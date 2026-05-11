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El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

En una noche cargada de tensión, la venezolana sorprendió a todos al enfrentar sin filtros al participante. El video

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Cinzia Francischiello protagonizó un fuerte enfrentamiento con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano Generación Dorada tras su reincorporación (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada sigue en aumento y, en la última cena con Santiago del Moro, se vivió uno de los cruces más filosos y directos de la temporada. Cinzia Francischiello, recién reincorporada al juego, no dudó en apuntar contra Emanuel Di Gioia y lo fulminó en pleno programa con una serie de acusaciones que dejaron a todos los presentes en silencio. “Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y, no conforme con eso, es cagón”, disparó la venezolana, generando una reacción inmediata en el resto de los jugadores y una ola de repercusiones fuera de la casa.

La noche, que originalmente iba a ser de mensajes familiares y palabras de ánimo, se tornó rápidamente en un ring verbal cuando Santiago del Moro pidió a cada participante que dijera a quién quería fuera en la próxima gala de eliminación. Si bien varios participantes eligieron a Juanicar o a Cinzia, fue el turno de la venezolana el que marcó el quiebre. Sin rodeos y con tono firme, Cinzia se despachó contra Emanuel: “Todo su juego se basa en lanzar a las personas al frente, en resguardarse y tomar guardaespaldas. Le funcionó con Lucero, con Eduardo no le funcionó y ahora se quiere morir porque se da cuenta que se va a ir primero que Zunino”, argumentó.

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La venezolana acusó a Emanuel Di Gioia de narcisista, machista y cobarde durante la cena especial

El descargo no terminó ahí. Cinzia aprovechó para recordar advertencias que otros compañeros habían lanzado antes de dejar la casa: “Cuando Sol te dijo ‘desconfía’, tenía toda la razón. Y, Zilli, cuando te dicen ‘individual’, no necesitas estar en un grupo con él para brillar. Tú sola, créeme que no necesitas al lado una persona como él que se resguarda con los demás y los lanza al frente porque tuvo un juego cobarde. Y además con las mujeres es machista y quiero que se vaya Emanuel”, sentenció.

La respuesta de Emanuel Di Gioia no se hizo esperar. Aunque intentó mantener la calma, el jugador se mostró visiblemente incómodo por la seguidilla de calificativos y el aislamiento que sintió frente a la falta de defensa por parte de sus aliados. “No coincido en nada de lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue. Viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol, pero Sol no está más en la casa. Yo sabía que quería un versus conmigo. La respeto, pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu”, respondió él, intentando desactivar la situación y redirigir la atención hacia otro jugador.

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La respuesta de Emanuel Di Gioia dejó expuesta su incomodidad y el aislamiento frente a la ausencia de apoyo entre sus aliados

El cruce dejó a la vista el quiebre de los grupos y las alianzas que hasta hace poco parecían sólidas. Yanina Zilli, una de las jugadoras del reality, recibió de su familia el mensaje “individual”, una palabra que interpretó como un llamado de atención para dejar de depender del grupo de Emanuel y comenzar a jugar su propio juego.

El clima de la casa quedó marcado por la incomodidad y el silencio. Nadie salió en defensa abierta de Emanuel, salvo Gladys “La Bomba Tucumana”, quien lo abrazó tras el descargo de Cinzia. El resto del grupo optó por el silencio, eligiendo no involucrarse en un conflicto que, a esta altura del juego, puede resultar determinante para el futuro de cada uno.

La dinámica de la casa también se vio alterada por la inminente llegada de nuevos participantes y el repechaje, lo que suma presión y expectativa a los jugadores que siguen en competencia. Santiago del Moro advirtió: “Falta mucho todavía. Se van a tener que adaptar más que nunca. Yo sé por qué se los digo. Prepárense para emociones muy fuertes. Esto es una montaña rusa”.

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