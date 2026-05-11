Deportes

La contradicción de Iker Casillas que dividió a Boca Juniors y River Plate en las redes sociales

El campeón del mundo con España respondió ante una consulta en televisión sobre sus preferencias acerca del Millonario o el Xeneize y los hinchas de ambos clubes salieron a reclamar su pertenencia

Guardar
Google icon

El campeón del mundo con España respondió ante una consulta en televisión sobre sus preferencias acerca del Millonario o el Xeneize

Iker Casillas eligió a River Plate como su equipo favorito del fútbol argentino y desató una guerra de memes y respuestas en las redes sociales, con los hinchas de Boca Juniors al frente del contraataque. El video, difundido por ESPN Brasil, se viralizó en cuestión de horas y revivió una de las páginas más amargas de la historia del ex arquero español.

El episodio ocurrió en el marco de un juego de elecciones por países donde al ex guardameta de Real Madrid y la selección de España le presentaron una bandera argentina y le pidieron que nombrara su club preferido. Casillas se tomó algunos segundos antes de responder: “¿De Argentina? Yo creo que sería más de River”. La declaración llegó rápidamente a Núñez, donde fue bien recibida.

PUBLICIDAD

Pero en la vereda opuesta, los fanáticos del Xeneize no tardaron en ir al archivo. La memoria colectiva de los hinchas de Boca apuntó de inmediato al 30 de noviembre de 2000, cuando el club de La Ribera venció 2 a 1 a Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental disputada en Tokio, con un doblete de Martín Palermo como protagonista. “¿Qué pasó Iker? ¿Te duele Tokio?”, “Palermo le arruinó la vida” y “Esos dos pepazos de Martín todavía duelen” fueron algunos de los comentarios que inundaron X (ex Twitter).

El exfutbolista argentino ídolo de Boca Juniors se refirió a los dichos por el ex arquero español que sufrió sus dos goles en la final de la Copa Intercontinental del 2000 que el Xeneize ganó en Japón

La ironía de los hinchas tiene sustento en una confesión del propio Palermo, quien reveló en ESPN que Casillas le admitió en persona el peso de aquella derrota. “Me lo crucé en el Mundial de Clubes, lo había enfrentado con el Villarreal, pero hacía mucho que no lo veía, y me dice ‘cómo rompen las bolas con esos dos goles que me hiciste, cada vez que se cumple la fecha me caen los mensajes’”, contó el ex delantero. Palermo añadió que Casillas llegó a borrar de sus redes una foto en la que posaba con dos dedos levantados —en referencia a los dos goles recibidos— por la avalancha de burlas que generó.

PUBLICIDAD

La elección de Casillas también choca con sus propias declaraciones previas. En un desafío con la periodista Adri Contreras para ESPN, el ex arquero de 43 años debió armar su equipo perfecto eligiendo entre distintas categorías: escudo, afición, estadio, entrenador, estrella, promesa y leyenda. Allí, pese a un claro favoritismo por Real Madrid en varias respuestas, sorprendió al volverse hacia Argentina: “Mi equipo perfecto tendría la afición de Boca Juniors y a Diego Armando Maradona como leyenda”. A eso se suma que en una encuesta de 2019 ya había elegido a Boca como su club preferido del país.

El cruce entre ambas declaraciones alimentó el debate en las redes, donde los hinchas de uno y otro club se disputaron la “pertenencia” del ex arquero. Casillas acumula 19 títulos con Real Madrid —entre ellos tres Champions League y cinco ligas de España—, además de una Copa del Mundo y dos Eurocopas con la selección española. Meses atrás, su vínculo con el fútbol argentino ya había tenido otro capítulo cuando protagonizó un encuentro con el ex arquero de River Marcelo Barovero, imagen que circuló en las redes del club de Núñez.

Temas Relacionados

deportes-internacionalBoca JuniorsRiver PlateIker CasillasMartín Palermo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

El colombiano fue decisivo con un gol, una asistencia y un remate en la tanda desde los 12 pasos. De su desahogo de cara a los hinchas a la emoción tras las tensiones: “Yo amo a este club”

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

El entrenador destacó que el Millonario logró reponerse dos veces en el marcador por los octavos de final del Apertura: “Todo cuesta”

8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

La brillante actuación de Santiago Beltrán en la tanda de penales en la que River Plate eliminó a San Lorenzo: “No podíamos fallar”

El arquero de 21 años fue el héroe en el estadio Monumental al atajar dos ejecuciones desde los 12 pasos

La brillante actuación de Santiago Beltrán en la tanda de penales en la que River Plate eliminó a San Lorenzo: “No podíamos fallar”

Los mejores memes de la infartante clasificación de River Plate: de Santiago Beltrán héroe a las burlas para San Lorenzo y Boca

El arquero atajó dos penales en la definición y el Millonario avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la infartante clasificación de River Plate: de Santiago Beltrán héroe a las burlas para San Lorenzo y Boca

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final del Apertura

El equipo del Chacho Coudet clasificó en el Estadio Monumental después de empatar 2-2 en la última jugada del partido e imponerse en la tanda. Santiago Beltrán atajó dos disparos en la definición

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final del Apertura

DEPORTES

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

La brillante actuación de Santiago Beltrán en la tanda de penales en la que River Plate eliminó a San Lorenzo: “No podíamos fallar”

Los mejores memes de la infartante clasificación de River Plate: de Santiago Beltrán héroe a las burlas para San Lorenzo y Boca

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final del Apertura

TELESHOW

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

Ricardo Arjona visitó La Bombonera y se lamentó por la eliminación de Boca Juniors: “Un sentimiento que a veces duele”

Sofía Gonet abrió las puertas de su nuevo hogar: inodoro inteligente con Spotify, espacios amplios y cuarto para streamear

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador podría contar con renovación gratuita del DUI antes de las elecciones de 2027

El Salvador podría contar con renovación gratuita del DUI antes de las elecciones de 2027

Congreso de Honduras avanza en reformas para declarar terroristas a maras y endurecer penas por extorsión

Jueces de República Dominicana convocan paro nacional para exigir mejoras laborales y salariales

Warhol, James Turrell y Agnes Martin (y otros grandes nombres), en una experiencia visual y sensorial en Proa

Conflicto lácteo entre Panamá y Costa Rica no termina de cuajar