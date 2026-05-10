Ciencia

Un hueso fósil reveló que los humanos de la era de hielo tallaban piedras con una técnica inesperada

Científicos de Estados Unidos y China examinaron herramientas de 146.000 años. Por qué su hallazgo obligó a reescribir lo que se sabía sobre la inteligencia en el este asiático

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Sitio arqueólogico Lingjing
Los cristales de calcita dentro de un hueso fósil permitieron datar el sitio con precisión, demostrando que la ocupación es 20.000 años más antigua de lo previsto (Zhanyang Li)

Hace 146.000 años, en plena era de hielo, un grupo de humanos arcaicos talló piedras con una lógica que los científicos no esperaban encontrar en esa región ni en esa época. Las herramientas que dejaron en el yacimiento de Lingjing, en el centro de China, reescriben lo que se sabía sobre la inteligencia humana en el este de Asia.

Dentro de un hueso fósil de un animal con pezuñas, similar a un ciervo, crecieron cristales de calcita —un mineral que actúa como reloj natural— y su análisis demostró que el sitio es 20.000 años más antiguo de lo que se creía. Eso ubica su ocupación no en un período cálido sino en medio de un glacial severo, hace 146.000 años.

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Piedras talladas en el peor momento

Sitio arqueólogico Lingjing
Núcleo de piedra de 146.000 años hallado en Lingjing, usado para fabricar herramientas de corte (Yuchao Zhao)

El estudio fue liderado por Yu-chao Zhao, investigador del Museo de Historia Natural Field de Chicago, Estados Unidos, junto con el investigador sénior Zhan-yang Li, de la Universidad de Shandong, China. El equipo incluyó especialistas de la Universidad de Míchigan, la Universidad de Hawái en Manoa y la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, y fue publicado en la revista Journal of Human Evolution.

El yacimiento de Lingjing, en la ciudad de Xuchang, provincia de Henan, fue excavado entre 2005 y 2016 y reveló fósiles craneales y miles de herramientas de piedra. Pertenecían al Homo juluensis, una especie de humano arcaico con rasgos compartidos con los neandertales de Europa y cráneos de unos 1.800 centímetros cúbicos de capacidad.

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Cueva grande en un valle montañoso semidesértico con dos grupos de humanos prehistóricos y enterramientos visibles.
El hallazgo desafía la idea de que los humanos arcaicos del este de Asia carecían de avances tecnológicos respecto a sus pares en África y Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que se realizara el estudio se creía que los humanos arcaicos del este de Asia, entre 300.000 y 120.000 años antes del presente, no habían alcanzado avances tecnológicos comparables a los de África o Europa occidental. Se pensaba que las técnicas de talla de piedra apenas habían cambiado durante cientos de miles de años.

Los investigadores se pusieron a examinar las herramientas de piedra del yacimiento, precisar su cronología con nuevos métodos de datación y comparar los hallazgos con los de otros 99 sitios paleolíticos chinos.

El hueso que guardaba un reloj de 146.000 años

Una científica con gafas y bata blanca observa a través de un microscopio óptico en un laboratorio. Se ven placas de Petri, tubos de ensayo y un portátil con datos.
El análisis destaca la tecnología discoide en la talla de piedra, con ocho grupos de estrategias que demuestran planificación y comprensión mecánica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calcita del hueso fósil contiene trazas de uranio, un elemento radioactivo que se transforma lentamente en torio. Al medir la proporción entre ambos, los científicos pueden calcular cuándo se formó el cristal con mayor precisión que otros métodos de datación.

“Los cristales de calcita dentro del hueso actuaron como un reloj natural, lo que nos permitió refinar la edad del sitio”, dijo Zhao. Ocho muestras arrojaron edades de entre 41.400 y 145.800 años antes del presente, lo que situó la ocupación en plena glaciación, la etapa conocida como MIS 6.

“Solíamos pensar que estas herramientas fueron hechas hace 126.000 años, durante un período interglacial cálido, pero según las nuevas fechas sugeridas por los cristales, algunas fueron producidas hace 146.000 años, durante un período glacial frío y severo”, explicó Zhao. Ese dato de 20.000 años de diferencia cambió por completo el significado del hallazgo.

Grupo de homínidos arcaicos en pieles haciendo herramientas de piedra junto a una fogata en un entorno nevado. Un hueso fósil con cristales y un ciervo son visibles.
El descubrimiento resalta cómo las condiciones glaciales obligaron a los seres humanos arcaicos a desarrollar nuevas estrategias de adaptación y creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores identificaron 51 núcleos discoides (bloques de piedra trabajados con golpes dirigidos hacia el centro desde todos los ángulos, en un proceso llamado talla centrípeta) y los analizaron con escáneres 3D.

Los resultados mostraron ocho grupos distintos de estrategias de talla, desde núcleos con una sola cara trabajada hasta piezas con dos caras que cumplían roles distintos.

Algunas piedras tenían una cara para golpear y otra para producir lascas afiladas, lo que implica que el artesano gestionaba cada bloque como un objeto tridimensional con funciones diferenciadas.

“Esto no fue una producción casual de lascas, sino una tecnología que requirió planificación, precisión y una comprensión profunda de las propiedades de la piedra y la mecánica de fractura”, dijo Zhao.

El análisis comparativo con los 99 yacimientos chinos mostró que la tecnología discoide apareció de forma esporádica desde hace 1,76 millones de años en la cuenca de Nihewan, al norte de China, pero se expandió durante el Pleistoceno Medio tardío.

Lingjing se ubica entre los pocos sitios donde este tipo de núcleos supera el 20% del total de herramientas halladas.

Cuando el frío forzó a pensar distinto

Descubren herramientas hechas con piedras hace más de un millón de años
El equipo científico recomienda comparar Lingjing con otros yacimientos paleolíticos chinos para determinar la extensión de la innovación (Archivo REUTERS)

Los investigadores no tuvieron acceso hasta el momento al conjunto completo de lascas del yacimiento, lo que impidió analizar toda la cadena de producción de herramientas.

El equipo recomendó comparar sitios contemporáneos como Xujiayao y Zhoukoudian, que podrían guardar complejidades similares aún no documentadas, para determinar si Lingjing fue un centro de innovación local o parte de una red cultural más amplia.

“La gente a menudo imagina la creatividad como algo que florece en los buenos tiempos”, dijo Zhao. “Descubrir que estas herramientas fueron hechas durante una dura era de hielo cuenta una historia diferente. Los tiempos difíciles pueden obligarnos a adaptarnos”, concluyó.

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