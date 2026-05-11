El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

La conductora se refirió a las versiones sobre la continuidad de su ciclo (Video: Infama/ América TV)

El futuro de Infama (América TV) estuvo en el centro de la atención televisiva luego de que Marcela Tauro enfrentara en vivo las versiones sobre supuestos cambios y rumores de levantamiento del ciclo.

La conductora no ocultó su incomodidad ante los comentarios y eligió responder durante la transmisión: “Cada dos por tres inventan un rumor de que quieren levantar Infama”, lanzó con énfasis, recibiendo el apoyo inmediato de sus compañeros en el estudio.

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Frente a las versiones que circularon tras el final de A la tarde (América TV), la periodista detalló: “He tenido muchos cambios desde que empezamos porque vamos un año y un mes. Me alargan cada vez más el programa y lo agradezco”.

Marcela Tauro desmientió los rumores sobre el levantamiento de Infama y confirmó la continuidad en América TV (RSfotos)

El origen de la tensión fue por un rumor acerca de que el programa también sufriría modificaciones. La conductora aprovechó su espacio para desmentir los rumores y dar detalles sobre el presente del ciclo, mientras enfatizaba que el programa no será levantado.

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La propia conductora desestimó las versiones, aclarando que el canal le ofreció incluso extender el horario del programa y sumar emisiones los sábados. Explicó que, por motivos personales, solicitó mantener un día de descanso semanal y agradeció la confianza de la señal.

“Vamos desde cinco y media y nos quieren alargar un poquito más, nos ofrecieron hacer el sábado. La verdad que como yo laburo todos los días, gracias a Dios, desde las 6 y media en adelante, le pedí un día al canal porque lo tengo que tener”, relató Tauro, molesta por el clima de rumores.

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“Cada dos por tres inventan un rumor de que quieren levantar Infama”, lanzó con énfasis (Intrusos, América TV)

Marcela, quien trabaja en radio junto a Santiago del Moro y Guido Kaczka y es parte de Intrusos (América TV) de lunes a viernes, admitió que existieron modificaciones en el equipo de producción: “Sí nos han cambiado los productores, todo el tiempo pasa eso en la televisión y uno no se tiene que enojar, sí aceptar y agradecer que confían en nosotros y nos ponen siempre buenos productores”.

La reacción de la conductora fue celebrada en el piso por Gonzalo Sorbo, Karina Iavícoli, Santiago Sposato, Cora de Barbieri y Pablo Layús, quienes la aplaudieron tras sus palabras.

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Lejos de dejar lugar a especulaciones, Tauro reiteró la continuidad del ciclo y agradeció la oportunidad de seguir al frente: “Me alargan cada vez más el programa y lo agradezco”.

La conductora de Infama aseguró que el canal le ofreció extender el horario y sumar emisiones los sábados, reafirmando la confianza en el ciclo

El canal vive movimientos en su programación. La semana que pasó Karina Mazzocco comunicó en vivo el fin del programa A la tarde, que estuvo al aire por cinco años en América TV. Mazzocco expresó su tristeza y palabras de afecto hacia el ciclo: “Solo tengo agradecimiento, entré siendo una conductora y me voy transformada en otra, con más experiencia, menos inocente y con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo”.

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En los últimos meses, el programa intentó distintos cambios de formato, pasando de escándalos de la farándula a historias de vida y sumando público en el estudio, pero esos intentos no lograron revertir los números de rating. Según adelantó Ángel de Brito, el ciclo será reemplazado por una nueva versión de Pasó en América, el ciclo que conducían Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli, con la dupla ocupando el horario de 16:30 a 18:00 horas.

Mazzocco y los panelistas no quedarían fuera del canal, sino que serán reubicados en otros proyectos. La conductora remarcó: “No es fácil decir que uno va a terminar, pero la televisión es un negocio”. Luis Ventura, panelista del ciclo, también analizó la situación y reafirmó la inestabilidad habitual del medio televisivo.

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