Salud

El déficit de vitamina D aparece como un posible factor detrás del zumbido en los oídos, según expertos

Estudios recientes analizan cómo ciertos desequilibrios nutricionales podrían influir en la salud auditiva y afectar la calidad de vida

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre cansado y con los ojos hundidos, sentado en una mesa con una taza y un frasco de 'Suplemento de Vitamina D'. Pastillas esparcidas
El tinnitus afecta a más de 740 millones de personas en el mundo, según estimaciones recientes de la revista médica The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tinnitus, definido como la percepción de zumbidos o pitidos en los oídos en ausencia de estímulos externos, afecta a más de 740 millones de personas en el mundo, según estimaciones de la revista médica The Lancet. Distintos estudios han identificado una asociación entre deficiencias de vitamina D, magnesio, hierro y vitamina B12 y la aparición o agravamiento de este trastorno auditivo, lo que subraya la importancia de detectar y tratar estos desequilibrios nutricionales para mejorar los síntomas.

Diversas investigaciones, entre ellas un metaanálisis publicado en Frontiers in Neurology, han confirmado que niveles bajos de vitamina D se correlacionan con mayor prevalencia e intensidad de tinnitus. La corrección de estos déficits, especialmente de vitamina D y magnesio, puede aportar beneficios sintomáticos en algunos pacientes, aunque la suplementación debe indicarse únicamente bajo supervisión médica, ya que su eficacia no está garantizada en todos los casos.

PUBLICIDAD

El tinnitus se manifiesta como un ruido constante percibido solo por la persona afectada y es especialmente frecuente en adultos mayores. Entre las causas más habituales se encuentran la exposición a sonidos intensos, la pérdida auditiva asociada a la edad, la utilización de medicamentos ototóxicos, ciertas patologías cardiovasculares y alteraciones nutricionales.

Primer plano de una mujer con cabello rizado y una diadema marrón, tocándose la oreja derecha enrojecida, con una expresión de dolor. Fondo urbano borroso.
Niveles bajos de vitamina D se relacionan con mayor prevalencia de tinnitus, y su corrección bajo supervisión médica puede aportar mejoras sintomáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura médica, como señala la Asociación Americana de Otorrinolaringología, destaca la influencia de los niveles de vitaminas y minerales en el funcionamiento del sistema auditivo y la salud neuronal.

PUBLICIDAD

Vitamina D y su vínculo con el tinnitus

El vínculo entre la vitamina D y el tinnitus ha sido objeto de múltiples investigaciones. Según la revista Nutrients, la deficiencia de vitamina D es el factor nutricional con mayor respaldo científico en relación con el tinnitus: las personas con niveles insuficientes suelen presentar síntomas más intensos y, en aquellos con déficit documentado, la suplementación puede aportar mejoras notables.

El mecanismo implicado involucra procesos de inflamación cerebral y fenómenos neurovasculares similares a los observados en la migraña, que afectan la función del nervio auditivo. En los casos más graves, la normalización de vitamina D, bajo criterio médico, forma parte del abordaje clínico y puede contribuir a reducir la sensibilidad auditiva.

Además de la vitamina D, el magnesio es otro nutriente relevante en la investigación del tinnitus. Estudios publicados por la Clínica Mayo documentan que la deficiencia de magnesio aumenta la sensibilidad del sistema auditivo y, en algunos casos, su corrección puede mitigar los síntomas del zumbido.

Una persona adulta con expresión de preocupación se toca el oído izquierdo y sostiene un frasco de vitaminas; un símbolo de vitamina D brilla junto a su oreja.
Las deficiencias de vitamina D, magnesio, hierro y vitamina B12 se asocian a la aparición y agravamiento del tinnitus según estudios recientes

El hierro también desempeña un papel clave, especialmente en pacientes con anemia ferropénica, ya que la disminución de oxígeno en el oído interno incrementa el riesgo de pérdida auditiva y favorece el desarrollo de tinnitus, como detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En cuanto a la vitamina B12, investigaciones avaladas por el Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación (NIDCD, por sus siglas en inglés) indican que entre el 40% y el 45% de los pacientes con tinnitus crónico presentan niveles bajos de esta vitamina.

Sin embargo, la suplementación con B12 solo ha mostrado beneficios claros en subgrupos específicos y la evidencia aún no permite generalizar su eficacia para todos los casos.

Recomendaciones internacionales y líneas de investigación en tinnitus

La Sociedad Europea de Otorrinolaringología y la American Tinnitus Association coinciden en que el enfoque multidisciplinario es esencial para el manejo del tinnitus. Las recomendaciones internacionales enfatizan la importancia de identificar factores agravantes, como el estrés, la exposición a ruidos intensos y las deficiencias nutricionales, así como la necesidad de intervenciones personalizadas.

