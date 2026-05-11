Sociedad

Con la temperatura mínima más baja de todo el otoño, así estará el tiempo esta semana en el AMBA

Tras días de inestabilidad, el aire polar se instaló en el país con registros bajo cero en el interior y una mínima proyectada de 3 °C para el lunes en Buenos Aires

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Un segundo refuerzo de aire frío ingresará sobre la Patagonia entre el jueves y el viernes, con posibles lluvias aisladas y un descenso térmico más marcado hacia el sábado (Bloomberg)
Un segundo refuerzo de aire frío ingresará sobre la Patagonia entre el jueves y el viernes, con posibles lluvias aisladas y un descenso térmico más marcado hacia el sábado (Bloomberg)

El frío polar no da tregua, tras una semana con tormentas severas, granizo, un tornado en la provincia de Buenos Aires, vientos zonda y una ciclogénesis, el país enfrenta ahora una nueva etapa: temperaturas por debajo de los valores normales para mayo y un segundo pulso de aire frío que podría ser más intenso que el primero.

El inicio de la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) arranca con cielo despejado durante toda la jornada. La temperatura máxima prevista es de 16 °C, mientras que la mínima descenderá a 6 °C. El viento soplará del sudoeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mayor parte del día, con una franja de la mañana en que la intensidad será algo menor, entre 7 y 12 km/h, sin probabilidad de lluvia.

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El martes traerá una recuperación moderada. La máxima va a trepar a 19 °C y la mínima se ubicará en 8 °C. El cielo se mantendrá despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes a partir de la noche. El dato que distingue a esta jornada es el viento: durante la tarde, las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, una intensidad que marca una diferencia respecto al resto de la semana. La probabilidad de lluvia también es nula.

Para el miércoles, el pronóstico para Buenos Aires muestra cielos mayormente nublados a lo largo del día. La máxima se va a sostener en 18 °C y la mínima caerá a 10 °C, con el viento rotando a una dirección más variable: entre 13 y 22 km/h por la mañana y entre 0 y 2 km/h hacia la noche, lo que sugiere una calma relativa en las últimas horas. Sin precipitaciones previstas.

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Las temperaturas mínimas del AMBA oscilarán entre los 6 °C y los 8 °C en la Ciudad de Buenos Aires durante la semana
Las temperaturas mínimas del AMBA oscilarán entre los 6 °C y los 8 °C en la Ciudad de Buenos Aires durante la semana

Aquí el escenario cambia de ritmo. Entre el jueves y el viernes, el sitio especializado Meteored anticipó el ingreso de un nuevo refuerzo de aire frío sobre la Patagonia, que comenzará a extender su influencia hacia el centro del país.

Las máximas en CABA no superarán los 18 °C el jueves ni los 19 °C el viernes, mientras que las mínimas se ubicarán en 12 °C en ambas jornadas. El viento del sudoeste retoma protagonismo con velocidades de entre 7 y 12 km/h por la mañana y de 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche.

El sábado concentra la mayor atención del pronóstico semanal. Según Meteored, este segundo pulso frío podría presentar mayor intensidad y favorecer algunas lluvias aisladas con un descenso térmico más pronunciado sobre las provincias centrales y del norte del país.

Para CABA, la máxima prevista es de 17 °C y la mínima de 12 °C, con cielos parcialmente nublados y viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.

Un segundo refuerzo de aire frío ingresará sobre la Patagonia entre el jueves y el viernes, con posibles lluvias aisladas y un descenso térmico más marcado hacia el sábado
Un segundo refuerzo de aire frío ingresará sobre la Patagonia entre el jueves y el viernes, con posibles lluvias aisladas y un descenso térmico más marcado hacia el sábado

El mapa de alertas emitido este domingo reflejó que la mayor parte del territorio argentino se encuentra bajo condiciones de frío generalizado para los primeros días de la semana.

El extremo sur, representado en color amarillo en el mapa, queda diferenciado por la influencia de un nuevo sistema de bajas presiones que, según Meteored, traerá probables lluvias y nevadas al sudoeste de Santa Cruz desde el domingo por la tarde y la noche.

A nivel nacional, las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que persistirán anomalías negativas de temperatura y alguna precipitación en la mayor parte del país durante toda la semana.

Las jornadas serán más frías de lo habitual para mayo y con escasas lluvias, limitadas a algunos sectores patagónicos entre el lunes y el miércoles.

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