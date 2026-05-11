Sofía Gonet abrió las puertas de su nuevo hogar: inodoro inteligente con Spotify, espacios amplios y cuarto para streamear

Sofía Gonet mostró su nuevo departamento de lujo, un espacio marcado por el diseño minimalista y la tecnología avanzada (Video: TikTok)

Sofía Gonet, conocida en redes como “La Reini”, volvió a revolucionar a sus seguidores al abrir las puertas de su flamante hogar. En un divertido y detallado room tour publicado en TikTok, la influencer mostró cada rincón de su nuevo departamento, que conjuga tecnología de última generación, diseño minimalista y una impronta luminosa que acompaña el nuevo capítulo personal y profesional que está atravesando.

“Hola, reinis. Bienvenidos a mi nueva casita”, saludó la subcampeona de MasterChef Celebrity, con entusiasmo y ese tono relajado que la caracteriza. La mudanza, que llega tras un año de profundos cambios y crecimiento, marca para la creadora digital mucho más que un simple cambio de dirección: es una etapa de sanación, renovación de energías y consolidación de su independencia.

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El room tour de la influencer muestra ambientes luminosos, con ventanales amplios y una zona social de concepto abierto que integra living y cocina

El recorrido comienza con la cocina, que impacta por su diseño funcional y moderno. Todo el equipamiento está integrado (heladera, freezer, horno empotrado), lo que ahorra espacio y suma practicidad. “Acá voy a hacer mis recetas aesthetic, les voy a mostrar mis dotes culinarios”, prometió. Los muebles en tono madera y las superficies limpias reafirman el estilo contemporáneo que domina el departamento.

La cocina, equipada con electrodomésticos integrados y muebles de melamina, destaca la funcionalidad y el estilo contemporáneo del hogar

La zona social del departamento responde al concepto de espacios abiertos: living y cocina se integran en un único ambiente, potenciando la entrada de luz natural y la amplitud visual. Grandes ventanales conectan esta área con el balcón, uno de los protagonistas indiscutidos del hogar. “Mirá qué lindo, y da al otro balcón que tenemos por allá”, describió, mostrando la vista urbana y despejada, ideal para compartir momentos con amigos o disfrutar del aire libre junto a sus perros.

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La influencer afronta el desafío de decorar su vivienda junto a una diseñadora, invitando a sus fans a seguir el proceso de transformación

Uno de los cuartos, aún vacío, será transformado en una mezcla de oficina y sala de streaming. Sofía adelantó que planea comenzar a transmitir en vivo desde su casa, lo que entusiasma a sus seguidores que esperan ver nuevos contenidos en ese formato.

Pero sin dudas, el detalle que más comentarios generó fue el baño principal, equipado con un inodoro inteligente. “Entrás al baño y la tapa se abre. Después tiene todas las distintas funciones: agua, aire y tu Spotify list. Cuatro personas pueden poner sus listas y te canta tus canciones favoritas”, contó entre risas su mamá, que la acompañó en la grabación del recorrido. El baño continúa la línea estética de la casa: mamparas de vidrio, revestimientos en tonos cálidos, espejos retroiluminados y una iluminación tenue que aporta confort y sofisticación.

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El baño principal sorprende por el inodoro inteligente y detalles modernos como mamparas de vidrio, espejos retroiluminados e iluminación cálida

El dormitorio principal, con ventanales al frente y salida directa al balcón, mantiene la impronta minimalista: paredes blancas, cortinas claras y pocos elementos decorativos, lo que crea un ambiente de orden y tranquilidad. “Por suerte ya tenemos cama, que era lo más importante que quería conseguir”, celebró.

Sofía no dejó de mostrar el área de servicio, donde el lavarropas de doble tambor y panel digital se oculta en un mueble, reafirmando la apuesta por la funcionalidad y el diseño limpio. “Quise lavar, pero todavía tengo que aprender el manual de instrucciones”, bromeó su mamá mostrando la faceta más caótica y humana de cualquier mudanza.

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La mudanza marca una etapa de sanación y crecimiento personal para Sofía, tras su separación y participación en MasterChef Celebrity

La influencer reconoció que, aunque el departamento todavía está “pelado” y en pleno proceso de decoración, ya se siente en casa. “A las cinco de la tarde viene la diseñadora que me va a ayudar a pensar en cómo decoramos todo esto para que quede espectacular. Les voy a mostrar todo el proceso hasta que lo tengamos terminado”, prometió, invitando a sus seguidores a acompañarla en cada paso del camino.

El cambio de hogar llega en un momento clave para Sofía, que viene de atravesar meses de mucha exposición mediática: su separación de Homero Pettinato, su participación por el reality show de Telefe y su crecimiento como figura pública. “Tenía un vecino psicópata que me quería asesinar a mí y a mis perros, así que me tuve que ir. Y segundo, porque estoy en un proceso de sanación, de cambiar todas las energías”, explicó, justificando la decisión de mudarse y empezar de cero.

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