Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

Christian Nodal mostró el cuarto de su hija Inti en su casa de Texas, decorado con elementos inspirados en la cultura mexicana e incaica (Instagram/@nodal)

Christian Nodal volvió a ser noticia en las redes sociales, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por su vida amorosa, sino por la intimidad de su hogar y un gesto dedicado a su hija Inti. El cantante mexicano, que reside actualmente en Texas junto a Ángela Aguilar, compartió un video mostrando el cuarto que preparó para su hija, fruto de su relación con Cazzu. Sin embargo, lo que comenzó como una tierna postal familiar terminó desatando una fuerte polémica y una reacción directa de la familia de su expareja.

En las imágenes que Nodal subió a Instagram, se puede ver un dormitorio infantil meticulosamente decorado: una cama con el nombre “Inti” en el respaldo, una cuna adornada con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un mural con paisajes desérticos y cactus, nubes colgantes en el techo, luces cálidas y juguetes perfectamente dispuestos. El ambiente transmite una atmósfera de calidez, protección y cariño, con detalles inspirados en la cultura mexicana y en el significado del nombre Inti, que remite al dios del sol en la tradición incaica.

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El dormitorioincluye detalles personalizados como un mural de paisajes desérticos, una cuna con la Virgen de Guadalupe y un baño privado con jacuzzi (Instagram/@nodal El Forajido)

El cuarto también incluye un baño privado con jacuzzi, un gran armario con prendas infantiles y una pantalla de televisión. Un libro ilustrado, que muestra la imagen de un padre y su hija, suma un guiño emocional al espacio. “Poquito a poco el forajido soñador volvió... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”, escribió Nodal en el posteo, confirmando que la llegada de Inti resignificó su vida personal y profesional.

La publicación generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores, que celebraron el gesto del cantante y el esmero puesto en cada detalle. Sin embargo, no tardaron en aparecer las críticas y las especulaciones. Algunos usuarios señalaron que la habitación decorada para Inti antes habría sido utilizada como el cuarto de la mascota de Ángela Aguilar, la actual pareja de Nodal. La comparación de imágenes anteriores avivó la controversia y abrió el debate sobre cuán genuino era el gesto del artista.

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La hermana de Cazzu, Florencia Cazzuchelli, lanzó una advertencia en redes sociales tras la publicación del video del dormitorio de Inti

El tema escaló cuando la hermana de Cazzu, Florencia Cazzuchelli, lanzó una indirecta en sus redes sociales que fue interpretada como un dardo directo a Nodal: “Dentro de un par de días (espero que antes) van a entender por qué tira esos manotazos de ahogado y arma todo ese circo. Esperen nomás”. El mensaje, publicado en una historia de Instagram, fue tomado como una advertencia sobre un nuevo capítulo en la disputa entre la expareja.

La tensión entre Nodal y Cazzu no es nueva. Desde su separación en 2024, la distancia y los acuerdos de convivencia respecto a Inti generaron rumores y comentarios en redes. Nodal manifestó en múltiples ocasiones que la paternidad le cambió la vida, pero también admitió que no puede ver a su hija tanto como desearía, ya que la pequeña reside con su madre en Argentina. El reciente video del cuarto, en la casa que el cantante comparte con Ángela Aguilar en Houston, fue leído por muchos como un intento de acercar a Inti a su nueva vida en Estados Unidos.

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Actualmente, la artista jujeña se encuentra de gira en Estados Unidos. Este domingo, Día de la Madre en aquel país, publicó en sus redes sociales un mensaje lleno de apoyo y comprensión para las mujeres que atraviesan la maternidad sin acompañamiento. La ausencia de su pareja le permitió reflexionar sobre los retos que enfrentan las madres solteras. Estas emociones se tradujeron en una declaración abierta en redes sociales, motivando a otras mujeres a compartir sus historias. “Les deseo con toda mi alma una maternidad respetada, justa, equitativa y protegida. Una que sea escuchada y no una hazaña imposible”, escribió. “Les deseo amor y contención, interés de quienes las rodea sobre todo si están solas. Pero si la maternidad que atraviesan es diferente, las abrazo con todo mi amor”, finalizó.