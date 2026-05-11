Entrevista a Ignacio Boero, presidente de Newell’s: la deuda millonaria del club, la relación con AFA y los posibles regresos de Messi y Bielsa

Ignacio Boero habló de la relación de NOB con AFA y de los posibles regresos de Messi y Bielsa

A poco de cumplir cinco meses de gestión como presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Boero le concedió una entrevista a Infobae en la que se refirió a la crisis institucional que atraviesa el club rosarino y cómo intentarán sobrellevarla. Además, se refirió a cómo mejoró la relación con Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino, y lo que los fanáticos esperan: las posibles vueltas de Lionel Messi y Marcelo Bielsa.

—Antes de que fueras electo presidente habías declarado que 2026 tenía que ser el año de la vuelta de Messi por una cuestión de calendario y hace poco se te vio junto a Jorge Messi viendo un partido de Leones FC... ¿Qué respuesta encontrás del otro lado? ¿Es factible que Lionel juegue en Newell’s después del Mundial?

PUBLICIDAD

—Todos saben que yo soy de la localidad de Alvear y tengo empresas ahí. El club Leones está en Alvear y por eso tengo algún contacto desde ese punto. El día de esa famosa foto, yo me encontré con Jorge en forma casual, no hubo ninguna reunión pactada, ni programada, ni nada. Es más, yo a Jorge lo conozco por su figura, por lo que es, pero no tengo ningún trato en particular con él. Lionel es una figura mundial. A lo mejor la gente no dimensiona lo que es su figura y lo que representa. Por supuesto que debe tener 200 mil compromisos ahora para tener en cuenta. Lo nuestro, y hablo como hincha, es un sueño que venga. Como vino Maradona a jugar a Newell’s en su momento. Sería algo mágico para todos los newellistas, pero no hay que presionar ni apresurarse. Hay que ordenar el club para que, si en algún momento toma la decisión de venir, sea en un club donde pueda estar tranquilo. No solo el club, sino la ciudad, la provincia, el país, la AFA, que esté en condiciones para que pueda venir. Nosotros somos los primeros que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso se dé, pero entendemos su situación. Hoy hay un Mundial por delante y seguramente tiene la cabeza en otras cosas. Hay que trabajar, no perder la esperanza y ojalá algún día se pueda lograr por el bien de Newells, de todos los hinchas los que queremos a este club.

Jorge Messi junto a Ignacio Boero, en el partido que enfrentó a Central Córdoba de Rosario con Leones FC, el nuevo club que patrocina la familia Messi

—Me nombraste el Mundial y hay otro nombre pesado del que también se habla mucho en el mundo Newells: Marcelo Bielsa. ¿Lo vas a llamar después de la Copa del Mundo para que se sume a la estructura del fútbol?

PUBLICIDAD

—Es un caso parecido al de Lionel. O sea, ellos están en una situación previa a un Mundial. Me parece que no es el momento de plantear estas cuestiones. Son dos ídolos del club, eso es lo lindo que también tenemos como club, decir que tengamos estos referentes. Que esta gente sea de Newells pareciera que fuera normal y no lo es. Me pone contento ser de Newell’s y poder soñar con ellos. Esperemos que pase el Mundial, que las cosas se normalicen y lo que queremos todos los hinchas es que los ídolos que estén dando vueltas por el mundo y han hecho grandes al club, tengan las puertas abiertas. Sin ninguna presión ni imposición, porque no somos quiénes para presionar a nadie. Ellos son todos profesionales, gente que está donde está por su trabajo, dedicación y condiciones. Tenemos la suerte y el orgullo de que sean hinchas de Newells y ojalá que en algún momento los podamos tener con nosotros en donde ellos se sientan cómodos y que nos puedan dar una mano para sacar de una vez por todas este club adelante y ponerlo donde realmente tiene que estar.

—Una de tus prioridades era recomponer la relación de Newell’s con la Asociación del Fútbol Argentino. Si de cero a diez arrancaste en cero, ¿en cuánto está hoy con los dirigentes de la AFA?

PUBLICIDAD

—La estoy llevando adelante a nivel personal. Hoy puedo decir que está siete puntos, pero es una cuestión de tiempo. Yo si bien lo conocía a Tapia y había tenido charlas con él, no tenía ni la confianza ni el cargo institucional o la investidura como presidente del club para tener otro tipo de relación. Estamos trabajando todos los días así como en todas las áreas del club, para estar día a día un poquito mejor. Está lo objetivo y lo subjetivo. Pareciera que las cosas no hubiesen cambiado, pero yo sé en la realidad que las cosas están cambiando, que van cambiando, que todo a su debido tiempo. Nuestra idea es que el club esté todos los días un poco mejor.

—Muchos hinchas de Newell’s creen que el equipo fue perjudicado por los arbitrajes y cuestionaron que el equipo haya salido con una remera en apoyo a la AFA en su momento. ¿Qué opinás al respecto?

