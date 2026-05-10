Salud

8 causas ocultas de la hipertensión arterial que pueden aumentar el riesgo de infarto y ACV

El aumento sostenido de la presión sanguínea suele pasar inadvertido y está asociado a causas poco evidentes presentes en la vida cotidiana. Detectarlas y modificarlas es clave para disminuir el riesgo cardiovascular

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Mujer sentada en un banco de madera, tocándose el pecho con un área rojiza brillante. Al fondo, estanterías con libros y una mesa con una taza de café
La hipertensión arterial representa uno de los principales factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial es una de las afecciones cardiovasculares más frecuentes y peligrosas. Su desarrollo silencioso y la ausencia de síntomas en la mayoría de los casos dificultan el diagnóstico temprano, lo que incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y deterioro cognitivo.

Según la Asociación Americana del Corazón, cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos presentan presión arterial elevada, aunque muchos lo desconocen hasta realizarse controles médicos rutinarios.

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Se considera presión arterial elevada toda cifra por encima de 120/80 mmHg y presión arterial alta a partir de 130/80 mmHg. El corazón debe trabajar con mayor esfuerzo bajo estas condiciones y los vasos sanguíneos sufren daños progresivos. Por ello, los especialistas recomiendan revisiones periódicas, incluso en personas asintomáticas, para identificar y tratar la hipertensión a tiempo.

Factores principales que favorecen la hipertensión arterial

La presión arterial elevada suele estar relacionada con ocho causas principales, algunas poco evidentes, que pueden actuar de manera conjunta. Identificarlas y modificarlas resulta fundamental para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones graves.

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1. Dieta rica en sodio

El consumo elevado de sodio, sobre todo a través de alimentos procesados, es una de las causas más frecuentes de hipertensión. El exceso de sodio incrementa el volumen de sangre al atraer agua hacia los vasos sanguíneos, lo que eleva la presión arterial.

Mesa de madera con hamburguesas, papas fritas, gaseosas, pan lactal, galletas, cereales en caja y tres latas de verduras abiertas.
Una dieta alta en sodio, proveniente mayormente de alimentos procesados, figura entre las principales causas de hipertensión arterial en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 70 % proviene de productos como pan, cereales, sopas, pizzas y verduras enlatadas. El sobrepeso agrava este efecto, ya que exige al corazón bombear sangre a mayor cantidad de tejido. Los especialistas sugieren priorizar alimentos frescos e integrales y aumentar potasio y magnesio, presentes en frutas, verduras, legumbres, pescado y frutos secos. Las dietas DASH y mediterránea adaptada cuentan con aval internacional para la prevención y el tratamiento de la hipertensión.

2. Consumo excesivo de alcohol

La ingesta habitual y en exceso de alcohol, especialmente en episodios de consumo compulsivo, incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión crónica. El límite seguro sugerido es de una bebida diaria para mujeres y dos para hombres.

Superar regularmente esa cantidad eleva significativamente el peligro de presión arterial alta. Una porción estándar equivale a 355 ml de cerveza, 148 ml de vino o 44 ml de licor. Las alternativas sin alcohol, como la kombucha, pueden ser válidas para quienes buscan reducir riesgos.

3. Sedentarismo

Hombre caucásico sentado en un sillón gris, con jeans y camiseta oscura, concentrado en su teléfono celular. Viste zapatillas coloridas.
La falta de actividad física y el sedentarismo contribuyen tanto al endurecimiento arterial como a la obesidad, factores que agravan la presión arterial alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de actividad física repercute directamente sobre la salud cardiovascular y se asocia a la obesidad, otro desencadenante frecuente de presión arterial elevada. El sedentarismo favorece el endurecimiento arterial y obliga al corazón a trabajar más intensamente.

El ejercicio aeróbico: caminar, nadar o practicar yoga dinámico durante al menos 150 minutos semanales ofrece beneficios comparables a los medicamentos antihipertensivos convencionales, según investigaciones de la revista médica The Lancet.

4. Estrés crónico

La exposición continua a situaciones estresantes genera una liberación sostenida de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que elevan la presión arterial.

Demandas laborales, relaciones personales complejas y cargas diarias prolongan estos efectos. Los especialistas recomiendan la actividad física regular y técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda para contrarrestar el impacto del estrés sobre la presión arterial.

5. Trastornos del sueño

Un hombre duerme boca arriba en una cama con una almohada clara, su boca está abierta y sus ojos cerrados, en un primer plano lateral que muestra detalles faciales.
Trastornos del sueño como la apnea obstructiva afectan directamente la presión arterial, afectando hasta a la mitad de quienes sufren hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los trastornos del sueño, la apnea obstructiva destaca por su impacto directo sobre la presión arterial. Este trastorno causa interrupciones repetidas de la respiración durante la noche, lo que genera descensos de oxígeno y activa mecanismos compensatorios que aumentan la presión arterial.

Se estima que alrededor de la mitad de quienes sufren hipertensión también padecen apnea del sueño. Los síntomas incluyen ronquidos, jadeos nocturnos y somnolencia diurna. Ante la sospecha, se recomienda realizar un estudio del sueño y, si corresponde, usar un dispositivo CPAP.

6. Soledad y aislamiento social

La soledad persistente y el aislamiento social activan respuestas hormonales similares a las del estrés y pueden aumentar la presión arterial. Además, estos estados están asociados con la depresión, otro factor de riesgo para la hipertensión. Fortalecer la red social mediante actividades grupales, eventos deportivos o voluntariado es una estrategia preventiva recomendada por los cardiólogos.

7. Enfermedades y medicamentos

Ciertas enfermedades como la disfunción tiroidea, la enfermedad renovascular o el síndrome de Cushing dificultan el control de la presión arterial. Un diagnóstico preciso puede revertir la hipertensión cuando estas condiciones se tratan correctamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ciertos medicamentos de uso frecuente pueden afectar el control de la presión arterial si no se adaptan los tratamientos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, medicamentos habituales como antidepresivos, descongestionantes, anticonceptivos orales, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y prednisona pueden elevar la presión arterial. Es fundamental informar al médico sobre todos los tratamientos en curso para evaluar posibles ajustes.

8. Predisposición genética y antecedentes familiares

La herencia genética es determinante en el desarrollo de la hipertensión, incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas.

No obstante, los hábitos familiares, patrones alimentarios y sedentarismo, también inciden en el riesgo individual. Aunque la genética no puede modificarse, adoptar un estilo de vida saludable y realizar controles periódicos permite retrasar la aparición de presión arterial alta y reducir la necesidad de medicación temprana.

El control de la hipertensión requiere identificar y modificar los factores de riesgo a tiempo. Cambios sencillos en la dieta, el ejercicio y el manejo del estrés, junto con revisiones médicas periódicas, son fundamentales para mantener la presión arterial en valores saludables y prevenir complicaciones graves.

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