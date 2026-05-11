Las terapias dirigidas transforman el abordaje del cáncer de pulmón: claves y funcionamiento

La medicina personalizada permite seleccionar el tratamiento más adecuado según las características únicas del tumor de cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de pulmón representa la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, con cerca de 2,5 millones de nuevos casos y 1,8 millones de fallecimientos estimados en 2022, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este tipo de tumor, que muchas veces no presenta síntomas hasta una etapa avanzada, muestra una incidencia especialmente elevada en personas expuestas al tabaquismo, aunque existen otros factores de riesgo relevantes, como la contaminación ambiental y la exposición ocupacional a sustancias nocivas.

La mayoría de los diagnósticos ocurren en etapas avanzadas, lo que limita las opciones de tratamiento y reduce la supervivencia, una tendencia que se observa tanto a nivel mundial como en Argentina. En el país, cada año se diagnostican alrededor de 13.000 nuevos casos de la afección, según estimaciones de Globocan, el Observatorio Mundial del Cáncer.

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En este contexto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó recientemente el uso en primera línea de la combinación amivantamab-lazertinib para tratar un subtipo específico de cáncer de pulmón de células no pequeñas que presentan una mutación en el gen EGFR. Esto abre el acceso temprano a estrategias que permiten controlar la enfermedad durante más tiempo y con mejores resultados.

La ANMAT aprobó el uso en primera línea de la combinación amivantamab-lazertinib para un subtipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Noemí Reguart, jefa de la Unidad de Oncología Torácica del Hospital Clínic Barcelona y referente internacional en terapia personalizada, subrayó en una entrevista exclusiva para Infobae que esta decisión facilita el acceso temprano de los pacientes a terapias innovadoras.

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Las bases biológicas detrás de la nueva estrategia terapéutica

El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) representa el 85% de los casos de cáncer de pulmón, según la OMS. Se trata de un grupo de tumores que se diferencian por su crecimiento más lento y sus características celulares en comparación con otros, como el de células pequeñas.

Dentro del grupo de CPCNP, existe un tipo de tumor que presenta alteraciones en un gen llamado EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico). Estas mutaciones hacen que las células crezcan y se dividan de manera descontrolada. Según la American Lung Association, las mutaciones más frecuentes afectan zonas específicas del gen EGFR, conocidas como exón 19 y exón 21. Suelen encontrarse en personas que nunca fumaron o fumaron poco, aunque no es exclusivo de este grupo.

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La profesora Reguart explicó a Infobae que “el descubrimiento de las mutaciones en EGFR fue la semilla de la medicina de precisión en cáncer de pulmón”. Según la especialista, este avance permitió “desarrollar tratamientos dirigidos que reemplazaron esquemas de quimioterapia por terapias adaptadas al perfil molecular del tumor”.

La profesora Noemí Reguart es referente internacional en oncología torácica y destaca la importancia de la medicina personalizada en cáncer de pulmón

Según detalló Reguart, para detectar si un tumor tiene mutaciones en el gen EGFR “es necesario realizar una caracterización molecular”. Y agregó: “Esto se puede hacer sacando una muestra del tumor o, en algunos casos, con una biopsia líquida, que se analiza el ADN que ha liberado el tumor en sangre periférica”.

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Respecto al acceso a estas pruebas, la experta señaló: “En todos los países no hay las mismas posibilidades para hacer estos estudios moleculares, y no siempre se consiguen los resultados rápido”. En ese sentido, resaltó la importancia de actuar a tiempo: “Cuanto antes empieces el tratamiento, mejor”. Además, aclaró que estos tratamientos solo funcionan en pacientes que tienen la mutación de EGFR: si no está presente, no sirven.

Cómo funciona la doble barrera para frenar el avance del tumor

La combinación de amivantamab y lazertinib está diseñada para atacar el cáncer de pulmón de células no pequeñas con una mutación de inserción en el exón 20 de EGFR desde dos frentes a la vez. Según el estudio MARIPOSA publicado en The New England Journal of Medicine, amivantamab es un anticuerpo especial que puede reconocer y unirse a dos proteínas (llamadas EGFR y MET) que están en las superficies de las células cancerosas y suelen estar alteradas en algunos tumores de pulmón. Al unirse a ellas, ayuda a bloquear las señales que le dicen a las células que deben crecer y multiplicarse.

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Por otro lado, lazertinib es un medicamento que actúa desde dentro de la célula. Pertenece al grupo de los llamados inhibidores de tirosina cinasa, una clase de fármacos que interrumpen las señales internas que también favorecen el crecimiento del tumor. De esta manera, mientras amivantamab actúa “por fuera” de la célula tumoral, lazertinib lo hace “por dentro”.

El doble bloqueo de amivantamab y lazertinib ataca al tumor tanto por fuera como por dentro, dificultando su avance y adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La combinación permite un doble bloqueo, externo e interno, de las vías de señalización que alimentan el tumor”, afirmó Reguart. Esta estrategia busca hacer más difícil que las células cancerosas se adapten y sigan creciendo.