PUBLICIDAD

—Mi visión es que no nos beneficiaron ni nos perjudicaron. Hubo fallos cuestionables en contra o a favor. Puede haber una visión de que a lo mejor a otros clubes pareciera que los hubiesen ayudado. Respecto a lo de las remeras, fue después de que se acordara ese paro con la AFA y lo de las remeras fue una propuesta de la AFA. Nosotros, de acuerdo a lo que habíamos hablado en las reuniones del Comité Ejecutivo, decidimos acatar esa sugerencia. Y bueno, otros clubes no lo hicieron. Nosotros pertenecemos como club a la Asociación del Fútbol Argentino y somos orgánicos. Más allá de que a alguien le pueda gustar o no las personas que te representan, son las personas que hoy dirigen la AFA y que tenés que respetar y defender. Ahora hay que dejar que la justicia investigue y resuelva qué es lo que pasa con la gente que está manejando el fútbol argentino, después se tomará una decisión. Si no, estamos prejuzgando a la gente antes de que las cosas ocurran. Mañana podemos ser nosotros los que estemos en esa situación y que te estén juzgando antes de que las cosas pasen. Si hubiera algún ilícito o algo que se compruebe en la justicia, así como en ese caso defendimos a la Asociación del Fútbol Argentino, seremos los primeros críticos en decir que hubo algo que se hizo mal. Pero hasta ahora no, no hay nada demostrado y hay que dejar que la justicia se expida.

—Desistieron de la idea de contratar un nuevo director deportivo, ¿vas a manejar el mercado de pases con el entrenador (Frank Darío Kudelka)? No te pido nombres, pero ¿en qué puesto buscarán reforzarse?

PUBLICIDAD

—Eso voy a dejar que lo diga el técnico porque está al frente del plantel y es el que maneja la parte deportiva. Nosotros tenemos gente adentro que trabaja y también un proyecto de club con inferiores y con reserva. Por supuesto que la primera división es lo más importante y lo prioritario, pero con Darío venimos trabajando muy bien. Él entiende cuál es la situación del club, está muy comprometido desde el día que llegó y con todo nuestra gente. Trabajamos para tener la base que terminó este campeonato y poder mejorarla para ir por los objetivos del segundo semestre. Nuestro director deportivo era Roberto Sensini y la secretaría técnica estaba a cargo de Fernando Bacci. Roberto tomó la decisión de dar un paso al costado por cuestiones personales. Yo creo en la figura del director deportivo, pero como no tenemos a la persona que pensamos o pretendemos para el club, el próximo libro de pases lo vamos a trabajar con Kudelka en la parte deportiva y una secretaría técnica propia del club para apoyarlo en lo económico y contractual, con los abogados del club. Estamos en constante diálogo por el libro de pases y que el plantel cobre en tiempo y forma, que el club esté habitable y sea un buen lugar de trabajo para cumplir los objetivos.

—En el estadio de Newell’s se hizo el último recital de Tini y también tocará Tan Biónica este año. ¿El Coloso será una plaza fija para recitales como otras canchas como las de River o Vélez?

PUBLICIDAD

—Lo de los recitales es coyuntural por la situación económica y financiera en la que está el club. Nos han robado los recursos de que le correspondían a esta comisión directiva, a nuestra gestión, porque se lo han llevado, los recursos no están. Han triplicado la deuda y tenemos que buscar recursos para que el club funcione, no hay otra. En el último libro de pases no vendimos ningún jugador y Newell’s es un club que necesita tener por lo menos dos ventas por año para ser sustentable. Somos un club de fútbol, vivimos del fútbol y queremos tener el mejor equipo de fútbol posible. Si el club fuera sustentable sin tener que hacer recitales, yo preferiría no hacer recitales. Por la situación en la que hoy está el club, necesitamos todo lo que sea ingreso para poder pagarles el sueldo a los empleados, planteles, cuerpo técnico y todos los que trabajan día a día.

—¿En qué situación se encuentra la auditoría que habían anunciado hace algún tiempo y con qué situación y números se encontraron? Se habla de un pasivo de más de 30 millones de dólares, ¿es así?

PUBLICIDAD

—Sí, sí, es así. Y lo más grave de todo es que más de la tercera o cuarta parte es todo de corto plazo. Entonces ya estamos hablando y renegociando con los acreedores por el daño más grande que le han hecho al club. La auditoría se está terminando. Por supuesto que a medida que se fueron encontrando cosas, también hubo cuestiones que hubo que profundizar y que por eso también viene un poquito demorada, pero la idea es presentar un pre informe de auditoría en pocos días. Y de acá a 15 o 20 días tener el resultado final.

—¿Qué otro detalle podés contar de lo que se encontraron? Por ejemplo, tengo entendido que a Newell’s le adelantaron el dinero de la televisación hasta fin de año...

