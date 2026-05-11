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Continúa la incertidumbre en Medio Oriente tras el rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El rechazo inmediato del presidente estadounidense impulsó una fuerte suba en los precios del petróleo y aumentó la preocupación de los mercados por una posible prolongación del conflicto, que ya cumple diez semanas y mantiene afectado el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/YURI GRIPAS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/YURI GRIPAS)

La incertidumbre en Medio Oriente volvió a crecer este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la contrapropuesta iraní para poner fin al conflicto regional, mientras aumentaron las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán y los precios internacionales del petróleo registraron fuertes subas por la tensión en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el domingo por la noche en Truth Social que rechazará la respuesta enviada por Irán a la última propuesta diplomática presentada por Washington para intentar frenar el conflicto en Medio Oriente. “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió Trump, sin revelar detalles sobre los términos planteados por Teherán.

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La reacción estadounidense impactó de inmediato en los mercados energéticos internacionales. El barril de Brent subió 4,15% hasta los 105,49 dólares durante las operaciones asiáticas del lunes, mientras el West Texas Intermediate (WTI) avanzó más de 4% y alcanzó los 99,95 dólares. Los operadores mantienen la atención sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Irán respondió el domingo al plan estadounidense y advirtió que no limitará represalias frente a nuevos ataques militares de Washington ni permitirá una mayor presencia de embarcaciones extranjeras en Ormuz. Las autoridades iraníes además restringieron parte del tránsito marítimo y establecieron un mecanismo de cobro para los buques que atraviesen la zona.

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Una mujer pasa junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos que representa al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán, 8 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/REUTERS)
Una mujer pasa junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos que representa al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán, 8 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/REUTERS)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el conflicto continuará mientras Irán mantenga capacidad nuclear activa. “No terminó, porque todavía hay material nuclear —uranio enriquecido— que debe salir de Irán. Todavía hay sitios de enriquecimiento que deben ser desmantelados”, afirmó durante una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS.

Desde Teherán, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reafirmó la posición de su gobierno en medio de los contactos diplomáticos. “Nunca nos inclinaremos ante el enemigo, y si existe conversación o negociación, eso no significa rendición ni retroceso”, publicó en la red social X.

Según la emisora estatal IRIB, la respuesta iraní transmitida mediante mediadores pakistaníes plantea el fin de la guerra “en todos los frentes, especialmente en Líbano”, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbollah, grupo terrorista aliado de Teherán. El documento también incluye demandas vinculadas con la “seguridad de la navegación”.

The Wall Street Journal informó que la contrapropuesta iraní contempla diluir parte del uranio altamente enriquecido y transferir otra parte a un tercer país. Teherán también solicitó garantías para recuperar ese material en caso de una ruptura de las negociaciones o de una salida unilateral de Washington de un eventual acuerdo.

Según la emisora estatal IRIB, la respuesta iraní transmitida mediante mediadores pakistaníes plantea el fin de la guerra “en todos los frentes, especialmente en Líbano”, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbollah, grupo terrorista aliado de Teherán (EP)
Según la emisora estatal IRIB, la respuesta iraní transmitida mediante mediadores pakistaníes plantea el fin de la guerra “en todos los frentes, especialmente en Líbano”, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbollah, grupo terrorista aliado de Teherán (EP)

La falta de avances concretos profundizó la preocupación internacional sobre el estrecho de Ormuz. Funcionarios estadounidenses remarcaron que resultaría “inaceptable” cualquier intento iraní de controlar esa vía marítima, utilizada para transportar cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

En paralelo, la Marina estadounidense mantiene operaciones sobre puertos iraníes y desvió o interceptó embarcaciones vinculadas con Irán. Frente a este escenario, Reino Unido y Francia impulsan conversaciones para formar una coalición internacional destinada a garantizar la seguridad marítima en Ormuz una vez alcanzado un acuerdo de paz.

Ambos gobiernos organizarán el martes una reunión de ministros de Defensa de más de 40 países para evaluar medidas destinadas a restablecer el flujo comercial en la región. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, aclaró que París no prevé una misión militar ofensiva. “Nunca contemplamos” un despliegue naval en Ormuz, afirmó el mandatario, quien definió la iniciativa europea como una operación de seguridad “coordinada con Irán”.

Teherán respondió con nuevas advertencias hacia las potencias occidentales. Las autoridades iraníes señalaron que cualquier despliegue naval de Reino Unido y Francia enfrentará una “respuesta decisiva e inmediata”.

La tensión volvió a aumentar el domingo tras nuevos incidentes con drones en el Golfo. Emiratos Árabes Unidos informó que interceptó drones lanzados desde Irán, mientras Kuwait reportó la presencia de “drones hostiles” en su espacio aéreo. El Ministerio de Defensa de Qatar también comunicó que un carguero procedente de Abu Dhabi sufrió el impacto de un dron.

La tensión volvió a aumentar el domingo tras nuevos incidentes con drones en el Golfo (REUTERS)
La tensión volvió a aumentar el domingo tras nuevos incidentes con drones en el Golfo (REUTERS)

El vocero de la comisión parlamentaria de seguridad nacional iraní, Ebrahim Rezaei, lanzó otra amenaza dirigida a Estados Unidos. “Nuestra moderación terminó desde hoy”, expresó en redes sociales. “Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones provocará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra barcos y bases estadounidenses”, agregó.

Trump también prevé abordar la situación iraní con el líder chino, Xi Jinping, durante su visita a Beijing prevista para el jueves, en un contexto marcado por la falta de avances diplomáticos y la persistente incertidumbre sobre el futuro del conflicto en Medio Oriente.

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