¿Dónde ver el primer debate presidencial del JNE? Canal TV oficial que transmitirá el encuentro de candidatos

JNE declara de interés institucional prioritario el debate electoral para las Elecciones Generales 2026. Foto: Prensa/JNE

El primer debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026 reunirá a los candidatos presidenciales en el Centro de Convenciones de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El evento, que contará con la participación de los 36 postulantes a la presidencia, dará inicio a una nueva etapa de la campaña. Todas las jornadas comenzarán a las 20:00 y podrán seguirse en vivo por televisión y plataformas digitales oficiales.

La dinámica del debate se desarrollará en dos bloques de tres días cada uno. La primera fase será el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo; la segunda fase, el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos distintos, permitiendo completar la exposición de todos los postulantes.

El acceso presencial será restringido a los participantes y equipos técnicos; sin embargo, la ciudadanía tendrá la posibilidad de seguir cada detalle en tiempo real mediante distintos canales de difusión.

¿Cómo ver el debate presidencial?

El debate presidencial será transmitido en señal abierta por TV Perú, permitiendo que millones de ciudadanos en todo el país puedan acceder al evento sin costo. Además, la señal oficial del JNE, conocida como JNE TV, estará disponible a través del canal 552 de Movistar.

Debate presidencial del 2026 podría durar hasta 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE. (Foto: TV Perú)

También se podrá seguir en vivo mediante las plataformas digitales del Jurado Nacional de Elecciones, lo que permitirá acceder desde celulares, tablets o computadoras con conexión a internet. Otros canales nacionales e internacionales también retransmitirán el evento, ampliando su alcance.

Temas y organización de las jornadas de debate

Durante la primera semana, los candidatos tratarán dos ejes temáticos: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción. En la segunda semana, los ejes serán empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología.

Cada jornada se dividirá en cuatro bloques: el primero, orientado a la exposición de propuestas y debate en grupos de tres; el segundo incluirá preguntas ciudadanas seleccionadas por sorteo; en el tercero se repetirá la dinámica inicial con el segundo tema del día, y el cuarto estará reservado para un mensaje final de cada aspirante.

Los debates serán moderados por periodistas seleccionados por las propias organizaciones políticas. En la primera fase estarán a cargo Fernando Carvallo y Claudia Chiroque, mientras que en la segunda jornada participarán otros comunicadores designados.

Debate de candidatos a la alcaldía de Lima se realizará este domingo 25 de setiembre a las 20:00 horas

Candidatos por fecha en el debate presidencial del JNE 2026

Lunes 23 de marzo

José Williams (Avanza País)

José Luna (Podemos Perú)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza)

Martes 24 de marzo

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Walter Chirinos (PRIN)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Charlie Carrasco (Unido Perú)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Carlos Espá (Sí Creo)

George Forsyth (Somos Perú)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Miércoles 25 de marzo

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Paul Jaimes (Progresemos)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Ronald Atencio (Venceremos)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

El debate presidencial del JNE permitirá a los ciudadanos conocer propuestas, confrontar ideas y analizar a los aspirantes antes de las elecciones de 2026.