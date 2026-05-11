El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre EEUU e Irán para lograr la paz en Medio Oriente (REUTERS)

El petróleo subió este lunes en los mercados asiáticos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara las condiciones planteadas por Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, lo que incrementó la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético a través del estrecho de Ormuz. Las bolsas asiáticas operaron con resultados mixtos en medio de la incertidumbre geopolítica y de la expectativa por la próxima visita de Trump a China.

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡es totalmente inaceptable!”, afirmó Trump antes de su viaje previsto a China, donde el conflicto en Medio Oriente figura entre los principales temas de discusión con el líder chino, Xi Jinping.

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La reacción del mandatario estadounidense aumentó las expectativas de una prolongación del conflicto y elevó los temores sobre nuevas alteraciones en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo.

Desde Teherán, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ratificó la postura de su gobierno frente a las presiones internacionales. “Nunca nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada”, declaró el domingo.

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En las operaciones asiáticas, el crudo Brent del Mar del Norte avanzó un 4,75% y alcanzó los 105,50 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate subió un 4,16%, hasta los 99,95 dólares.

La reacción del mandatario estadounidense aumentó las expectativas de una prolongación del conflicto y elevó los temores sobre nuevas alteraciones en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo (REUTERS)

Las bolsas de la región reflejaron cautela ante el panorama internacional. El índice Nikkei 225 de Tokio cayó un 0,36%, hasta los 62.486,84 puntos, y el Hang Seng de Hong Kong perdió un 0,34%, hasta las 26.303,16 unidades. En contraste, el índice compuesto de Shanghái subió un 0,89%, hasta los 4.216,96 puntos, mientras que el Kospi de Seúl registró un fuerte avance cercano al 4%, impulsado por las acciones tecnológicas.

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En Tokio, las acciones de Nintendo cayeron casi un 10% después de que la compañía advirtiera el viernes sobre menores beneficios para este año y anunciara un aumento en el precio de su consola Switch 2.

En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, inició una gira por Asia antes de trasladarse a China para la cumbre entre Trump y Xi. Beijing confirmó este lunes que el encuentro entre ambos líderes se celebrará entre el miércoles y el viernes.

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Durante su paso por Japón, Bessent prevé reunirse el martes con la primera ministra Sanae Takaichi. Entre los temas de conversación aparece la reciente intervención de Tokio en el mercado cambiario para respaldar al yen.

Posteriormente, el funcionario estadounidense viajará a Corea del Sur, donde mantendrá reuniones con autoridades económicas y con el viceprimer ministro chino, He Lifeng. “La seguridad económica es seguridad nacional”, escribió Bessent en la red social X antes de iniciar su agenda diplomática.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, inició una gira por Asia antes de trasladarse a China para la cumbre entre Trump y Xi (REUTERS)

Washington y Beijing mantienen tensiones comerciales desde hace más de un año, después de que ambas potencias aplicaran aranceles recíprocos sobre sus exportaciones. Sin embargo, Trump y Xi acordaron en octubre una tregua comercial de un año durante una reunión celebrada en Corea del Sur.

En el mercado cambiario, el euro bajó a 1,1758 dólares desde los 1,1779 dólares registrados el viernes. La libra esterlina retrocedió a 1,3592 dólares desde 1,3625 dólares. El dólar avanzó frente al yen y alcanzó los 157,14 yenes desde los 156,76 anteriores. El euro también ganó terreno frente a la libra y cotizó en 86,50 peniques.

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(Con información de AFP)