capacidades esenciales para conservar la movilidad y la autonomía funcional a cualquier edad.

El trabajo constante de las pantorrillas impulsa la sangre, potencia las carreras y soporta cambios explosivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advierte que la pérdida de fuerza en las pantorrillas suele llevar a que las personas caminen más despacio, se fatiguen antes y reduzcan sus salidas, generando un efecto en cadena: menor interacción social, menos estimulación cognitiva y mayor dependencia.

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Según el preparador físico, preservar la fuerza de las pantorrillas equivale a mantener la capacidad de seguir participando activamente en la vida cotidiana.

La conexión con la salud cerebral

Uno de los aspectos más destacados por Marcio Atalla en O Globo es el vínculo entre la fuerza muscular de las pantorrillas y la salud cognitiva. Aunque aclaró que no existe evidencia directa de que unas pantorrillas fuertes prevengan la demencia, señaló que la literatura científica describe un efecto en cadena con múltiples beneficios para el organismo y el cerebro.

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Según explicó, una mayor masa muscular mejora la circulación, facilita la movilidad y favorece la práctica de actividad física. A su vez, esto ayuda a reducir el riesgo de caídas, promueve una vida social más activa y fortalece la reserva física del cuerpo, factores asociados a un envejecimiento más saludable.

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet sobre prevención e intervención en demencia calculó que alrededor del 45 % de los casos podrían prevenirse o retrasarse abordando 14 factores modificables a lo largo de la vida, entre ellos la inactividad física y el aislamiento social, dos consecuencias directas del debilitamiento muscular en las piernas.

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Una pérdida de masa muscular en las pantorrillas reduce velocidad, resistencia e interacción deportiva, limitando la participación activa - Freepik

El diario brasileño informó que investigaciones adicionales relacionan la circunferencia de la pantorrilla con la salud cognitiva. Un trabajo realizado por la revista científica Scientific Reports evaluó dicha medición como herramienta para detectar la fragilidad cognitiva en adultos mayores.

Aunque no es un parámetro perfecto —la circunferencia puede alterarse por edema o el tipo de cuerpo—, sí ofrece una señal de alerta clara: cuando la pierna pierde masa muscular, suele disminuir la funcionalidad de todo el organismo.

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Ejercicios simples con impacto real

Marcio Atalla asegura que esta zona muscular responde muy bien tanto al entrenamiento específico como al movimiento cotidiano. Caminar de manera regular y a buen ritmo ya representa un estímulo beneficioso, al igual que actividades simples como subir escaleras, desplazarse por superficies inclinadas, hacer elevaciones de talón, trabajar el equilibrio y fortalecer las piernas entre dos y tres veces por semana.

Sin embargo, quienes presentan dolor, antecedentes vasculares, diabetes con neuropatía o riesgo de caídas deberían consultar previamente con un profesional de la salud antes de iniciar una rutina.

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Para Atalla, el mensaje es claro: cuidar esta musculatura implica proteger una pieza clave para la circulación, la movilidad y la reserva física que ayuda a sostener un envejecimiento activo y saludable.