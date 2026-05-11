El caso Senesi y la importancia de moverse fuera de la cancha

Senesi en la previa de un partido con la Selección

En 2015 dicté una clínica de relaciones públicas de cuatro jornadas en San Lorenzo de Almagro. Fue para la Reserva del Club que ese año salió campeona con la dirección de Claudio Pampa Biaggio. La idea de la clínica era capacitar, entrenar y asesorar a los futbolistas sobre cómo manejar su imagen pública, ya que seguramente varios de ellos debutarían pronto en Primera División. Entre los jugadores de aquel grupo, había uno que hoy es de élite y tiene serias posibilidades de jugar el Mundial: Marcos Senesi.

Después de aquella experiencia, empecé a trabajar en forma estable para el club, coordinando un Gabinete de Relaciones Públicas por cinco años. Allí colaboré con jugadores de Primera División, Reserva, todas las divisiones juveniles, directores técnicos y dirigentes.

Senesi, por su parte, debutó en Primera División, donde se destacó y charlamos en algunas oportunidades, hasta que en 2019 fue vendido al Feyenoord de Holanda por siete millones de euros. Luego de una buena performance también allí, pasó a jugar en la La Premier League de Inglaterra en 2022, en el Bournemouth, club que pagó 15 millones de euros por su ficha.

Junto a su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, durante un festejo navideño

El desempeño ahí fue superlativo. El 30 de enero pasado, el sitio deportivo ESPN, lo calificó como “el mejor defensor de la liga más competitiva del mundo”. Fue porque Senesi lideraba la tabla de “intervenciones defensivas” (la suma de entradas, despejes, intercepciones y bloqueos) con una cifra que lo separaba por mucho del resto. Tenía 416 intervenciones, contra 370 de James Tarkowski, el segundo.

A mitad de este año, vence su contrato y queda libre. Eso, sumado a su alto nivel, hizo que muchos clubes premium europeos se interesasen en su fichaje. Según reflejó la prensa especializada en las últimas semanas, algunos de ellos fueron Tottenham, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Juventus, Barcelona, Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund.

En el medio hubo un dato curioso. En 2022 el defensor fue citado simultáneamente por la selección argentina y la italiana para la Finalissima en Wembley, convirtiéndose en el primer jugador en la historia citado por dos selecciones para el mismo partido. Él eligió representar a Argentina y estuvo como suplente en ese cotejo. Luego debutaría en un amistoso contra Estonia.

El defensor tuvo la posibilidad de jugar en la selección italiana, pero eligió hacerlo para la Argentina

Además de ser un jugador exquisito, Senesi tiene un valor adicional: no tuvo controversias públicas de relevancia en su carrera. Eso es más que importante y lo ejemplifico con una anécdota de los buenos viejos tiempos.

En alguna de las charlas que tuve una década atrás con Matías Lammens, el entonces presidente de San Lorenzo, a la hora de hablar de cómo podría impactar positivamente el trabajo del Gabinete de Relaciones Públicas en el negocio del fútbol, yo le decía algo así como: “El 90% del precio de un jugador y las ofertas de compra que recibe dependen de cómo juega al fútbol; el 10% restante (mínimo) depende de cómo se mueve fuera de la cancha”. El razonamiento estaba más que justificado con varios casos que ambos conocíamos de futbolistas que no “brillaban” en los mercados de pases por el segundo aspecto.

Cuando Senesi se vendió por siete millones de euros, me encontré a Lammens en un pasillo y le dije sonriendo “setecientos mil tienen que ver con mi trabajo, eh”.

Una celebración de Marcos Senesi con la camiseta del Bournemouth (Foto Reuters/Andrew Boyers)

Está claro, lo mío era una exageración. Algo sumé, pero lo más importante fue su educación familiar, quienes lo dirigieron en juveniles y el gran trabajo que hizo la Jefa de Prensa de Primera, Marcela Nicolau. Mi chiste simplemente aprovechaba la oportunidad para explicar la importancia de trabajar las relaciones públicas de los futbolistas.

Para finalizar, además de ser un muy buen futbolista con buena imagen, Marcos Senesi tiene un plus, un valor de marketing que surge casi por azar, pero no por eso es menos importante.

Desde hace dos años está en pareja con la bella futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, que también juega en el Bournemouth. Kelci, además de jugadora es modelo e influencer de moda, entretenimiento, deporte y estilo de vida. Todo ese combo hace que no sólo ella, sino la pareja en su conjunto, tenga un creciente atractivo para medios y marcas.

Marcos Senesi y su novia, Kelci-Rose Bowers, durante unas vacaciones en Cerdeña

¿Seguirán el camino de David y Victoria Beckham? Aunque todavía es temprano para decirlo, sus posteos en pareja son muy frescos e interesantes y, en su caso, tienen la peculiaridad de ser los dos futbolistas.

Hoy la realidad del fútbol argentino es rara. Por un lado está la AFA que, por cuestiones judiciales, se “fugó” de su sede la calle Viamonte. En paralelo, sus dirigentes nunca se caracterizaron por las buenas relaciones públicas (ver “Enzo Fernández no tiene la culpa...”). En paralelo, la selección nacional actual es la más ganadora de la historia (un campeonato mundial, dos copas América y una Finalissima en sólo tres años). En ese contexto raro, en muy poco tiempo, el director técnico Lionel Scaloni dará la lista definitiva para el Mundial y allí sabremos si Marcos Senesi, como varios pronostican, será compañero de Lionel Messi.

Esté o no esté. Juegue o no juegue. Lo haga bien o discretamente, su carrera ya es un éxito.

Dicho esto... ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Argentina!