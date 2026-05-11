Ricardo Arjona visitó La Bombonera y se lamentó por la eliminación de Boca Juniors: “Un sentimiento que a veces duele”

Ricardo Arjona alentó a Boca Juniors en La Bombonera y compartió su pasión futbolera con los fanáticos argentinos (Video: Instagram)

Ricardo Arjona vivió una noche especial en Buenos Aires y compartió con sus seguidores el costado más futbolero de su faceta argentina. El cantautor guatemalteco, que está realizando una histórica serie de 14 conciertos en el Movistar Arena porteño, aprovechó un breve respiro de su agenda para cumplir un deseo: volver a La Bombonera y alentar a Boca Juniors, el club al que sigue desde hace años y al que le guarda un cariño particular desde sus primeras visitas al país.

Sin embargo, la alegría del reencuentro con el mítico estadio se vio opacada por un resultado que dolió a todos los hinchas xeneizes. Boca cayó 3 a 2 ante Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura en un partido vibrante y con final inesperado. Arjona, como uno más en la multitud, sintió el golpe y lo expresó sin filtros en sus redes sociales. “Boca. Un sentimiento que nos da tantas alegrías y que a veces duele”, escribió en una de sus historias de Instagram, junto a un video panorámico del estadio colmado, los telones azul y oro cruzando las tribunas y su propia imagen.

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El cantautor guatemalteco se mostró dolido por la eliminación de Boca Juniors del Torneo Apertura tras caer 3 a 2 ante Huracán

El artista, que años atrás confesó su fanatismo por el club de la Ribera, compartió también un video de la tribuna, sumando un mensaje cargado de nostalgia y pertenencia: “Yo era uno más en aquellos tiempos, haciendo cánticos. ‘Y dale dale dale dale dale dale dale Boo-ca’”, recordó, citando el clásico aliento de la hinchada. Las imágenes mostraron el clima de fiesta y pasión habitual en los partidos de Boca, pero también la desilusión de los hinchas tras el pitazo final.

Las publicaciones de Ricardo Arjona sobre la derrota de Boca se viralizaron en redes sociales y recibieron el apoyo de miles de hinchas

La presencia del artista no pasó desapercibida entre los hinchas y el mundo Boca. En el palco, fue saludado por el presidente del club, Juan Román Riquelme, quien le regaló una camiseta con el número 10 y su apellido, en un gesto que el dirigente viene repitiendo con personalidades del espectáculo y la música que visitan el estadio.

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Las publicaciones de Arjona tras la eliminación de Boca se viralizaron rápidamente y dieron la vuelta en redes sociales, donde miles de hinchas agradecieron su apoyo y compartieron la bronca por el resultado. El propio artista dejó en claro que el amor por la camiseta no depende de los triunfos, sino de la pasión y la identidad que une a los hinchas en las buenas y en las malas.

Arjona recibió una camiseta número 10 de Boca Juniors de manos del presidente Juan Román Riquelme durante su estadía en el estadio

Arjona está viviendo un presente soñado en Argentina. Tras haber atravesado serios problemas de salud, dos cirugías de columna y un proceso de rehabilitación largo y difícil, el cantautor regresó a los escenarios con el tour “Lo que el Seco no dijo”, presentando su último disco “Seco” y repasando los grandes clásicos de su carrera. La gira porteña tuvo funciones agotadas desde el 1º de mayo y se extenderá hasta el 25, consolidándose como una de las residencias más exitosas del año en el Movistar Arena.

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El tour se distingue por una puesta en escena atrapante, guiños al espíritu porteño y una conexión única con sus fans locales. No faltan las sorpresas, como la invitación al escenario de seguidores que cumplen años o la inclusión de canciones pedidas por el público a través de un código QR en las pantallas del estadio.

Tras superar serias complicaciones de salud, Ricardo Arjona regresó a los escenarios con su tour 'Lo que el Seco no dijo' y su disco 'Seco'

Cada función es una fiesta donde miles de fans corean sus clásicos, se emocionan con sus nuevas canciones y se ven reflejados en historias universales de amor, desencuentro y resiliencia. El repertorio de Arjona atraviesa generaciones y, en el escenario, el artista se entrega por completo, compartiendo también anécdotas personales, reflexiones sobre sus años de carrera y agradecimientos a un público que lo acompaña en cada paso.

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