La literatura científica actual explora nuevas terapias, desde la estimulación neuromoduladora hasta estrategias de rehabilitación auditiva, en combinación con la corrección de déficits nutricionales, con resultados preliminares prometedores pero aún en fase experimental.

Un médico otorrinolaringólogo con bata blanca examina el oído de una mujer sentada con un otoscopio en un consultorio.
Mantener una dieta equilibrada rica en antioxidantes y consultar al médico ante zumbidos persistentes son claves en la prevención y manejo del tinnitus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del tinnitus contempla mantener una alimentación variada y equilibrada, rica en antioxidantes, como estrategia para proteger la audición y reducir el riesgo de desarrollar este síntoma. Consultar al médico ante la aparición de zumbidos persistentes es fundamental antes de recurrir a suplementos, ya que existen numerosos productos en el mercado que carecen de aval científico y pueden ofrecer falsas expectativas.

La normalización de determinados nutrientes puede aliviar los síntomas exclusivamente en personas con deficiencias comprobadas. No obstante, el tinnitus es una condición neurológica compleja, raramente mejora solo con la incorporación de suplementos alimenticios y requiere un abordaje integral que incluya evaluación audiológica, manejo médico y, en algunos casos, apoyo psicológico.

Temas Relacionados

TinnitusVitamina DSalud AuditivaSuplementación NutricionalDeficiencias NutricionalesRehabilitación AuditivaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nadar en agua fría podría aliviar los síntomas de la perimenopausia, según la ciencia

Más allá del ejercicio, esta práctica brinda beneficios inesperados ante los malestares vinculados con esta transición hormonal. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Nadar en agua fría podría aliviar los síntomas de la perimenopausia, según la ciencia

Qué es la insuficiencia cardíaca: la enfermedad que crece en la Argentina y afecta a 1 de cada 50 adultos

Es una patología cardiovascular frecuente y se estima la sufren 64 millones de personas en el mundo. Además de reducir la expectativa de vida, tiene un impacto negativo en el día a día de los pacientes. Cuáles son sus síntomas, tratamientos y cómo prevenirla

Qué es la insuficiencia cardíaca: la enfermedad que crece en la Argentina y afecta a 1 de cada 50 adultos

Cómo fue el operativo argentino contra el hantavirus en 2018 y las claves que la OMS busca replicar

La experiencia del país tras el gran brote en la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, demostró la eficacia de un sistema de contención riguroso y puso a los infectólogos argentinos como referentes globales frente a posibles contagios en el crucero MV Hondius

Cómo fue el operativo argentino contra el hantavirus en 2018 y las claves que la OMS busca replicar

Cómo un ave del tamaño de un gorrión logra migrar 6.000 km de noche y volar 28 horas sin parar

En el Día Mundial de las Aves Migratorias, el viaje del fiofío silbón entre el sur de Argentina y el norte de Brasil revela nuevos secretos. Un equipo científico logró documentar sus desplazamientos y registrar medio millón de aleteos durante la travesía

Cómo un ave del tamaño de un gorrión logra migrar 6.000 km de noche y volar 28 horas sin parar

Los alimentos de origen vegetal pueden ayudar a reducir el riesgo de hipertensión

Healthday Spanish

Los alimentos de origen vegetal pueden ayudar a reducir el riesgo de hipertensión

DEPORTES

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

La apasionada historia de amor del futbolista Dylan Gissi y Cinzia de Gran Hermano: del “fueguito” por Instagram al vínculo a distancia

Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

La especial presencia de Marcelo Gallardo en el partido entre Banfield y San Martín de Tucumán por la Copa Argentina

TELESHOW

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

El director Alberto Maci habla sobre su documental sobre China Zorrilla: “Era una mujer magnética, un don de Dios”

Wanda Nara palpita el estreno de su ficción vertical con Maxi López: “No veo la hora de que lo miren mis hijos”

Nació en Mendoza, tocó con Drexler y sueña a lo grande: quién es Gala Celia, la argentina que brilla con Ricardo Arjona

Traiko Pinuer, de Meta Guacha: “Me perdí cosas con mis hijos por llevar esta vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

El valor oculto de la lentitud: por qué el cerebro humano supera a la velocidad de las máquinas

Rusia violó el alto al fuego anunciado por Donald Trump en el marco del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial

Cómo un ave del tamaño de un gorrión logra migrar 6.000 km de noche y volar 28 horas sin parar