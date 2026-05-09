Ducharse después de tener relaciones: qué beneficios puede aportar y qué errores recomiendan evitar los especialistas

El aseo íntimo después del sexo debe centrarse en una higiene suave de la zona genital externa con agua y jabón neutro, según la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene íntima después de las relaciones sexuales sigue rodeada de mitos y recomendaciones contradictorias, pese a su impacto directo en la salud. ¿Es realmente necesario ducharse tras el sexo? ¿Qué prácticas previenen infecciones y cuáles podrían, por el contrario, aumentar los riesgos?

Especialistas de entidades como la Mayo Clinic y la revista médica The Lancet aclaran cuáles son los cuidados realmente efectivos y desmienten creencias extendidas, con énfasis en la prevención de infecciones urinarias y el respeto a la microbiota genital.

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Ducharse tras la actividad sexual no es indispensable desde el punto de vista médico. Los expertos de la Mayo Clinic recomiendan priorizar una higiene suave y dirigida: basta con lavar la zona genital externa utilizando agua y, si se prefiere, una pequeña cantidad de jabón neutro.

Es fundamental secar bien la piel tras el aseo y orinar después del sexo, sobre todo en mujeres, para reducir el riesgo de infección urinaria. En este punto, las duchas vaginales deben evitarse, ya que alteran la microbiota y pueden favorecer el desarrollo de infecciones.

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El uso de productos perfumados o soluciones especiales no está recomendado y puede resultar contraproducente, según advierten ambas instituciones. Además, las duchas vaginales deben evitarse por completo, ya que modifican el equilibrio bacteriano natural y aumentan la susceptibilidad a infecciones.

Las duchas vaginales y el uso de productos perfumados alteran la microbiota y aumentan la susceptibilidad a infecciones según la Mayo Clinic y The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leah Millheiser, ginecóloga y profesora de la Universidad de Stanford, citada por la Mayo Clinic, señala que no existen estudios que demuestren beneficios médicos claros de ducharse después del sexo. La especialista explica que muchas personas eligen ducharse por razones de confort o higiene personal; siempre que el baño sea sencillo y se utilicen productos suaves, no representa riesgos para la salud.

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Millheiser insiste en evitar productos agresivos. Recomienda emplear únicamente jabón neutro, evitando cualquier sustancia perfumada o irritante. También advierte que las mujeres no deben aplicar jabón en los pliegues internos de la vulva y que los hombres deben evitar el contacto de jabón con la punta del pene.

Barb DePree, ginecóloga referenciada por la Mayo Clinic, coincide en que “limpiar suavemente los genitales externos con agua es seguro, sin necesidad de frotar ni emplear jabones fuertes”.

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Prácticas recomendadas para la higiene íntima después del sexo

El principal consejo de los especialistas es lavar suavemente la parte externa de los genitales con agua tibia y, si se desea, jabón neutro. Millheiser remarca que “no hay razón para emplear productos perfumados o soluciones especiales”.

Por su parte, DePree subraya que secar bien la zona genital después del lavado es clave, ya que la humedad constante facilita el crecimiento de bacterias y hongos.

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Según la Mayo Clinic y artículos publicados en The Lancet, este método puede provocar vaginosis bacteriana y aumentar el riesgo de infecciones de transmisión sexual al alterar las bacterias protectoras naturales de la vagina. Mayo Clinic recomienda este hábito porque ayuda a reducir la presencia de bacterias en la uretra que pueden haber ingresado durante el acto sexual.

Los especialistas desaconsejan el uso de jabones fuertes o perfumados tras el sexo y recomiendan secar cuidadosamente la zona genital tras el lavado

Millheiser explica que la micción posterior al sexo limpia la uretra de bacterias. Ambas expertas aconsejan el mismo hábito a los hombres y sugiere limpiar la zona genital con agua tibia, sin jabones agresivos, para evitar sequedad e irritación.

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“Siempre les indico a mis pacientes que orinen después del sexo, porque eso ayuda a eliminar bacterias que pueden haber ingresado durante la relación”, enfatizó Andrade en línea con las guías internacionales de la Mayo Clinic.

Cuidado de juguetes sexuales y otras recomendaciones

La correcta limpieza de los juguetes sexuales es esencial para evitar infecciones. La Mayo Clinic indica que estos (los que son aptos para el agua) pueden sumergirse en agua hervida para desinfección y, una vez fríos, se deben lavar con jabón neutro y enjuagar de forma abundante.

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Para objetos de cuero o dispositivos con batería, los especialistas recomiendan limpiarlos con un paño húmedo y tibio junto con jabón sin perfume, para proteger los materiales y evitar residuos irritantes.

La limpieza de juguetes sexuales debe realizarse con agua y jabón neutro, o un paño húmedo para dispositivos electrónicos, para prevenir infecciones y proteger los materiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso entre los expertos es claro: mantener rutinas sencillas y evitar productos innecesarios protege la salud íntima y reduce el riesgo de complicaciones asociadas a la higiene sexual. Para mayor información, la Mayo Clinic y la revista The Lancet disponen de guías actualizadas sobre prevención de infecciones urogenitales y prácticas de higiene recomendadas.

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