PUBLICIDAD

—Todo lo que más o menos todos sabíamos y se veía desde afuera. Y no son solo los derechos de televisión, también se cobraron auspicios y todo lo que pudieron cobrar por adelantado. Esto raya lo ilegal, porque vos te estás apropiando de cosas que no te corresponden. Nosotros no vamos a cobrar cosas que no corresponden a nuestra gestión. Ni hablar de la cantidad de cheques que libraron en los últimos 30 o 45 días de mandato por una cantidad de más de 15 mil millones de pesos a vencer en 120 días. Eso demuestra la mala fe de Astore.

—¿Cómo van a proceder jurídicamente y gestionar todo esto?

—Lo que corresponde a lo jurídico, hay que esperar a que termine la auditoría porque tenés que tener las pruebas y los medios para llevarlo al área legal. Es un tema complicado meter a la justicia dentro de los clubes. Será una decisión que tendremos que tomar entre todos los socios, porque se pueden llevar a cabo cuestiones legales, pero también cuestiones internas, institucionales, con socios que han delinquido o trabajado mal en su gestión. Nosotros queremos ordenar el club: hace cuatro meses, los empleados no cobraban su sueldo, los jugadores tenían tres o cuatro meses de atraso, los proveedores no cobraban desde hacía un año. Todo era una desidia. Triplicaron el pasivo y dejaron un equipo prácticamente descendido, que se salvó en la penúltima fecha. Se vencían 16 contratos en diciembre, así que tuvimos que armar un mercado de pases en diez días. Dejaron a la institución muy comprometida.

—¿En qué porcentaje se achicó la masa salarial del plantel profesional?

-En el primer libro de pases bajamos la masa salarial del plantel entre un 25% y 30% y nos va a llevar un par de libros de pases más hacer esa recomposición de salarios. No solo del plantel profesional sino de todas las cuestiones internas del club para que sea sustentable. No podemos vivir gastando más de lo que generamos. Newell’s es un club grande que depende del fútbol y, si el fútbol anda bien, las cosas van a ser mucho más fáciles de solucionar. Pero tenemos que atacar todos los frentes al mismo tiempo. Queda trabajo por hacer, no es magia, no se pueden solucionar los problemas de un club quebrado en cuatro meses. Hay que resolver los problemas económicos y financieros del club, pero también lo deportivo. Newell’s no puede estar todos los campeonatos peleando el descenso.

—¿En este mercado de pases Newell’s va a vender algún jugador, como por ejemplo Jerónimo Gómez Mattar?

-Newell’s tiene una marca de ser un club formador de jugadores y eso queremos reposicionarlo, porque hace mucho tiempo que Newells no vende en la cantidad y calidad que tendría que vender. Hemos dejado de ser un referente dentro de la Argentina en ese rubro y queremos volver a serlo. Por supuesto que si tenemos que desprendernos de algún jugador es porque le conviene al club, porque es saludable para el club y porque vamos a tener una alternativa para suplantar esa venta. En cuanto a Gómez Mattar, te digo que hay sondeos por varios jugadores, pero nada concreto. Dentro de lo negativo, los últimos resultados deportivos que fueron positivos hicieron que algunos jugadores se pudieran mostrar y los recuperamos a partir de la llegada de Kudelka. Muchos juveniles mostraron que son promesa para el futuro tanto para integrar nuestro plantel profesional como para que el día de mañana estén en condiciones de una venta.

—Ya pasaron cinco meses de tu gestión, ¿qué balance y autocrítica hacés hasta ahora de esta comisión directiva?

—Yo te lo dividiría en dos partes, porque hay un balance objetivo y un balance subjetivo. Del balance objetivo, digo que llegamos al club con un plantel diezmado que estaba peleando el descenso y apenas 12 jugadores profesionales con contrato a poco de arrancar el campeonato. Tuvimos que armar un plantel en muy poco tiempo en las condiciones económicas calamitosas en las que encontramos al club y con todas las inhibiciones que tuvimos que levantar, que no fueron pocas. Hubo un montón de recursos que podrían haber sido para hacer un mejor libro de pases, pero se usó el dinero en otras áreas porque si no el club no podía funcionar. Yo vengo de la actividad privada y me gusta mirar las cosas a mediano y largo plazo, no creo en las soluciones mágicas. Creo en el trabajo, el compromiso y la honestidad. Dentro de este análisis, con un plantel entre un 25% y 30% menos oneroso, sacamos un punto más que el torneo pasado. Por supuesto que no es lo que pretendíamos ni queremos, pero objetivamente fue mejor que el año pasado con todas las vicisitudes que mencioné antes. Ahora, subjetivamente, el balance no es positivo porque teníamos otros objetivos y expectativas. No es cuestión ni de descabezar ni echarle la culpa a nadie, porque hoy con el diario del lunes todos tienen la posta de lo que había que hacer. Entonces el balance subjetivo no es bueno, pero confiamos en lo que estamos haciendo. Pudo haber sido un error la elección de los técnicos (la dupla Orsi-Gómez), pero tuvimos la reacción para corregir a tiempo y cambiar el rumbo, lo que nos llevó a hacer una última parte de campeonato muy buena. Tenemos una base de plantel formada, habrá que hacer algunas incorporaciones y contar con un equipo más competitivo el campeonato que viene.