El déficit de vitamina D aparece como un posible factor detrás del zumbido en los oídos, según expertos

El tinnitus afecta a más de 740 millones de personas en el mundo, según estimaciones recientes de la revista médica The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tinnitus, definido como la percepción de zumbidos o pitidos en los oídos en ausencia de estímulos externos, afecta a más de 740 millones de personas en el mundo, según estimaciones de la revista médica The Lancet. Distintos estudios han identificado una asociación entre deficiencias de vitamina D, magnesio, hierro y vitamina B12 y la aparición o agravamiento de este trastorno auditivo, lo que subraya la importancia de detectar y tratar estos desequilibrios nutricionales para mejorar los síntomas.

Diversas investigaciones, entre ellas un metaanálisis publicado en Frontiers in Neurology, han confirmado que niveles bajos de vitamina D se correlacionan con mayor prevalencia e intensidad de tinnitus. La corrección de estos déficits, especialmente de vitamina D y magnesio, puede aportar beneficios sintomáticos en algunos pacientes, aunque la suplementación debe indicarse únicamente bajo supervisión médica, ya que su eficacia no está garantizada en todos los casos.

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El tinnitus se manifiesta como un ruido constante percibido solo por la persona afectada y es especialmente frecuente en adultos mayores. Entre las causas más habituales se encuentran la exposición a sonidos intensos, la pérdida auditiva asociada a la edad, la utilización de medicamentos ototóxicos, ciertas patologías cardiovasculares y alteraciones nutricionales.

Niveles bajos de vitamina D se relacionan con mayor prevalencia de tinnitus, y su corrección bajo supervisión médica puede aportar mejoras sintomáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura médica, como señala la Asociación Americana de Otorrinolaringología, destaca la influencia de los niveles de vitaminas y minerales en el funcionamiento del sistema auditivo y la salud neuronal.

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Vitamina D y su vínculo con el tinnitus

El vínculo entre la vitamina D y el tinnitus ha sido objeto de múltiples investigaciones. Según la revista Nutrients, la deficiencia de vitamina D es el factor nutricional con mayor respaldo científico en relación con el tinnitus: las personas con niveles insuficientes suelen presentar síntomas más intensos y, en aquellos con déficit documentado, la suplementación puede aportar mejoras notables.

El mecanismo implicado involucra procesos de inflamación cerebral y fenómenos neurovasculares similares a los observados en la migraña, que afectan la función del nervio auditivo. En los casos más graves, la normalización de vitamina D, bajo criterio médico, forma parte del abordaje clínico y puede contribuir a reducir la sensibilidad auditiva.

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Además de la vitamina D, el magnesio es otro nutriente relevante en la investigación del tinnitus. Estudios publicados por la Clínica Mayo documentan que la deficiencia de magnesio aumenta la sensibilidad del sistema auditivo y, en algunos casos, su corrección puede mitigar los síntomas del zumbido.

Las deficiencias de vitamina D, magnesio, hierro y vitamina B12 se asocian a la aparición y agravamiento del tinnitus según estudios recientes

El hierro también desempeña un papel clave, especialmente en pacientes con anemia ferropénica, ya que la disminución de oxígeno en el oído interno incrementa el riesgo de pérdida auditiva y favorece el desarrollo de tinnitus, como detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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En cuanto a la vitamina B12, investigaciones avaladas por el Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación (NIDCD, por sus siglas en inglés) indican que entre el 40% y el 45% de los pacientes con tinnitus crónico presentan niveles bajos de esta vitamina.

Sin embargo, la suplementación con B12 solo ha mostrado beneficios claros en subgrupos específicos y la evidencia aún no permite generalizar su eficacia para todos los casos.

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Recomendaciones internacionales y líneas de investigación en tinnitus

La Sociedad Europea de Otorrinolaringología y la American Tinnitus Association coinciden en que el enfoque multidisciplinario es esencial para el manejo del tinnitus. Las recomendaciones internacionales enfatizan la importancia de identificar factores agravantes, como el estrés, la exposición a ruidos intensos y las deficiencias nutricionales, así como la necesidad de intervenciones personalizadas.

La literatura científica actual explora nuevas terapias, desde la estimulación neuromoduladora hasta estrategias de rehabilitación auditiva, en combinación con la corrección de déficits nutricionales, con resultados preliminares prometedores pero aún en fase experimental.

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Mantener una dieta equilibrada rica en antioxidantes y consultar al médico ante zumbidos persistentes son claves en la prevención y manejo del tinnitus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del tinnitus contempla mantener una alimentación variada y equilibrada, rica en antioxidantes, como estrategia para proteger la audición y reducir el riesgo de desarrollar este síntoma. Consultar al médico ante la aparición de zumbidos persistentes es fundamental antes de recurrir a suplementos, ya que existen numerosos productos en el mercado que carecen de aval científico y pueden ofrecer falsas expectativas.

La normalización de determinados nutrientes puede aliviar los síntomas exclusivamente en personas con deficiencias comprobadas. No obstante, el tinnitus es una condición neurológica compleja, raramente mejora solo con la incorporación de suplementos alimenticios y requiere un abordaje integral que incluya evaluación audiológica, manejo médico y, en algunos casos, apoyo psicológico.

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