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En cuanto a la forma de administración, amivantamab se aplica por vía endovenosa (directamente en la sangre) de manera semanal durante las primeras cinco semanas y después cada dos semanas. Lazertinib se toma todos los días por vía oral, en forma de pastillas. Según Reguart, este esquema combinado se diferencia de los tratamientos anteriores, que solo usaban medicamentos orales, porque aprovecha la acción conjunta de ambos fármacos para ofrecer mejores resultados clínicos.

Amivantamab ya se utilizaba en Argentina para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas con alteraciones específicas en el gen EGFR. En una primera indicación, podía emplearse en combinación con quimioterapia como tratamiento inicial. Además, estaba aprobado como segunda línea de tratamiento, en combinación con quimioterapia, para quienes tenían mutaciones comunes en EGFR y no respondían a inhibidores de tirosina cinasa.

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La diferencia con la nueva indicación es que ahora amivantamab, en combinación con lazertinib, se puede usar como primera línea de tratamiento en personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas y mutaciones comunes de EGFR desde el diagnóstico, lo que amplía el acceso a una opción innovadora antes reservada solo para etapas más avanzadas o cuando otros tratamientos ya no eran efectivos.

Impacto en la vida diaria y protección de órganos clave

La administración de amivantamab se realiza por vía intravenosa, lo que permite que el medicamento actúe directamente en el torrente sanguíneo del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal beneficio que mostró la combinación de amivantamab-lazertinib es que logra retrasar el avance del cáncer durante más tiempo en comparación con el tratamiento estándar. Según el estudio MARIPOSA, las personas que recibieron esta nueva terapia permanecieron, en promedio, siete meses más sin que el tumor creciera.

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En números, esto significa que el cáncer tardó casi dos años (23,7 meses) en volver a avanzar con la nueva combinación, mientras que con el tratamiento anterior ese tiempo fue de algo más de un año y cuatro meses (16,6 meses). Además, Reguart destacó que este retraso no solo implica más tiempo sin que el tumor crezca, sino también más tiempo sin que aparezcan o empeoren los síntomas asociados a la enfermedad, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para las personas tratadas.

“El beneficio principal es que el tratamiento combinado permite retrasar el crecimiento tumoral siete meses más respecto al tratamiento anterior. Esto es muy importante porque significa más tiempo en el que la enfermedad se mantiene controlada”, señaló Reguart.

Además, el seguimiento de los pacientes durante tres años y medio mostró que alrededor del 60% de las personas tratadas con la nueva terapia se mantuvieron con vida, mientras que en el grupo que recibió el tratamiento estándar esa proporción era de 51%. Según la experta, todavía no se alcanzó el tiempo máximo de supervivencia con la combinación, pero apuntan a extender no solo la cantidad sino también la calidad de vida.

Las mutaciones en el gen EGFR provocan que las células tumorales se dividan de forma descontrolada y son clave en el diseño de terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva terapia también demostró una mayor protección frente a las metástasis cerebrales, uno de los mayores riesgos en este tipo de cáncer. Muchos medicamentos no logran llegar bien al cerebro, debido a una capa protectora llamada barrera hematoencefálica, pero esta combinación mostró retrasar la aparición de tumores en el órgano. “El cerebro es un sitio donde el cáncer suele reaparecer porque muchos medicamentos no llegan hasta ahí, pero con este tratamiento combinado se logra mayor protección”, detalló Reguart.

Sobre los efectos secundarios, el estudio reportó principalmente reacciones en la piel, otras durante la infusión y molestias digestivas. Estos efectos son similares a los que se observan con otros tratamientos dirigidos para el cáncer de pulmón.

Medicina personalizada: el presente y el futuro del tratamiento oncológico

Reguart resaltó que hoy la medicina personalizada es la forma más avanzada de tratar el cáncer de pulmón. Esto significa que, en lugar de usar el mismo medicamento para todos los pacientes, los médicos pueden analizar ciertas características únicas del tumor de cada persona. Al conocer estos “detalles” del cáncer, es posible elegir el tratamiento más adecuado y efectivo para cada caso.

Con la combinación, el cáncer puede tardar casi dos años en volver a avanzar, frente a poco más de un año con el tratamiento anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La clave está en hacer un buen estudio molecular del tumor”, aseveró. Solo así, según la especialista, se puede saber si un paciente tiene la mutación de EGFR y si realmente podrá beneficiarse de los nuevos tratamientos.

Contar con un diagnóstico molecular a tiempo y con acceso a terapias innovadoras como la combinación de amivantamab-lazertinib abre nuevas oportunidades para que los pacientes vivan más y mejor. Este enfoque representa un cambio fundamental en la forma en que se trata el cáncer de pulmón y en las recomendaciones médicas actuales.