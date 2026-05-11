En un mes comenzará el Mundial 2026: cuánto dinero se llevará el campeón, todos los premios y el incentivo para los clubes

Los impactantes premios económicos que otorgará la FIFA en el Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

Falta un mes para el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026. La cita mundialista ya se palpita en los Estados Unidos, México y Canadá, que albergarán un evento que acapara los flashes de todo el planeta. Con la expectativa puesta en la conformación de las listas de convocados de las 48 selecciones participantes —el límite es el 30 de mayo—, otro de los atractivos que creció en los últimos años radica en el importante desembolso económico de la FIFA y las recompensas monetarias que se lleva cada combinado nacional. La flamante edición contará con un récord histórico de 871 millones de dólares en premios.

La Casa Madre del fútbol y organizadora del evento anticipó un torneo que marcará un punto de inflexión tanto por su formato ampliado como por la magnitud del incentivo económico para federaciones y deportistas. La federación internacional comunicó que la cifra total destinada a premios supera en un 50% la repartida en la edición previa y refleja tanto el crecimiento comercial como la intención de fortalecer el atractivo global del certamen.

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La AFA recibió 42 millones de dólares por la obtención del título en Qatar 2022 (AP Photo/Martin Meissner)

Según los informes de la FIFA, del desembolso total definido, cerca de 655 millones de dólares corresponderán a premios puramente deportivos, mientras que el resto será asignado a logística y fondos de preparación. El ganador del torneo recibirá USD 50 millones, cifra que deja atrás los USD 42 millones otorgados a la Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Para el subcampeón, el premio será de USD 33 millones, el tercer puesto recibirá USD 29 millones y el cuarto, USD 27 millones.

El desglose de premios continúa de la siguiente manera: los equipos que finalicen entre el quinto y el octavo lugar obtendrán USD 19 millones; los ubicados en el noveno al decimosexto puesto percibirán USD 15 millones; entre el 17° y el 32°, el premio será de USD 11 millones; y quienes terminen entre el 33° y el 48° lugar recibirán USD 9 millones.

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Al mismo tiempo, para esta edición, cada federación que obtuvo la clasificación contará con un aporte adicional de USD 2,5 millones para cubrir gastos de preparación y concentración previos, garantizando un ingreso mínimo de USD 10,5 millones a todas las selecciones, incluso a aquellas que no superen la primera fase. Nunca antes un equipo había asegurado una cifra semejante simplemente por participar en el torneo.

La flamante edición del Mundial contará con un récord histórico de 871 millones de dólares en premios (REUTERS/Angelina Katsanis)

Una de las grandes preguntas que giran en torno a los aficionados en cada cita mundialista se centra en cuánto dinero se llevan los futbolistas. Sin embargo, esto depende de cada federación y de los clubes correspondientes, ya que el organismo rector únicamente le paga a los equipos por la citación de sus jugadores. Para la Copa del Mundo 2026, la FIFA distribuirá 355 millones de dólares entre las entidades cuyos futbolistas participen en el torneo, lo que representa un aumento del 70% respecto a la cifra entregada en la edición de 2022.

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En Qatar, 440 clubes de 51 federaciones miembro recibieron parte de los 209 millones de dólares asignados, incluyendo entidades de todas las confederaciones y de distintas categorías: 78 clubes de segunda división, trece de tercera, cinco de cuarta y uno de quinta división. La compensación se calculó a razón de 10.950 dólares al día por cada jugador cedido, independientemente de los minutos disputados, y se repartió entre los clubes en los que el futbolista estuvo inscrito durante los dos años previos a la fase final.

No obstante, hay federaciones que les ofrecen premios por objetivos para generar un incentivo extra a sus jugadores. Según informaron medios locales, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) negoció con los principales referentes del plantel una cifra millonaria para cada jugador de la selección nacional, como recompensa si la Verdeamarela llega a conquistar la Copa del Mundo de 2026.

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Los líderes del plantel —Alisson Becker (Liverpool), Marquinhos (París Saint-Germain), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães y Vinicius Junior (Real Madrid)— buscaron que la Confederación Brasileña les pague un millón de dólares a cada uno de los 26 futbolistas convocados.

LOS PREMIOS ECONÓMICOS QUE OBTENDRÁ EL CAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO 2026

Campeón : 50 millones de USD

Subcampeón : 33 millones de USD

Tercer puesto : 29 millones de USD

Cuarto puesto : 27 millones de USD

5.º – 8.º puesto (cuartos de final) : 19 millones de USD

9.º – 16.º puesto (octavos de final) : 15 millones de USD

17.º – 32.º puesto (16avos de final) : 11 millones de USD

33.er – 48.º puesto (fase de grupos): 9 millones de USD