Salud

El café negro se asocia con la reducción de la grasa visceral, según expertos

La bebida, consumida sin azúcares ni cremas añadidas, favorece la movilización de ácidos grasos y contribuye al control glucémico, elementos que podrían ayudar a prevenir enfermedades metabólicas, de acuerdo a varios organismos científicos

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Ilustración de una persona de mediana edad sentada en un sillón, bebiendo café de una taza, con el estómago visible como un pan tostado partido por la mitad
La grasa visceral aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa visceral, localizada en la zona abdominal y rodeando órganos internos como el hígado y el páncreas, se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos, según la Clínica Mayo.

En ese contexto, el café negro se posiciona como un aliado potencial en la reducción de la grasa visceral, gracias a su bajo contenido calórico y a la presencia de compuestos bioactivos como la cafeína y el ácido clorogénico.

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De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que incrementa el gasto energético en reposo y promueve la movilización de ácidos grasos almacenados.

Harvard T.H. Chan School of Public Health destaca que el consumo habitual de café negro puede aumentar la tasa metabólica entre un 5 y 20%, favoreciendo así la reducción gradual de la grasa corporal total y visceral.

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El principal mecanismo de acción del café negro está vinculado al estímulo metabólico que provoca la cafeína. Este alcaloide estimula la liberación de adrenalina, lo que induce a las células adiposas a liberar ácidos grasos al torrente sanguíneo, facilitando su oxidación y utilización como energía durante la actividad física y el reposo.

Este mecanismo, conocido como oxidación de grasas, permite que el cuerpo utilice las reservas adiposas como fuente de energía y reduzca de forma progresiva la grasa acumulada, incluida la visceral, una de las más asociadas a riesgos para la salud.

Aunque no existe la pérdida de grasa localizada, una mayor capacidad de oxidación favorece la disminución general del tejido adiposo en todo el organismo.

La relación entre el café negro y el control glucémico

El café negro aporta ácido clorogénico, un polifenol con propiedades antioxidantes que, según investigaciones del Johns Hopkins Medicine, contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre.

Mantener una glucemia estable disminuye la probabilidad de que el exceso de azúcar se convierta en grasa abdominal, lo que es relevante dada la relación directa entre la grasa visceral y el riesgo de diabetes tipo 2.

Primer plano de una persona usando un glucómetro OneTouch Verio en una cocina. Se ven la tira reactiva, una lanceta, hisopos de alcohol y botes de tiras.
Mantener la glucosa estable con café negro reduce el riesgo de transformar el exceso de azúcar en grasa abdominal y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la evidencia científica sobre este beneficio es variable y depende del perfil metabólico individual, por lo que se recomienda consumir el café negro sin azúcares añadidos ni cremas para evitar contrarrestar sus efectos positivos.

El control glucémico es fundamental en la prevención de la acumulación de grasa visceral, ya que los picos de insulina favorecen el almacenamiento de lípidos en la región abdominal. De allí que el café negro, al no aportar carbohidratos simples, pueda integrarse en un patrón alimentario orientado a la reducción de peso y la mejora de la sensibilidad a la insulina.

Café negro, actividad física y balance calórico

Un beneficio adicional del café negro radica en su capacidad para aumentar la energía física antes del ejercicio, según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva.

Este efecto ergogénico facilita la adherencia a rutinas de actividad física regular, lo que es clave en la quema de calorías y la reducción de grasa corporal en general.

Además, a diferencia de refrescos o jugos azucarados, el café negro aporta menos de 5 calorías por taza, lo que ayuda a disminuir la ingesta diaria de calorías ocultas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El café negro es un aliado ergogénico que incrementa la energía física y mejora el rendimiento deportivo antes del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a su efecto diurético, es fundamental asegurar una hidratación adecuada antes, durante y después del ejercicio para evitar episodios de deshidratación.

Se recomienda que la integración del café negro en la dieta se realice dentro de un contexto de hábitos saludables, evitando la adición de azúcares, leche condensada o cremas que puedan incrementar significativamente su valor calórico.

Consideraciones y límites del consumo de café negro

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que, aunque el café negro puede ofrecer beneficios metabólicos, su consumo debe ser moderado, no superando las 400 mg de cafeína diarios (aproximadamente cuatro tazas de café filtrado) en adultos sanos, para evitar efectos secundarios como insomnio, ansiedad o taquicardia.

En personas con sensibilidad a la cafeína, hipertensión o enfermedades cardíacas, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de aumentar su ingesta.

Una mujer de mediana edad con cabello gris y suéter claro sonríe sentada frente a una doctora con bata blanca en un consultorio moderno y luminoso.
La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y la OMS recomiendan un consumo responsable de café negro, no superando las 400 mg de cafeína diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de café negro, consumido sin azúcares ni cremas, puede contribuir a la reducción de la grasa visceral y apoyar la salud metabólica, siempre que forme parte de un estilo de vida equilibrado y respaldado por evidencia científica actualizada.

La combinación de una dieta balanceada, ejercicio regular y el uso responsable del café negro constituye una estrategia integral para la gestión del tejido adiposo abdominal y la prevención de enfermedades crónicas.

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